 Половина компаний в России сократит число сотрудников | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 27.03.2020

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Коронавирус

Половина компаний в России сократит число сотрудников

В российском бизнес-сообществе "преобладает тотальный пессимизм" на фоне пандемии коронавируса и падения курса рубля. Таков вывод из опроса топ-менеджеров 500 российских компаний.

Металлургический комплекс Надежда в Норильске, фото из архива

Половина компаний в России планирует сокращения, а двадцать процентов намерены снизить зарплату своим сотрудникам на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падения курса рубля. Таковы результаты опроса, проведенного российским Центром стратегических разработок, выдержки из которого в ночь на пятницу, 27 марта, опубликовало агентство РБК. В опросе участвовали топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей.

"Пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России", - прокомментировала опрос руководитель центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок Лора Накорякова. Почти каждая третья опрошенная компания (29 процентов) уже оптимизировала свои издержки - перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на временные контракты. 40 процентов планируют принять такие решения в будущем.

Самый высокий уровень неопределенности зафиксирован в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. С оптимизмом смотрят на ситуацию только в секторе энергетики и добычи ресурсов.

Курс российского рубля по отношению к доллару и евро падал на протяжении марта. 18 марта доллар впервые с 2016 года стоил больше 80 рублей.

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    13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

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    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяца, не тратя ни копейки из пенсии.

  • Пляж в Турции

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

  • Презентация автомобиля Kia Rio

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Автомобиль

    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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