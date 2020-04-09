Пасха, несмотря на карантин: опыт Германии

Пасхальные каникулы? Да! Но никаких визитов к родственникам и путешествий. Праздничные завтраки, обеды или ужины в ресторанах тоже отменяются.

Пасхальные прогулки

Прогулки во время пасхальных каникул - это традиция. Люди никогда еще не были такими мобильными, как сегодня, замечает ученый из Касселя Мартин Шмиц (Martin Schmitz), занимающийся изучением социального поведения людей и влияния на него прогулок. Раньше немцы, собираясь погулять, садились в машину и ехали всей семьей или с друзьями куда-то, где они еще не были.

Сейчас, во время карантина, рекомендуется воздерживаться от дальних путешествий. Поэтому многим предстоят пасхальные прогулки неподалеку от дома - в парках или лесных массивах. При этом немцы смогут открыть для себя много интересного - чего, возможно, раньше и не замечали, уверен кассельский социолог.

Если самим готовить не хочется

Во время карантина немцам, хотели они того или нет, пришлось чаще готовить дома: работа на удаленке не предполагает визита в столовую, школы и садики закрыты, поэтому дети тоже ели дома. На праздник хочется расслабиться и не напрягаться с готовкой? Это вполне возможно.

Рестораны в эти дни заинтересованы в том, чтобы обслужить как можно больше клиентов

Рестораны во время пасхальных праздников будут по-прежнему закрыты, однако заказать вкусную еду можно будет через интернет или по телефону. Многие кафе и рестораны в дни пандемии и (особенно!) во время пасхальных праздников предлагают бесконтактную доставку праздничных блюд. Эксперты советуют семьям заказать еду заблаговременно - чтобы у поваров было время рассчитать свои силы и возможности.

Знаменитости читают вслух

О положительном эффекте чтения детям вслух все знают. Но родители за время карантина немного подустали. Им на помощь приходят известные актеры (и не только). Передачи из серии "Чтение вслух с..." транслируются ежедневно по нескольким региональным каналам Германии. Эта акция продолжится и во время пасхальных праздников. Чтения, рассчитанные на детей от пяти до десяти лет, будут проходить с 16 до 17 часов - как обычно. Тот, кто не успеет, может не огорчаться: все передачи выставляются в интернете.

Прогулки в космосе

Во время каникул планетарий Гамбурга предлагает детям и взрослым вылазки к звездам! Разумеется, онлайн, но зато в прямом эфире. Сотрудники планетария будут рассказывать увлекательные и познавательные истории о звездах.

Домашний кинотеатр

Интернет-портал filmdienst.de предлагает в пасхальные праздники широкий выбор фильмов на библейские темы для всей семьи, среди которых - "Десять заповедей", "Иисус Христос - суперзвезда" и другие популярные фильмы на религиозные темы.

Церковь в режиме онлайн

Богослужения - по телевизору или онлайн. Церкви во время карантина закрыты, но трансляции будут идти по нескольким каналам. Многие религиозные общины рассылают прихожанам тесты песен и молитв по почте, чтобы они из дома могли следовать богослужениям - петь и молиться.

Эта церковь для посещений закрыта, но службы проходят и транслируются онлайн. Прихожан попросили прислать свои фотографии - так создается ощущение, что на службу пришло много народу!

Многие традиционные обычаи в нынешнем году в связи с пандемией коронавируса отменены Ватиканом. Зато в Страстную пятницу пройдут дополнительные молебны - в помощь тем, кто борется с болезнью, и тем, кто в эти дни потерял близких.

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