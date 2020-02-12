 Правительство США запросило 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Правительство США запросило 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Деньги будут направлены на ускорение разработки вакцин против COVID-19, лабораторные испытания, закупку оборудования и мероприятия по борьбе с заболеванием.

Коронавирус под микроскопом

Правительство США запросило дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило агентство Reuters. Бюджетные ассигнования должны быть одобрены Конгрессом.

Контекст

Городок Виттадоне на севере Италии граничит с "красной зоной", в которую из-за коронавируса попали почти 50 тыс. человек. Его жители больше не целуются при встрече и не пожимают друг другу руки. Репортаж DW. (24.02.2020)

Можно долго возмущаться бездушностью украинцев, встречавших доставленных из Уханя сограждан как прокаженных. Скоро им будет очень стыдно за свои поступки, уверен Сергей Руденко. (21.02.2020)

Средства планируется направить на разработку ванкцин против COVID-19, лабораторные испытания, закупку оборудования и мероприятия по борьбе с заболеванием. Согласно запросу, правительство хочет в том числе использовать часть уже выделенных, но не израсходованных средств на борьбу с Эболой.

Глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей уже заявила, что правительственной заявка "совершенно недостаточна, чтобы защитить американцев от вспышки смертельного коронавируса".

В понедельник вечером стало известно, что количество зараженных новым коронавирусом в США выросло до 53. Дональд Трамп написал в своем Twitter, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем. Он  отметил, что ВОЗ работает "усердно и очень мудро".

ВОЗ также ранее заявила, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.

Смотрите также:

  • Трое итальянских полицеских в респираторных масках следят за соблюдением режима карантина на границе населенного пункта Кастильоне-д’Адда в Ломбардии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Полицейский контроль на границе карантинной зоны

    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз коронавируса подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 03:10

Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин

Контекст

Резкий скачок коронавируса в Италии

По распространению нового коронавируса Италия вышла на первое место в ЕС. Из-за резкого роста числа случаев заражения на севере страны 23 февраля одиннадцать населенных пунктов были переведены на режим карантина. (24.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Беспорядки в Украине из-за коронавируса: как устроили "теплый прием" эвакуированным из Китая  

Чем эпидемия коронавируса в Китае грозит "Газпрому"  

Также по теме

Litauen Krebsforschung

Британцы представили антиген для борьбы с коронавирусом COVID-19 12.02.2020

Компания The Native Antigen Company получила сложные белки, которые можно использовать в исследованиях и разработке вакцин против коронавируса COVID-19.

China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus

Из-за коронавируса Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай 03.02.2020

Число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось в Китае на 2103 человека и составило, по данным на утро 3 февраля, 17205 пациентов. Число летальных исходов в КНР возросло до 361.

Реклама

Самые читаемые

Эксперты ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в Китае пройден  

Си Цзиньпин назвал коронавирус крупнейшей проблемой здравоохранения с момента основания КНР  

Семь человек скончались от коронавируса в Италии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно