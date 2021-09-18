Кандидаты в канцлеры ФРГ Шольц и Бербок: из конкурентов - в партнеры?

Такого в Германии еще не было. Два кандидата в канцлеры ФРГ - Олаф Шольц и Анналена Бербок - будут бороться за место в бундестаге в одном и том же избирательном округе в Потсдаме.