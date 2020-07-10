 Поездка в Германию во время пандемии: вопросы, ответы, ссылки | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Поездка в Германию во время пандемии: вопросы, ответы, ссылки

Ограничения на въезд, зоны риска, карантин: мир постепенно выходит из локдауна, но путешествовать пока еще трудно. Что нужно знать, если цель вашей поездки - Германия?

Аэропорт Франкфурта-на-Майне

Аэропорт Франкфурта-на-Майне

В пределах Евросоюза снова выполняются авиарейсы, и туристы из некоторых стран за пределами ЕС могут снова въехать в Германию. Перед тем, как упаковывать чемоданы, настоятельно рекомендуем собрать самую актуальную информацию о цели своего путешествия. Требования, которые действуют в ЕС, не обязательно распространяются на Германию. Карантинные правила разнятся не только в пределах ЕС, но и в различных федеральных землях Германии.

"Что делать, если...?" В настоящее время мы получаем много вопросов от наших читателей о том, какие правила и исключения из правил следует знать, чтобы путешествовать по Европе. Предлагаем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Вопрос 1

Список стран, из которых я могу въехать в Германию, постоянно меняется. Где я могу найти самую свежую информацию?

Актуальная информация публикуется на сайтах Министерства внутренних дел Германии (www.bmi.bund.de), германского МИДа (www.auswaertiges-amt.de) и Федеральной полиции (www.bundespolizei.de). Сайт Евросоюза Re-open Europe (reopen.europa.eu) предлагает обзорную информацию по всей территории ЕС.

Граждане стран Европейского Союза и Шенгенской зоны могут въезжать в Германию беспрепятственно. Граждане третьих стран в настоящее время могут сделать это только по уважительной причине. В настоящее время Германия предоставляет свободный въезд из Австралии, Грузии, Канады, Черногории, Новой Зеландии, Таиланда, Туниса и Уругвая. Ограничения на въезд также могут быть сняты для Китая, Южной Кореи и Японии - но только тогда, когда немцам также будет разрешен свободный въезд в эти страны.

Вопрос 2

На каких условиях я могу въехать в Германию из страны, на которую распространяется запрет на въезд? Существуют ли исключения, и если да, то какие?

Список веских причин, которые дают возможность пересечь границу Германии, можно найти на сайте Министерства внутренних дел Германии (www.bmi.bund.de).

Вопрос 3

Обязателен ли карантин в Германии после въезда из третьей страны? Можно ли избежать карантина с отрицательным тестом на коронавирус?

Карантин обязателен для въезжающих из стран, которые немецкий Институт Роберта Коха (www.rki.de) классифицирует как зоны риска. Любой, кто находился в такой стране в течение 14 дней до въезда в Германию, должен самоизолироваться на две недели. Список таких стран постоянно обновляется. Поэтому, если вы планируете поездку в Германию, то перед отъездом необходимо выяснить, значится ли в этом списке страна, в которой вы находитесь до отъезда в Германию. Это относится и к возвращающимся путешественникам. Конкретные правила карантина определяют федеральные земли Германии. Здесь - www.germany.travel  -  можно узнать, какие условия действуют в какой из федеральных земель.

Карантина могут избежать те, у кого есть отрицательный результат теста на коронавирус или медицинская справка. В обоих случаях результаты должны быть получены не ранее, чем за 48 часов до прибытия. Аэропорт Франкфурта предлагает ускоренный коронавирусный тест (PCR), стоимость которого составляет 139 евро. Экспресс-тест в аэропорту Мюнхена стоит 190 евро. Транзитным путешественникам не обязательно проходить карантин, если у них нет симптомов COVID-19.

Вопрос 4

Где самоизолироваться, если карантин неизбежен?  Кто за это платит?

Результат экспресс-теста в аэропорту готов через несколько часов. Если результат теста положительный, органы здравоохранения получают об этом автоматическое уведомление и 14-дневный карантин становится обязательным. Соответствующие органы здравоохранения предоставят Вам конкретные инструкции и информацию. Соблюдение требований карантина контролируется местными органами власти. Нарушения могут быть наказаны в некоторых федеральных землях штрафом до 10 000 евро.

Лица, въезжающие в Германию из зон риска без прохождения тестирования, должны пройти карантин у себя дома или в другом подходящем помещении. Решение о том, что считать "подходящим помещением", принимает местный орган здравоохранения. Конкретных критериев для определения "подходящего помещения" нет ни на федеральном, ни на земельном уровне.

Если возникают дополнительные расходы, например, на пребывание в гостинице или посещение врача, то властями Германии они не покрываются. Туроператор и международная медицинская страховка могли бы покрыть такие расходы, если это заранее согласовано. Иностранным гражданам также рекомендуется проинформировать свое посольство в Германии о своем пребывании в карантине.

Центр тестирования в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Центр тестирования в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Вопрос 5

Проводит ли немецкий закон различие между страной, из которой я въезжаю, и моим гражданством?

При наличии действующего разрешения на длительное пребывание в Германии или других странах Шенгенской зоны (ec.europa.eu) место жительства или длительного пребывания имеет приоритет перед гражданством. Например, австралиец, проживающий в Нигерии, хочет приехать в Германию. Австралия находится в "положительном списке" на въезд в Германию (см. выше). Однако, поскольку этот австралиец живет в Нигерии, он не может въехать в Германию без веской на то причины. Однако бразилец, проживающий в Бельгии, может въехать в Германию без уважительной причины. Выдача виз для въезда в Шенгенскую зону в настоящее время приостановлена - за некоторыми исключениями в экстренных случаях. О том, нужна ли вам виза для въезда в Европу, вы можете узнать здесь -www.schengenvisainfo.com.

Вопрос 6

Что будет, если Германия неожиданно включит страну, из которой я выезжаю, в список стран "повышенного риска"? Смогу ли я тем не менее въехать в Германию или мне откажут в аэропорту?

Общее предупреждение для всех стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны будет действовать до 31 августа 2020 года, но это предупреждение предназначено для граждан Германии и не имеет прямого отношения к ограничениям на въезд в Германию.

Причину поездки проверяет авиакомпания в аэропорту перед вылетом. Тем не менее, возможно, что вас могут отвергнуть в аэропорту Германии, если чиновники там посчитают, что причина вашей поездки недостаточна веская, или если произошли изменения в ограничениях на въезд. Вам придется лететь обратно. Однако, поскольку авиакомпания берет на себя расходы на обратный полет, вас будут тщательно проверять, имеете ли вы право на поездку в Германию.

Вопрос 7

Отдельные страны ЕС по-разному регулируют въезд из третьих стран на свою территорию. Могу ли я этим воспользоваться? Например, я доберусь до Греции, смогу ли я поехать оттуда в Германию?

Не обязательно. Каждая страна ЕС и Шенгенской зоны - несмотря на относительно единообразные правила на уровне ЕС - имеет право самостоятельно принимать решения об ограничениях на въезд. Если вы успешно въехали в Грецию, это не означает, что вам автоматически будет предоставлен свободный въезд в Германию. Поэтому, прежде чем планировать поездку, следует выяснить, какие правила действуют при въезде в Германию.

Вопрос 8

Во время пребывания в Германии у меня появились симптомы коронавируса. Что делать?

Немедленно проинформировать органы здравоохранения (tools.rki.de). В случае явно коронавирусных симптомов обратитесь напрямую к врачу или через горячую линию (тел. 116 117). При появлении тяжелых симптомов обратитесь в больницу или вызовите скорую помощь. Перед началом путешествия узнайте контактные данные вашего посольства в Германии на случай серьезного заболевания.

Вопрос 9

Что произойдет, если во время моего пребывания в Германии изменятся правила? Например, если мое возвращение станет невозможным из-за того, что Германия или моя родная страна снова закроют свои границы?

В таком случае следует как можно скорее связаться с вашим посольством в Германии. В принципе, возможность покинуть Германию и вернуться на родину должна быть - при условии, что вы не находитесь в карантине или тяжело инфицированы. Как будет организован выезд, и кто будет оплачивать расходы, зависит от типа и условий вашей поездки и ее бронирования. Спросите ваших туроператора или авиакомпанию, организуют ли они возвращение, и кто покрывает возможные расходы. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточно финансовых средств на случай дополнительных расходов, если вдруг вы окажетесь в зоне карантина в Германии и вам придется оставаться там до тех пор, пока власти не разрешат снова покидать этот район.

Вопрос 10

В федеральных землях Германии действуют разные правила в отношении коронавируса. Где получить такую информацию?

С правилами и предписаниями отдельных федеральных земель можно ознакомиться здесь - www.bundesregierung.de. Особенно важно помнить о различных правилах по соблюдению карантина для въезжающих из третьих стран, обозначенных как зоны риска. Кроме того, надо следить за актуальной ситуацией в Германии. Может случиться так, что целые города, районы или регионы будут помещены под карантин в связи с появлением новых случаев инфицирования, или быть объявлены зоной риска на территории Германии. Все это может повлиять на ваше перемещение в пределах Германии и на возвращение домой или дальнейшую поездку за пределы Германии. Если вы не знаете, что делать, обращайтесь, пожалуйста, в местные органы власти или в посольство вашей страны в Германии.

Смотрите также: 
Что изменилось в мире из-за пандемии коронавируса 

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Контекст

Как долететь из России в Германию и обратно во времена пандемии

Официально авиасообщения между двумя странами сейчас нет, но каждую неделю из России в Германию и обратно осуществляются по несколько пассажирских рейсов, заполненных людьми. Кто они? (10.07.2020)  

Безопасность полетов после пандемии: пилоты по-прежнему в форме?

Останутся ли российские и международные авиакомпании из-за пандемии коронавируса без профпригодных пилотов и как повлияет вынужденный простой самолетов на безопасность полетов? (08.07.2020)  

Россияне смогут путешествовать как раньше? Прогнозы для турбизнеса

Многие турагентства и туроператоры в России могут не справиться с последствиями пандемии коронавируса и уйти с рынка. Как это ощутят рядовые потребители и что их ждет уже этим летом? (03.07.2020)  

США не намерены отменять запрет на въезд в страну для европейцев

Президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации, однако снятия эпидемиологических ограничений на въезд в страну для путешественников из Шенгенской зоны пока не предвидится, заявила пресс-служба Белого дома. (20.06.2020)  

Коронавирус: Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала государствам Шенгенской зоны продлить на 30 дней ограничения на въезд из третьих стран. Запрет на путешествия ввели из-за пандемии вызываемой коронавирусом болезни COVID-19. (08.05.2020)  

Для кого и как Евросоюз откроет свои границы с 1 июля

С 1 июля ЕС планирует открыть внешние границы для граждан третьих стран. Это будет касаться только государств, отвечающих четким критериям Еврокомиссии. Что ждет россиян? (11.06.2020)  

Европа снова открывается, но путешествовать смогут не все

Германия и другие страны ЕС открывают границы к сезону отпусков. Всё возвращается в норму? Не совсем. Что это означает для россиян и других гостей из третьих стран - в материале DW. (03.06.2020)  

Возврат денег за отмененные рейсы и туры? ЕС на стороне потребителей

В России хотят узаконить право авиакомпаний и туроператоров выдавать клиентам вместо денег сертификаты. Подобный план был и в Германии. Но в Брюсселе его отвергли. (11.05.2020)  

Туризм после пандемии: как коронавирус изменит путешествия

Сможем ли мы путешествовать, как раньше, и когда снимут ограничения, введенные из-за коронавируса? Что ждет туристов нынешним летом, спрогнозировал в интервью DW немецкий эксперт. (26.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Жанна Немцова путешествовала из России в Германию в условиях пандемии  

Как попасть на лечение в Германию, несмотря на пандемию  

Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России  

Также по теме

Russland Moskau | Coronavirus | Lomonosow-Klinik

Хроника пандемии: в России от COVID-19 скончались более 11 тысяч человек 10.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 12,3 млн человек, почти 555 тысяч скончались. Выздоровели более 7,1 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 10 июля.

Serbien I Ausschreitungen in Belgrad

В Сербии не утихают связанные с пандемией протесты 09.07.2020

Президент Сербии Вучич заявил о намерении пересмотреть решение о введении комендантского часа, однако протестующие продолжают требовать его отставки.

Asien Türkei Delphin Palace Hotel in Antalya

Хроника пандемии: Турция сообщила, что договорилась с РФ возобновить полеты 15.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 13 млн человек, свыше 582 тысяч скончались. Выздоровели более 7,8 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 15 июля.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW