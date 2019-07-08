 Попали ли союзники России в долговую зависимость от Китая? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 09.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Попали ли союзники России в долговую зависимость от Китая?

Одному лишь Пекину доподлинно известно, сколько кредитов и на каких условиях КНР раздала странам с развивающейся экономикой, в том числе Беларуси и государствам Центральной Азии.

Китайские банкноты

Китай в последние десять лет резко увеличил выдачу кредитов развивающимся странам и государствам с переходной экономикой, причем примерно половина таких займов засекречена. К такому выводу пришел германо-американский коллектив экономистов. В составленный ими список 50 крупнейших получателей прямых китайских кредитов вошли важные союзники и партнеры России: Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Киргизия задолжала Китаю 30 процентов своего ВВП

Так, в пятерке самых закредитованных стран вместе с Джибути, Тонга, Мальдивскими островами и Республикой Конго оказалась Киргизия. Объемы ее долгов перед Китаем достигли 30 процентов киргизского ВВП. У Беларуси задолженность перед Пекином составляет 13 процентов ВВП. Обе страны являются партнерами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а также союзниками РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кристоф Требеш

Профессор Кристоф Требеш

В этот военно-политический союз с Россией входит также Таджикистан, задолжавший КНР примерно 15 процентов своего ВВП. У Туркмении доля долгов, предположительно, несколько выше белорусской, у Узбекистана, на экономическое и политическое сближение с которым Москва сейчас весьма рассчитывает, она превышает 5 процентов. В то же время у партнеров РФ по ЕАЭС и ОДКБ Армении и Казахстана эта доля меньше 5 процентов.

Такие данные сообщил DW профессор Института мировой экономики (IfW) в Киле Кристоф Требеш (Christoph Trebesch). Над опубликованным 1 июля исследованием под названием "Кредитование Китаем зарубежных стран" ("China's Overseas Lending") он работал вместе с немецким коллегой из Мюнхенского университета Себастьяном Хорном (Sebastian Horn) и американской экономисткой из Гарвардского университета Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart).

Половина кредитов развивающимся странам засекречена

Исследование выдаваемых Китаем другим странам кредитов стало составной частью большого многолетнего проекта по изучению мирового опыта межгосударственного кредитования. Деятельности КНР в этой сфере, по словам Кристофа Требеша, в научных кругах до сих пор почти не уделяли внимания, интерес экономистов вызывали в основном экспорт Китая или его торговые конфликты. В ходе кропотливой поисковой работы авторский коллектив, собирая информацию из всевозможных источников, составил первый банк данных китайских зарубежных кредитов.

Контекст

Кремлю не удается восстановить монопольное влияние в центральноазиатских республиках. Каждая новая смена власти там создает для России все новые сложности, считает Иван Преображенский. (01.06.2019)

Правительство и парламент Таджикистана будут работать во дворцах, которые построят на китайские деньги. Сколь сильно влияние Пекина на Душанбе, и есть ли у КНР конкуренты за это влияние? (21.06.2019)

Чем вызван новый таможенный конфликт между Казахстаном и Киргизией - субъективными факторами или объективными причинами? DW говорила с экспертами. (17.04.2019)

"Мы пришли к двум основным выводам. Первый: роль Китая в мировой финансовой системе куда более значительная, чем до сих пор считалось", - рассказал профессор Требеш. Выяснилось, что страны планеты задолжали КНР к концу 2017 года свыше 5 триллионов долларов - это 6 процентов мирового ВВП. В начале века было меньше одного процента. 

"Второй ключевой вывод: Китай явно сосредоточился на выдаче займов развивающимся странам и государствам с переходной экономикой, которые имеют лишь ограниченный доступ к международному рынку капитала либо вообще его лишены. При этом, мы сами были удивлены, примерно 50 процентов таких кредитов засекречены", - подчеркнул собеседник DW. Эти прямые кредиты, в отличие, например, от приобретенных Китаем государственных облигаций США, не учитываются, в частности, в статистике МВФ и Всемирного банка.

Но именно на эту статистику опираются, как правило, эксперты банков и рейтинговых агентств, оценивая риски кредитования различных стран. Получается, что эти оценки, возможно, слишком оптимистичны, так что вероятность неожиданной неплатежеспособности тех или иных государств намного выше, чем считается. А это уже несет в себе угрозу внезапной дестабилизации всей мировой финансовой системы.     

Страны Евразии важны как мост между Китаем и Евросоюзом

Очень активное кредитование Китаем постсоветских государств логично вытекает из ключевой роли евразийского пространства как моста между Китаем и Европейским Союзом в рамках китайского проекта "Один пояс и один путь" (Новый шелковый путь), отметил Кристоф Требеш. При этом задолженность, в частности, Киргизии перед КНР он назвал "необычайно высокой".

Мост на Новом шелковом пути

Один из многочисленных новых мостов на Новом шелковом пути

Можно ли в такой ситуации говорить уже о долговой зависимости? Отметив, что это скорее политический, чем экономический вопрос, профессор Требеш ответил, что в любом случае Киргизия стала весьма зависимой от экономического развития в Китае. Если в КНР, скажем, разразится кризис и она не сможет или не захочет продлевать выданные ранее займы, правительство в Бишкеке окажется в очень сложной ситуации. 

Но главную проблему ученый видит в непрозрачности китайских кредитов и их условий. "Мы нашли, например, долги Туркменистана перед Китаем в размере 6,7 миллиарда долларов, но это лишь оценочные данные", - отметил профессор Требиш.

Главная проблема - непрозрачность китайских кредитов

Теперь представим себе, продолжил он, что Туркмения, или Киргизия, или Беларусь захотят взять взаймы деньги на мировом рынке капитала, и международные кредиторы, не имея четкого представления о подлинной задолженности этих стран, выдадут им больше кредитов, чем те способны обслужить.

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко

Минск, май 2015 года: Си Цзиньпин и Александр Лукашенко после подписания очередного соглашения

Часто непрозрачны не только размеры, но и условия выдачи китайских кредитов. Насколько вероятно повторение в странах Центральной Азии или в Беларуси того, что случилось в Шри-Ланке? Эта страна была вынуждена на 99 лет отдать практически новый порт в аренду китайской фирме, поскольку не смогла обслуживать долги перед Китаем.

"Всем нам, - отметил Кристоф Требеш, - знакома эта история, но насколько она репрезентативная, мы просто не знаем из-за непрозрачности кредитных договоров. Некоторые из тех, что мы видели, действительно содержат гарантии их обслуживания в виде поставок сырья или обеспечены другими источниками дохода государства".

А может ли Китай, как это не раз делала Россия, просто списать какие-то долги определенным странам? Такое, ответил Кристоф Требеш, случалось уже неоднократно в ходе реструктуризации долгов, примерно треть из них Пекин списал. Но на каких условиях это происходило, тоже неизвестно.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | TelegramWhatsApp

Смотрите также:

  • Großbritannien Erster Güterzug aus China trifft nach 18 Tagen in London ein (Reuters/S. Wermuth)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Новый шелковый путь уже существует

    Новый шелковый путь стал реальностью - если у кого-то еще оставались на этот счет вопросы. Инициатива "Один пояс и один путь", выдвинутая властями КНР в 2013 году, с каждым днем обретает более конкретные очертания.

  • China Seidenstraße London-Jiwu (Reuters/T. Peter)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    8 стран, 18 дней, 12 тысяч километров

    С 2017 года поезда из Китая приходят прямо в Лондон. И их становится все больше. Чтобы добраться из китайского города Иу до британской столицы, этот поезд за 18 дней преодолел 12 тысяч километров. На фото: встреча "Первого китайско-европейского грузового поезда" по возвращению из Великобритании в КНР, апрель 2017 года.

  • China Frachtzug von Weihai nach Duisburg (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tang Ke)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Взрывной рост объема перевозок

    В 2011 году товарный поезд из Китая приходил в немецкий Дуйсбург один раз в месяц. Сегодня каждую неделю прибывает 35 железнодорожных составов. Дуйсбург поэтому называют "самым китайским городом в Германии". Железнодорожные перевозки, судя по всему, не очень рентабельны, так что китайские власти их субсидируют. Данные о размерах субсидий расходятся, а в Пекине их не комментируют.

  • 300 Jahre Duisburger Hafen (DW/C. Grün)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    "Самый китайский город Германии"

    Поставки из Китая дали толчок развитию крупнейшего речного порта мира в Дуйсбурге. Традиционный бизнес - торговля сталью и углем - переживает кризис. "Сделки с Китаем стали важнейшим сегментом роста для Дуйсбурга", - говорит руководитель порта Эрих Штааке. Спустя 300 лет существования порт стал ключевым перевалочным пунктом в торговле между КНР и Евросоюзом.

  • Infografik One belt, one road - Chinas neue Seidenstraße RUS

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Первый поезд из Китая в Вену

    В минувшем году первый поезд по Новому шелковому пути прибыл в Вену. По итогам 2018 года китайские поезда через Казахстан, Россию и Беларусь отправлялись на регулярной основе в 14 европейских стран - от Испании и Великобритании до Эстонии и Финляндии. К следующему году власти КНР надеются довести число прибывающих в Европу составов до 5000.

  • Griechenland COSCO Group-Schiffe am Hafen von Piräus (Imago Images/ZUMA Press)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай обеспечивает доступ к европейским портам

    С покупкой крупнейшего в Греции порта, Пирейского, Китай сделал важный шаг на пути укрепления транзитных позиций в Евросоюзе. 51 процент акций порта принадлежит сегодня государственной китайской компании COSCO. Но это только начало: Пекин вовлекает и другие страны ЕС в проект воссоздания Шелкового пути, который должен быть завершен к 2050 году.

  • Merkel Macron Juncker Jinping in Frankreich (Reuters/P. Wojazer)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Италия: сюрприз для европейских партнеров

    24 марта 2019 года Италия стала первой из стран "большой семерки", заявившей о готовности присоединиться к инициативе КНР. На деле это даст Китаю, например, приоритетный доступ к стратегически важным портам Генуи и Триеста. В ЕС действия Рима не вызвали восторга: поэтому президент Франции в конце марта провел встречу с председателем КНР, пригласив на нее канцлера ФРГ и главу Еврокомиссии.

  • China Seidenstraßen-Gipfel Briefmarken (picture-alliance/dpa/C. Bin/Imaginechina)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    ЕС и Китай: переоценка рисков

    "Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.

  • China Goldene Zeiten sind vorbei - Investoren schauen sich um (picture-alliance/dpa/R. Dela Pena)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Европейцы: дисбаланс в торговле с КНР

    "Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один такой поезд идет в обратном направлении", - заметил председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке. Растущее недоверие Брюсселя выразил глава Еврокомиссии Юнкер, назвав Китай "конкурентом в экономике" и "системным противником".

  • Peking Belt and Road Forum for International Cooperation; Xi Jinping; Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай старается развеять страхи

    Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:02

Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров

Контекст

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

Евросоюзу выгодно развивать сотрудничество с Китаем, но европейцы все больше осознают риски, исходящие от китайской модели госкапитализма. Фотогалерея DW.  

Ссылки в интернете

Исследование ""Кредитование Китаем зарубежных стран" на английском языке

Аудио- и видеофайлы по теме

Станет ли Казахстан главным перевалочным пунктом между Китаем и Европой?  

Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров  

Протесты в Беларуси: жители Бреста выступают против открытия аккумуляторного завода  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Габуния отстранен от эфира на 2 месяца  

Что делать с "наследством" беглых олигархов в Молдавии?  

Немецкий эксперт: Мат в адрес Путина на Rustavi 2 - политическая провокация  

Новости

British Airways грозит гигантский штраф за утечку данных

Самолет British Airways в лондонском аэорпорту

Сумма штрафа, который налагается на британскую авиакомпанию, превышает 183 млн фунтов. British Airways обвиняют в слабых мерах безопасности, приведших к утечке данных 500 тысяч клиентов.   

Запрет на полеты в Грузию обойдется авиакомпаниям РФ в 3 млрд рублей

самолет Аэрофлота

Российские власти обещают компенсировать авиакомпаниям миллиардные убытки, связанные с запретом полетов в Грузию. Между тем там остаются 5 тысяч российских туристов, у которых могут возникнуть трудности с возвращением.   

Shell сообщила о новой остановке нефтепровода "Дружба"

У ворот нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте

Поставки нефти из России на нефтеперерабатывающий завод PCK в бранденбургском Шведте вновь приостановлены. В нефти опять обнаружены примеси органических хлоридов.   

Немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день

Немецкий рабочий

С конца 2017 года все больше трудящихся в Германии переходят на неполный рабочий день. Ослабление экономического роста отражается на рынке труда, считают исследователи из института ifo.   

Контекст

Попали ли союзники России в долговую зависимость от Китая? 09.07.2019

Китайские банкноты

Одному лишь Пекину доподлинно известно, сколько кредитов и на каких условиях КНР раздала странам с развивающейся экономикой, в том числе Беларуси и государствам Центральной Азии.   

Российские капиталы тянутся к солнцу Испании 05.07.2019

Курорт Марбелья стал одним из центров российских инвестиций в Испании

Капиталовложения из России на сотни миллионов евро, направляемые в Испанию, в последнее время, стали новой тенденцией. DW о новом тренде российского экономического присутствия в Испании.   

Комментарий: Россия начала платить жизнями за изменение климата 04.07.2019

Наводнение в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области связано с глобальным потеплением, уверены ученые и президент Путин. Пора наконец всем россиянам осознать эту мировую угрозу, считает Андрей Гурков.   

В Турции все готово к транзиту азербайджанского газа в ЕС 01.07.2019

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Южный газовый коридор для снабжения Евросоюза в обход России близок к завершению. Газопровод TANAP уже может начать работу, осталось до 2020 года достроить TAP. А что "Газпром"?   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно