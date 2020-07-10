Поездка в Германию во время пандемии: вопросы, ответы, ссылки

В пределах Евросоюза снова выполняются авиарейсы, и туристы из некоторых стран за пределами ЕС могут снова въехать в Германию. Перед тем, как упаковывать чемоданы, настоятельно рекомендуем собрать самую актуальную информацию о цели своего путешествия. Требования, которые действуют в ЕС, не обязательно распространяются на Германию. Карантинные правила разнятся не только в пределах ЕС, но и в различных федеральных землях Германии.

"Что делать, если...?" В настоящее время мы получаем много вопросов от наших читателей о том, какие правила и исключения из правил следует знать, чтобы путешествовать по Европе. Предлагаем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Вопрос 1

Список стран, из которых я могу въехать в Германию, постоянно меняется. Где я могу найти самую свежую информацию?

Актуальная информация публикуется на сайтах Министерства внутренних дел Германии (www.bmi.bund.de), германского МИДа (www.auswaertiges-amt.de) и Федеральной полиции (www.bundespolizei.de). Сайт Евросоюза Re-open Europe (reopen.europa.eu) предлагает обзорную информацию по всей территории ЕС.

Граждане стран Европейского Союза и Шенгенской зоны могут въезжать в Германию беспрепятственно. Граждане третьих стран в настоящее время могут сделать это только по уважительной причине. В настоящее время Германия предоставляет свободный въезд из Австралии, Грузии, Канады, Черногории, Новой Зеландии, Таиланда, Туниса и Уругвая. Ограничения на въезд также могут быть сняты для Китая, Южной Кореи и Японии - но только тогда, когда немцам также будет разрешен свободный въезд в эти страны.

Вопрос 2

На каких условиях я могу въехать в Германию из страны, на которую распространяется запрет на въезд? Существуют ли исключения, и если да, то какие?

Список веских причин, которые дают возможность пересечь границу Германии, можно найти на сайте Министерства внутренних дел Германии (www.bmi.bund.de).

Вопрос 3

Обязателен ли карантин в Германии после въезда из третьей страны? Можно ли избежать карантина с отрицательным тестом на коронавирус?

Карантин обязателен для въезжающих из стран, которые немецкий Институт Роберта Коха (www.rki.de) классифицирует как зоны риска. Любой, кто находился в такой стране в течение 14 дней до въезда в Германию, должен самоизолироваться на две недели. Список таких стран постоянно обновляется. Поэтому, если вы планируете поездку в Германию, то перед отъездом необходимо выяснить, значится ли в этом списке страна, в которой вы находитесь до отъезда в Германию. Это относится и к возвращающимся путешественникам. Конкретные правила карантина определяют федеральные земли Германии. Здесь - www.germany.travel - можно узнать, какие условия действуют в какой из федеральных земель.

Карантина могут избежать те, у кого есть отрицательный результат теста на коронавирус или медицинская справка. В обоих случаях результаты должны быть получены не ранее, чем за 48 часов до прибытия. Аэропорт Франкфурта предлагает ускоренный коронавирусный тест (PCR), стоимость которого составляет 139 евро. Экспресс-тест в аэропорту Мюнхена стоит 190 евро. Транзитным путешественникам не обязательно проходить карантин, если у них нет симптомов COVID-19.

Вопрос 4

Где самоизолироваться, если карантин неизбежен? Кто за это платит?

Результат экспресс-теста в аэропорту готов через несколько часов. Если результат теста положительный, органы здравоохранения получают об этом автоматическое уведомление и 14-дневный карантин становится обязательным. Соответствующие органы здравоохранения предоставят Вам конкретные инструкции и информацию. Соблюдение требований карантина контролируется местными органами власти. Нарушения могут быть наказаны в некоторых федеральных землях штрафом до 10 000 евро.

Лица, въезжающие в Германию из зон риска без прохождения тестирования, должны пройти карантин у себя дома или в другом подходящем помещении. Решение о том, что считать "подходящим помещением", принимает местный орган здравоохранения. Конкретных критериев для определения "подходящего помещения" нет ни на федеральном, ни на земельном уровне.

Если возникают дополнительные расходы, например, на пребывание в гостинице или посещение врача, то властями Германии они не покрываются. Туроператор и международная медицинская страховка могли бы покрыть такие расходы, если это заранее согласовано. Иностранным гражданам также рекомендуется проинформировать свое посольство в Германии о своем пребывании в карантине.

Центр тестирования в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Вопрос 5

Проводит ли немецкий закон различие между страной, из которой я въезжаю, и моим гражданством?

При наличии действующего разрешения на длительное пребывание в Германии или других странах Шенгенской зоны (ec.europa.eu) место жительства или длительного пребывания имеет приоритет перед гражданством. Например, австралиец, проживающий в Нигерии, хочет приехать в Германию. Австралия находится в "положительном списке" на въезд в Германию (см. выше). Однако, поскольку этот австралиец живет в Нигерии, он не может въехать в Германию без веской на то причины. Однако бразилец, проживающий в Бельгии, может въехать в Германию без уважительной причины. Выдача виз для въезда в Шенгенскую зону в настоящее время приостановлена - за некоторыми исключениями в экстренных случаях. О том, нужна ли вам виза для въезда в Европу, вы можете узнать здесь -www.schengenvisainfo.com.

Вопрос 6

Что будет, если Германия неожиданно включит страну, из которой я выезжаю, в список стран "повышенного риска"? Смогу ли я тем не менее въехать в Германию или мне откажут в аэропорту?

Общее предупреждение для всех стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны будет действовать до 31 августа 2020 года, но это предупреждение предназначено для граждан Германии и не имеет прямого отношения к ограничениям на въезд в Германию.

Причину поездки проверяет авиакомпания в аэропорту перед вылетом. Тем не менее, возможно, что вас могут отвергнуть в аэропорту Германии, если чиновники там посчитают, что причина вашей поездки недостаточна веская, или если произошли изменения в ограничениях на въезд. Вам придется лететь обратно. Однако, поскольку авиакомпания берет на себя расходы на обратный полет, вас будут тщательно проверять, имеете ли вы право на поездку в Германию.

Вопрос 7

Отдельные страны ЕС по-разному регулируют въезд из третьих стран на свою территорию. Могу ли я этим воспользоваться? Например, я доберусь до Греции, смогу ли я поехать оттуда в Германию?

Не обязательно. Каждая страна ЕС и Шенгенской зоны - несмотря на относительно единообразные правила на уровне ЕС - имеет право самостоятельно принимать решения об ограничениях на въезд. Если вы успешно въехали в Грецию, это не означает, что вам автоматически будет предоставлен свободный въезд в Германию. Поэтому, прежде чем планировать поездку, следует выяснить, какие правила действуют при въезде в Германию.

Вопрос 8

Во время пребывания в Германии у меня появились симптомы коронавируса. Что делать?

Немедленно проинформировать органы здравоохранения (tools.rki.de). В случае явно коронавирусных симптомов обратитесь напрямую к врачу или через горячую линию (тел. 116 117). При появлении тяжелых симптомов обратитесь в больницу или вызовите скорую помощь. Перед началом путешествия узнайте контактные данные вашего посольства в Германии на случай серьезного заболевания.

Вопрос 9

Что произойдет, если во время моего пребывания в Германии изменятся правила? Например, если мое возвращение станет невозможным из-за того, что Германия или моя родная страна снова закроют свои границы?

В таком случае следует как можно скорее связаться с вашим посольством в Германии. В принципе, возможность покинуть Германию и вернуться на родину должна быть - при условии, что вы не находитесь в карантине или тяжело инфицированы. Как будет организован выезд, и кто будет оплачивать расходы, зависит от типа и условий вашей поездки и ее бронирования. Спросите ваших туроператора или авиакомпанию, организуют ли они возвращение, и кто покрывает возможные расходы. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточно финансовых средств на случай дополнительных расходов, если вдруг вы окажетесь в зоне карантина в Германии и вам придется оставаться там до тех пор, пока власти не разрешат снова покидать этот район.

Вопрос 10

В федеральных землях Германии действуют разные правила в отношении коронавируса. Где получить такую информацию?

С правилами и предписаниями отдельных федеральных земель можно ознакомиться здесь - www.bundesregierung.de. Особенно важно помнить о различных правилах по соблюдению карантина для въезжающих из третьих стран, обозначенных как зоны риска. Кроме того, надо следить за актуальной ситуацией в Германии. Может случиться так, что целые города, районы или регионы будут помещены под карантин в связи с появлением новых случаев инфицирования, или быть объявлены зоной риска на территории Германии. Все это может повлиять на ваше перемещение в пределах Германии и на возвращение домой или дальнейшую поездку за пределы Германии. Если вы не знаете, что делать, обращайтесь, пожалуйста, в местные органы власти или в посольство вашей страны в Германии.

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