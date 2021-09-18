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Потсдам

Blauer Himmel umrahmt am 24.07.2013 in Berlin das Schloß auf der Pfaueninsel. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур 18.09.2021

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
13.08.21 *** Olaf Scholz und Annalena Baerbock bei der Veranstaltung Frauen Stimmen Gewinnen im Hans Otto Theater. Potsdam, 13.08.2021 *** Olaf Scholz and Annalena Baerbock at the event Women Voices Win at the Hans Otto Theater Potsdam, 13 08 2021 Foto:xT.xBartillax/xFuturexImage

Кандидаты в канцлеры ФРГ Шольц и Бербок: из конкурентов - в партнеры? 14.09.2021

Такого в Германии еще не было. Два кандидата в канцлеры ФРГ - Олаф Шольц и Анналена Бербок - будут бороться за место в бундестаге в одном и том же избирательном округе в Потсдаме.

Deutschland | Ausstellung Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde im Museum Barberini Abram Archipow Besuch, 1914 Öl auf Leinwand, 97,7 x 150 cm Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau

Рас(ц/c)вет русского авангарда под Берлином 27.08.2021

"Бунтарь" из художественной академии, создатель костюмов к балетам Дягилева, участник перформансов с Маяковским - во дворце Барберини показывают, как русские художники примкнули к авангарду Западной Европы.
Zimmerleute und Tischler vom Schirrhof der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg hausen im Park von Schloss Sanssouci die Skulpturen aus. Im Winter werden die Figuren mit Holzverkleidungen geschützt.

Весенние хлопоты в Сан-Суси - любимом парке Фридриха Великого (фото) 11.03.2021

Эти фотографии сделаны в потсдамском парке Сан-Суси, где сейчас убирают деревянные щиты, защищавшие здешние скульптуры в зимние месяцы.
11.08.2016 +++ Über den strahlend blauen Himmel ziehen am 11.08.2016 in Potsdam (Brandenburg) weiße Schleierwolken über das Schloss Sanssouci. Das 42 Quadratmeter große Deckengemälde Flora mit Genien von Johann Harper (1688-1746) im Vestibül des Schlosses wird bis zum Oktober restauriert.- Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Сан-Суси - любимый дворец и виноградники Фридриха Великого 24.01.2021

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.

24.07.2020, Brandenburg, Potsdam: Braumeister Thomas Köhler von der Braumanufaktur Forsthaus Templin steht vor dem Braukessel und hält eine übergroße Bierflasche mit dem Etikett «Potsdamer Stange 30» in den Händen. Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit soll das Jubiläumsbier zwischen 05.09. bis 04.10.2020 verkauft werden. In einem ersten Schub wurden etwa 4000 Liter des Bieres eingemaischt. Zum ersten Mal wird Naturdoldenhopfen aus dem Potsdamer Lustgarten verwendet. Dessen erste Ernte war im vergangenen Herbst, danach wurde der Hopfen eingefroren. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

"Потсдамер штанге 30" - особое пиво к юбилею воссоединения Германии (фото) 31.07.2020

Пивовары из столицы Бранденбурга Потсдама делают свое дело летом, чтобы достойно отметить круглый юбилей осенью.
Krampnitz (Brandenburg): Fragmente von Häusern, rußgeschwärzte Fassaden und ein zerschossener Brunnen zeugen von dem erbitterten Kampf, der auf dem Roten Platz ausgefochten wurde. Die Filmkulisse auf dem früheren russischen Kasernengelände in Krampnitz bei Potsdam für das Stalingrad-Drama «Enemy at the Gates» (Der Feind vor den Toren) ist so originalgetreu wie möglich. Der Regisseur Jean-Jacques Annaud (Der Name der Rose), der hier den mit Kosten von 180 Millionen Mark wohl bislang teuersten in Europa produzierten Film dreht, hat Wert auf Details gelegt. (PDM453-010400) | Verwendung weltweit

Место съемок фильма о Сталинградской битве станет жилым районом (фото) 28.07.2020

Российские подразделения покинули этот гарнизон в Потсдаме в 1992 году, после чего территория пустовала.
Крампниц

Крампниц - бывший советский гарнизон около Потсдама 28.07.2020

После вывода российских войск из Германии гарнизон пустовал и привлекал любителей заброшенных мест.
16.7.2020 Ausstellung über die Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im militärhistorischen Museum Berlin-Gatow Doris Müller-Toovey, wissenschaftliche Leiterin des Museums.

Как в Германии обезвреживают неразорвавшиеся бомбы Второй мировой войны 24.07.2020

Война закончилась 75 лет назад, а в немецких городах по-прежнему находят неразорвавшиеся бомбы. Военно-исторический музей бундесвера в Берлине посвятил проблеме целую выставку.
Дворец Цецилиенхоф

Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме 17.07.2020

Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Potsdamer Konferenz, Schloß Cecilienhof in Potsdam, 17. Juli  2. August 1945. Die Alliierten fassen Beschlüsse über die Behandlung des besiegten und besetzten Deutschland. V. li., der britische Premier Winston Churchill, US-Präsident Harry S.Truman und der sowjetische Staats und Parteichef Josef Stalin vor dem Schloß Cecilienhof.

Потсдамская конференция: во дворце Цецилиенхоф решались судьбы мира 17.07.2020

Дворец назван именем правнучки царя Николая I. 17 июля 1945 года, ровно 75 лет назад, здесь начала работу конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
15.07.2020, Brandenburg, Potsdam: Die Sprengung einer Weltkriegsbombe verursacht eine riesige Schlammfontäne über dem Aradosee. Rund 7500 Menschen, die im Sperrkreis von rund 800 Metern um den Fundort leben, mussten bis 8.00 Uhr ihre Häuser verlassen. Foto: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

В Потсдаме взорвали американскую бомбу, найденную на дне озера (фото) 16.07.2020

Озеро Арадозе в Потсдаме сейчас готовят к ренатурированию. 250-килограммовую авиационную бомбу нашли на дне под слоем ила.
22.06.2020, Brandenburg, Potsdam: Der Konferenzsaal mit den Fahnen der Siegermächte ist in der Ausstellung «Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt» zu sehen. Die Ausstellung im Schloss Cecilienhof wurde durch weitere Dokumente und Bilder ergänzt und öffnet am 23.06.2020 für den Publikumsverkehr. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über Ausstellung «Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt» und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits | Verwendung weltweit

Потсдамская выставка без российских экспонатов (фотогалерея) 16.07.2020

Встреча Сталина, Черчилля (Эттли) и Трумэна проходила во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года. Здесь - фото с выставки, посвященной Потсдамской конференции.
23.06.2020, Brandenburg, Potsdam: Der Springbrunnen auf dem Luisenplatz vor der Kulisse des Brandenburger Tores im Abendlicht der untergehenden Sonne. Das Tor nach Vorbild eines römischen Triumphbogens am westlichen Ende der Brandenburger Straße wurde im Auftrag Friedrich des Großen in den Jahren 1770 bis 1771 gestaltet. Dafür wurde nach Ende des Siebenjährigen Kriegs das alte, einfache Tor abgetragen. Der Architekt Carl von Gontard entwarf dabei die Stadtseite, während sein Schüler Georg Christian Unger die zum Land zeigende Seite gestaltete. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Сколько в мире Бранденбургских ворот? (фото) 28.06.2020

Если вы думаете, что Бранденбургские ворота есть только в Берлине, то вы сильно ошибаетесь.
Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф в августе 1945 года

75 лет Потсдамской конференции 24.06.2020

Во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме до конца 2020 года проходит специальная выставка "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира".
16.04.2020, Brandenburg, Potsdam: Bei strahlend blauem Himmel und Temperturen um 18 Grad sind nur wenige Besucher im Park von Sanssouci unterwegs. Auf Grund der Corona-Krise und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen fehlen derzeit die Touristen. Die 132 Stufen der Terassenanlage zum Schloss sollen ab 20. April saniert werden. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/ZB - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die fehlenden Touristen in der Corona-Krise - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

В опустевшем Сан-Суси отремонтируют знаменитую лестницу (фото) 20.04.2020

Пожалуй, одна из самых известных лестниц Германии ведет ко дворцу прусского короля Фридриха Великого в потсдамском парке Сан-Суси.
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