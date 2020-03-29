Почему кубинские врачи рискуют жизнью в Италии и других странах

Их встречали как героев: 52 кубинских врачей, приземлившихся в аэропорту Милана, итальянцы приветствовали аплодисментами, некоторые даже плакали. Из Милана врачи сразу отправились в Кремону и другие города в регионе Ломбардия - помогать итальянским коллегам бороться с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

В середине марта правительство Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса, заявило, что нуждается в помощи. Куба рассмотрела официальную просьбу о помощи в сжатые сроки. По данным Всемирного банка, на тысячу жителей Кубы приходится около 8 врачей. В Италии, где вирус стремительно распространяется, врачей и медицинского персонала катастрофически не хватает. "Сотрудничество с другими странами в борьбе с COVID-19 является формой взаимопомощи", а кубинские врачи - "достойным примером нашей солидарности", говорится на странице кубинского министерства здравоохранения в Twitter.

Кубинские врачи - основной источник валюты для Гаваны

Однако, отправляя своих медиков в кризисные регионы, власти Кубы руководствуются отнюдь не альтруизмом. Для официальной Гаваны работа врачей за рубежом является частью внешней политики Кубы. Еще со времен Фиделя Кастро "медицинская дипломатия" считается своего рода идеологическим инструментом и должна позитивно влиять на имидж страны за рубежом. Кроме того, труд врачей и медсестер давно стал одной из самых доходных статей экспорта кубинской экономики и одним из важнейших источников поступлений в бюджет.

Кубинские врачи перед поездкой в Италию с портретом Фиделя Кастро

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), ежегодная валютная выручка Кубы от оказания медицинских услуг за рубежом составляет почти 11 млрд долларов США. Для сравнения: в 2018 году кубинский экспорт таких товаров, как сахар-сырец, табак, никель и ром составил около 3 млрд долларов.

В основном кубинские врачи работают в странах Африки и Латинской Америки. Правительство страны утверждает, что валюта, заработанная врачами за рубежом, идет на усовершенствование национальной системы здравоохранения. Однако отследить точно, куда уходят деньги, невозможно.

Помощь в преодолении эпидемии Эбола и коронавируса

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила работу кубинских медиков в странах Западной Африки во время борьбы с вирусом Эбола. Куба была первой страной, выразившей готовность отправить своих медиков для помощи пострадавшим регионам и направила более 460 медицинских работников в Сьерра-Леоне, Либерию и Гвинею - страны, наиболее охваченные эпидемией лихорадки Эбола. 165 кубинских врачей работали по прямому поручению ВОЗ.

Кубинские врачи в Сьерра-Леоне во время эпидемии вируса Эболы

"У ВОЗ был очень позитивный опыт работы с кубинскими врачами во время эпидемии Эбола, - говорит эксперт по Кубе Берт Хоффман (Bert Hoffmann) из Института латиноамериканских исследований GIGA. - Кубинские бригады быстро мобилизовались и действовали крайне эффективно".

Во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2 спрос на медиков с Острова Свободы, судя по всему, тоже высокий. По данным кубинских властей, за помощью к ним обратились уже более 40 стран. В настоящее время медицинские работники с Кубы помогают бороться с распространением коронавируса в 31 стране, в том числе в Никарагуа, Суринаме, на Ямайке и Гренаде. В Европе примеру Италии, которая первой запросила помощь у Кубы в борьбе с COVID-19, последовала Андорра.

Между тем, возможно, в ближайшее время и самой кубинской системе здравоохранения предстоит испытание на прочность: число заболевших COVID-19 на острове в первых числах апреля превысило 200 человек, шестеро умерли.

Кубу критикуют за принудительный труд врачей

Тем временем международные правозащитные организации обращают внимание на тяжелые условия работы кубинских врачей в рамках зарубежных программ. В октябре 2019 года Госдепартамент США ввел санкции против официальных кубинских чиновников, ответственных за условия труда врачей, работающих по поручению правительства за рубежом.

Меры защиты от коронавируса SARS-CoV-2 принимают и на Кубе

В официальном заявлении Госдепа работа кубинских медиков в международных миссиях была названа "эксплуатацией" и "принудительным трудом". "Врачи вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничении в передвижении. Кубинский режим изымал у них паспорта и следил за ними после работы", - говорилось в документе.

Озабоченность по поводу условий труда кубинских медицинских работников выразили и специальные докладчики ООН по вопросам современных форм рабства и торговли людьми. В письме, направленном в ноябре 2019 года в адрес официальной Гаваны, говорилось, что работу кубинских врачей за рубежом можно приравнять к принудительному труду.

Почему кубинские врачи хотят работать за рубежом?

Но, несмотря на это, кубинские врачи охотно отправляются работать в другие страны. Для них это означает возможность неплохого заработка по сравнению с деньгами, которые они получают у себя дома. Хотя профессия врача считается на Кубе одной из самых высокооплачиваемых, в среднем зарплата составляет около 70 долларов в месяц. Для сравнения, литр растительного масла стоит около 2,5 долларов, а литр молока - полтора доллара. Работа в международных миссиях, по данным немецкого агентства dpa, приносит врачам от 300 до 900 евро.

После окончания международной миссии не все кубинские врачи возвращаются на родину. И тогда из "героев" они превращаются в "дезертиров". Медикам, которые решаются остаться за рубежом, запрещено возвращаться на Кубу в течение следующих восьми лет, кроме того, они теряют право на заработанные в течение миссии деньги, которые перечисляются исключительно на банковские счета внутри Кубы.

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