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Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Такого в Германии еще не было. Два кандидата в канцлеры ФРГ - Олаф Шольц и Анналена Бербок - будут бороться за место в бундестаге в одном и том же избирательном округе в Потсдаме.
"Бунтарь" из художественной академии, создатель костюмов к балетам Дягилева, участник перформансов с Маяковским - во дворце Барберини показывают, как русские художники примкнули к авангарду Западной Европы.
Эти фотографии сделаны в потсдамском парке Сан-Суси, где сейчас убирают деревянные щиты, защищавшие здешние скульптуры в зимние месяцы.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Пивовары из столицы Бранденбурга Потсдама делают свое дело летом, чтобы достойно отметить круглый юбилей осенью.
Российские подразделения покинули этот гарнизон в Потсдаме в 1992 году, после чего территория пустовала.
После вывода российских войск из Германии гарнизон пустовал и привлекал любителей заброшенных мест.
Война закончилась 75 лет назад, а в немецких городах по-прежнему находят неразорвавшиеся бомбы. Военно-исторический музей бундесвера в Берлине посвятил проблеме целую выставку.
Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Дворец назван именем правнучки царя Николая I. 17 июля 1945 года, ровно 75 лет назад, здесь начала работу конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Озеро Арадозе в Потсдаме сейчас готовят к ренатурированию. 250-килограммовую авиационную бомбу нашли на дне под слоем ила.
Встреча Сталина, Черчилля (Эттли) и Трумэна проходила во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года. Здесь - фото с выставки, посвященной Потсдамской конференции.
Если вы думаете, что Бранденбургские ворота есть только в Берлине, то вы сильно ошибаетесь.
Во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме до конца 2020 года проходит специальная выставка "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира".
Пожалуй, одна из самых известных лестниц Германии ведет ко дворцу прусского короля Фридриха Великого в потсдамском парке Сан-Суси.
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