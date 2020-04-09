План ООН по борьбе с коронавирусом собрал около 400 млн долларов

Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса собрал уже 396,5 млн долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на закрытом заседании Совбеза ООН, состоявшемся в ночь на пятницу, 10 апреля.

О запуске этого плана, целью которого является сбор средств в объеме двух млрд долларов на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 "в самых уязвимых странах мира", Гуттериш объявил на своей странице в Twitter 25 марта.

Назвав уже собранную сумму пожертвований, генсек Совбеза ООН напомнил, что миссии ООН продолжают работу по борьбе с коронавирусом по ряду направлений, например предоставляют медицинское оборудование нуждающимся в нем странам, а также содействуют миссиям гуманитарной помощи и поддерживают отдельные государства в области планирования мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Противостояние коронавирусу как "борьба поколения"

Генсек ООН Антониу Гутерриш поставил цель собрать 2 млрд евро на борьбу с коронавирусом в менее обеспеченных странах

При этом Гутерриш призвал страны-члены Совета Безопасности ООН проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом. "Сигнал единства и решимости Совбеза имел бы большое значение в нынешней неспокойной ситуации", - сказал он. При этом генсек ООН назвал меры по противодействию распространению коронавируса "борьбой поколения". По словам дипломата, роль Совета Безопасности ООН в этой борьбе очень важна, поскольку этот орган может способствовать смягчению последствий пандемии COVID-19 для "мира и безопасности".

В то же время Антониу Гутерриш отметил, что воодушевлен поддержкой, которую получил его призыв к прекращению огня по всему миру на фоне пандемии COVID-19. "От Южной Америки до Африки и от Ближнего Востока до Азии мы наблюдаем, как конфликтующие стороны предпринимают некоторые первоначальные шаги для борьбы с пандемией и прекращения насилия", - отметил он.

С другой стороны, генсек ООН признал и то, что некоторые конфликты в условиях пандемии даже усугубились, и призвал в этой связи соблюдать осторожность.

Прошедшее в ночь на 10 апреля заседание Совета Безопасности ООН по коронавирусу стало первым заседанием этого органа, посвященным пандемии. Оно проходило за закрытыми дверями в режиме видеоконференции. Как отмечает информагентство AFP, заседание состоялось во многом благодаря инициативе Германии, которая является непостоянным членом Совбеза ООН.

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