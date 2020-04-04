Права человека во время пандемии: AI оценила ситуацию в Восточной Европе

Amnesty International критикует нарушение прав человека в РФ, Украине, Польше и других странах и предупреждает, что за ЧП в связи с COVID-19 может последовать ЧП с правами человека.
По данным Amnesty International, число участников протестов в России в 2019 году было велико как никогда
В то время как население планеты с беспокойством следит за стремительным распространением коронавируса SARS-CoV-2, ставшего к середине апреля причиной смерти около 131 тысячи людей по всему миру, правозащитники из организации Amnesty International (AI) обращают внимание на другую опасную тенденцию. По данным организации, правительства многих стран, в том числе в Восточной Европе, используют пандемию как предлог для ущемления прав собственных граждан, а также мигрантов, стремящихся пересечь границы ЕС.
Пресс-конференция, на которой 15 апреля был представлен доклад AI, посвященный ситуации с правами человека в Европе и Центральной Азии в 2019 году, из-за пандемии COVID-19 впервые проходила в режиме онлайн.
Правозащитные институты теряют влияние
"Во время кризисов, таких как пандемия COVID-19, защита прав человека приобретает особое значение", - подчеркнул генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко (Markus Beeko). "Если мы не хотим после чрезвычайной ситуации в области здравоохранения столкнуться с ЧП в плане защиты прав человека, важно не забывать ни об одном нуждающемся и в ходе кризиса обращать особое внимание на защиту прав и свобод человека", - добавил он.
По мнению Amnesty International, во многих странах Восточной Европы действия властей в последние месяцы способствовали тому, что региональные и международные институты, занимающиеся защитой прав человека, теряли авторитет, в то время как правительства этих стран последовательно ущемляли права граждан на свободу слова и собраний, а также их социальные и экономические права.
Одним из примеров подобных нарушений прав человека, с точки зрения AI, стало предоставленное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану право на фоне пандемии COVID-19 управлять страной с помощью декретов, в обход парламента. Что касается Польши, то правозащитники резко осудили претворяемые там в жизнь на фоне пандемии планы по ужесточению закона об абортах и поправки к закону о сексуальном воспитании в школах, уравнивающие по сути понятия гомосексуализм и педофилия.
На фоне пандемии COVID-19 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил полномочия для управления странов в обход парламента
Сегодня "политические и экономические игроки в Центральной Азии, а также Восточной Европе, России и Китае пользуются всеми способами, чтобы расшатать международную систему защиты прав человека и институты, призванные ее защищать", заявили эксперты Amnesty International.
При этом, учитывая, что коронавирус SARS-CoV-2 впервые был выявлен в Китае в декабре 2019 года, многие нарушения прав человека, о которых шла речь в докладе Amnesty International за 2019 год, были зафиксированы еще до начала пандемии.
Ситуация с правами человека в России
Особое место в докладе занимает развитие ситуации в России. В июне 2019 года российская делегация после пятилетнего перерыва снова получила право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на то, что ситуация вокруг аннексии украинского полустрова Крым, в связи с которой Россию ограничили в правах, осталась без изменений.
Давая по просьбе DW оценку этому событию, эксперт AI по Европе Жанине Ульманзик (Janine Uhlmannsiek) напомнила, что часть правозащитного сообщества в России раскритиковала этот шаг как "предательство основных европейских ценностей", одновременно указав, что, с другой стороны, благодаря членству России в Совете Европы граждане РФ по-прежнему имеют возможность в случае нарушения их прав обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Оценить, что имеет больший вес в этой ситуации, трудно", - отметила эксперт. По ее словам, в сложившемся положении необходимо продолжать пытаться повлиять на правительство РФ с целью добиться исполнения им решений ЕСПЧ.
"В этом отношении ситуация в России нуждается в улучшении, - отметила эксперт. - И мы призываем Совет Европы продолжать воздействовать на Россию, чтобы добиться улучшения там ситуации с правами человека, такими как свобода слова, мнений и собраний". По словам Ульманзик, именно в отношении свободы слова и собраний в прошлом году в России наблюдался "драматичный откат назад" - как на уровне законодательства, так и на практике.
Против чего протестовали в России в 2019 году
"Россия создала опасный прецедент для всего региона, попирая основополагающую идею защиты прав человека", - говорится в докладе Amnesty International. "Законы об "иноагентах" и "нежелательных организациях" последовательно использовались против правозащитных и других неправительственных организаций (НПО). Все это сопровождалось уголовным преследованием и очерняющими кампаниями в контролируемых государством СМИ", - добавляют эксперты.
По данным AI, в 2019 году число людей, принявших участие в каких-либо протестах в России, было выше, чем когда бы то ни было. "Они выступали не только против манипуляций на выборах в Москве и жестокой уголовной системы, преследующей любое выражение критики, но и против цензуры в интернете, коррупции и причинения вреда окружающей среде", - говорится в докладе.
Свобода слова в Восточной Европе
При этом, как утверждают правозащитники, право на свободу слова в 2019 году не соблюдалось на сто процентов ни в одной стране Восточной Европы и Центральной Азии. "Даже в Украине, где существует широкий спектр СМИ, происходили регулярные нападения на журналистов, которые впоследствии практически никогда не расследовались тщательно", - утверждают авторы доклада.
Кроме ограничений свободы слова в восточноевропейских и центральноазиатских странах, беспокойство правозащитников вызвала ситуация с коррупцией, правами женщин, защитой окружающей среды и правом на свободные и честные выборы.
Коронавирус, беженцы и права человека
Несовершеннолетние беженцы из лагерей на границе Турции и Греции отправляются на автобусах в Люксембург и Германию
По словам генсека AI в Германии Маркуса Бееко, беженцы и представители отдельных маргинальных групп, таких как бездомные или цыгане, оказались наиболее уязвимы в условиях пандемии COVID-19.
Говоря о лагерях с беженцами на турецко-греческой границе, эксперт AI по миграционной политике Франциска Фильмар (Franziska Vilmar), подчеркнула, что вспышка COVID-19 там стала бы "катастрофой". По словам Фильмар, в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, политика защиты национальных границ от беженцев в Евросоюзе только усилилась.
Что касается Германии, то, стремясь ограничить распространение коронавируса, 16 марта ФРГ закрыла границы для всех иностранцев за редкими исключениями. Въезжать в ФРГ из соседних государств-членов ЕС сегодня могут только врачи и иностранцы, путешествующие по профессиональным мотивам. При этом беженцы, у которых на момент пересечения германской границы отсутствуют явные признаки заражения коронавирусом, также могут беспрепятственно въезжать в страну.
Карантин для беженцев
Комментируя по просьбе DW эту ситуацию, которую многие политики в Германии считают неразумной, Франциска Фильмар заявила, что, по мнению AI, и в условиях пандемии люди, покинувшие свои дома в поисках защиты, должны иметь возможность подавать заявление на получение убежища в ЕС. Однако - "с соблюдением условий, которые сейчас необходимы с точки зрения политики здравоохранения".
На мигрантов с симптомами болезни должны распространяться те же карантинные меры, что и на население страны, указала эксперт. "В соответствии с этими мерами беженцы, которых Германия сейчас эвакуирует из Греции (ФРГ согласилась принять 50 детей и подростков из лагерей для беженцев на турецко-греческой границе. - Ред.), сначала должны 14 дней находиться на карантине", - напомнила Фильмар.
"Во время пандемии коронавируса солидарность с людьми, покинувшими свои дома в поисках убежища, и защита их прав человека важны как никогда", - резюмировала эксперт.
Смотрите также: