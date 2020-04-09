 Пасха, несмотря на карантин: опыт Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.04.2020

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Культура и стиль жизни

Пасха, несмотря на карантин: опыт Германии

В Германии праздничные торжества в грядущие пасхальные выходные никто не отменял. Просто они пройдут не в привычном формате, а сообразно новым обстоятельствам.

Девочки обмениваются пасхальными подарками

Пасхальные каникулы? Да! Но никаких визитов к родственникам и путешествий. Праздничные завтраки, обеды или ужины в ресторанах тоже отменяются.

Пасхальные прогулки

Прогулки во время пасхальных каникул - это традиция. Люди никогда еще не были такими мобильными, как сегодня, замечает ученый из Касселя Мартин Шмиц (Martin Schmitz), занимающийся изучением социального поведения людей и влияния на него прогулок. Раньше немцы, собираясь погулять, садились в машину и ехали всей семьей или с друзьями куда-то, где они еще не были.

Сейчас, во время карантина,  рекомендуется воздерживаться от дальних путешествий.  Поэтому многим предстоят пасхальные прогулки неподалеку от дома - в парках или лесных массивах. При этом немцы смогут открыть для себя много интересного - чего, возможно, раньше и не замечали, уверен кассельский социолог.

Если самим готовить не хочется

Во время карантина немцам, хотели они того или нет, пришлось чаще готовить дома: работа на удаленке не предполагает визита в столовую, школы и садики закрыты, поэтому дети тоже ели дома. На праздник хочется расслабиться и не напрягаться с готовкой? Это вполне возможно.

Много тарелок с едой

Рестораны в эти дни заинтересованы в том, чтобы обслужить как можно больше клиентов

Рестораны во время пасхальных праздников будут по-прежнему закрыты, однако заказать вкусную еду можно будет через интернет или по телефону. Многие кафе и рестораны в дни пандемии и (особенно!) во время пасхальных праздников предлагают бесконтактную доставку праздничных блюд. Эксперты советуют семьям заказать еду заблаговременно - чтобы у поваров было время рассчитать свои силы и возможности.

Знаменитости читают вслух

О положительном эффекте чтения детям вслух все знают. Но родители за время карантина немного подустали. Им на помощь приходят известные актеры (и не только). Передачи из серии "Чтение вслух с..." транслируются ежедневно по нескольким региональным каналам Германии. Эта акция продолжится и во время пасхальных праздников. Чтения, рассчитанные на детей от пяти до десяти лет, будут проходить с 16 до 17 часов - как обычно. Тот, кто не успеет, может не огорчаться:  все передачи выставляются в интернете.

Прогулки в космосе

Во время каникул планетарий Гамбурга предлагает детям и взрослым вылазки к звездам! Разумеется, онлайн, но зато в прямом эфире. Сотрудники планетария будут рассказывать увлекательные и познавательные истории о звездах.

Домашний кинотеатр

Интернет-портал filmdienst.de предлагает в пасхальные праздники широкий выбор фильмов на библейские темы для всей семьи, среди которых - "Десять заповедей", "Иисус Христос - суперзвезда" и другие популярные фильмы на религиозные темы.

Церковь в режиме онлайн

Богослужения - по телевизору или онлайн. Церкви во время карантина закрыты, но трансляции будут идти по нескольким каналам. Многие религиозные общины рассылают прихожанам тесты песен и молитв по почте, чтобы они из дома могли следовать богослужениям - петь и молиться.

Служба в церкви

Эта церковь для посещений закрыта, но службы проходят и транслируются онлайн. Прихожан попросили прислать свои фотографии - так создается ощущение, что на службу пришло много народу!

Многие традиционные обычаи в нынешнем году в связи с пандемией коронавируса отменены Ватиканом. Зато в Страстную пятницу пройдут дополнительные молебны - в помощь тем, кто борется с болезнью, и тем, кто в эти дни потерял близких.

Смотрите также:

Кто пишет письма пасхальному зайцу?

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    "Дорогой пасхальный заяц, желаю тебе..." Такие письма каждый год перед Пасхой поступают в этот специальный почтамт в немецкой земле Нижняя Саксония.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Он находится в городе Остерайштедт, где обитает один из немецких пасхальных зайцев, отвечающих на такие послания.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Сюда приходят не только письма и рисунки. Такие вот аппетитные морковки пасхальному зайцу прислали родители по поручению и от имени Николь Александры, которой еще не исполнилось два года.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    В предпасхальные недели на въезде в Остерайштедт даже установлен специальный указатель с изображением этого здешнего обитателя.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Для ответов на письма используются конверты со специальным штемпелем и почтовой маркой.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Каждый год в течение нескольких недель перед Пасхой сюда приходит около 35 тысяч писем со всего мира.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Одному пасхальному зайцу с таким количеством писем, открыток и посылок не справится, поэтому часть работы выполняют добровольные помощники.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Кстати, живет пасхальный заяц "На опушке леса" (Am Waldrand) в доме номер 12. Впрочем, местные почтальоны хорошо знают, где искать зайца Ханни.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Иногда зайцу присылают самодельные подарки и даже детские соски, когда приходит время от них торжественно отказаться.

  • Остерайштедте

    Пасхальный почтамт

    Писать сюда просят на немецком или английском. Адрес: Hanni Hase / Am Waldrand 12 / 27404 Ostereistedt / Germany.

    Автор: Максим Нелюбин


Пасхальные традиции Европы

  • Ostereier und Hasen

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: по следам пасхального зайца

    Разноцветные крашеные яйца в Германии традиционно приносит зайчик, пряча их в травке и под кустами. В пасхальное воскресенье ребятишки отправляются на поиски заветного "клада". Первое письменное упоминание об этой традиции относится к 1662 году. Сегодня к празднику Пасхи немцы готовятся заранее: в вазы они ставят ветки вербы, которые украшают искусно расписанными пустыми яйцами.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Польша: обливания на радость

    В так называемый "поливальный" или "обливанный" понедельник - сразу после Пасхи - польские парни обливают девушек водой из ведер, ушатов и водяных пистолетов. Впрочем, девушки в долгу не остаются и "платят" тем же. Обряд "смигус-дынгус" напоминает о знаменательном событии - крещении князя Мешко I в 966 году, обратившего Польшу в христианство.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Испания: покаянные шествия

    Святую неделю традиционно отмечают в Испании. Ежедневно, начиная с Вербного воскресенья и до Пасхи, по всей стране проходят шествия. Процессии босоногих кающихся, облаченных в длинные одеяния, маски и колпаки, следуют по улицам испанских городов, моля о прощении за все совершенные прегрешения.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Англия: постный обед и пушистый прутик

    В Страстную пятницу жители Англии едят чрезвычайно скромно. Зато в этот день подают традиционные булочки с изюмом, на которых глазурью нарисован крест. Еще одна местная традиция: дотрагиваться до пушистых веточек вербы, украшенных разноцветными яйцами. Англичане уверены, что это приносит счастье.

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    Пасхальные традиции Европы

    Италия: полная тишина

    Во время пасхальных праздненств шумная Италия погружается в тишину. Собравшиеся вместе верующие участвуют в молчаливых процессиях, следуя за церковным крестом, который проносят по городским улицам. Так они вспоминают о крестном пути Иисуса Христа. А в пасхальное воскресенье все внимают традиционному посланию папы римского "Граду и миру", которое он произносит на 60 языках.

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    Пасхальные традиции Европы

    Италия: соль праздника

    Кстати, в то время как немцы лакомятся шоколадными яйцами, итальянцы на Пасху предпочитают яства более основательные. К традиционной выпечке здесь относится "пасхальный торт" из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом. В пару ему на праздничный стол подают еще и сладкий пирог в форме голубя.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Франция: молчание колоколов

    Во Франции на поиски пасхальных яиц и сладостей дети отправляются лишь в понедельник. В Чистый четверг и Страстную пятницу по всей стране молчат церковные колокола. Их перезвон в пасхальное воскресенье - знак особый: собравшимся теперь можно обнимать и целовать друг друга в честь праздника.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Финляндия: огнем и розгами

    В честь праздника в Финляндии "секут" друг друга березовыми прутьями. Слегка, конечно. Вспоминая тем самым о пальмовых ветвях, которыми Иисуса приветствовали в Иерусалиме. В пасхальное воскресенье процессии детей с барабанами и дудками возвещают об окончании траура. А под вечер здесь, как и в Германии, зажигают костры.

  • Osterlamm

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: сладкие ягнята

    Пасхальные ягнята, которых в Германии подают на стол в виде выпечки из сладкого теста, напоминают о древнем ритуале жертвоприношения во время иудейского праздника Песах. Для христиан жертвенный агнец символизирует Иисуса, умершего на кресте во имя людей. С древней религией христианство роднит еще одна традиция - зажигание свечей, символизирующих жизнь.

    Автор: Сабине Ольце, Инга Ваннер


Контекст

В Германии Пасха из-за коронавируса попадает под карантин

Власти ФРГ призвали граждан отказаться от частных поездок во время пасхальных каникул, в том числе, однодневных выездов и визитов к родственникам. Ограничительные меры продлены до 19 апреля. (01.04.2020)  

Пасхальные службы в Ватикане из-за коронавируса пройдут без прихожан

Праздничные мероприятия в Ватикане, на которые обычно приезжают десятки тысяч прихожан со всего мира, будут передаваться в режиме видеотрансляции, сообщил Святой престол. (15.03.2020)  

Коронавирус не помешал открытию пасхального почтамта в Германии

Несмотря на ограничения в общественной жизни, связанные с распространением коронавируса, в Германии вновь заработал традиционный пасхальный почтамт. (17.03.2020)  

В Германии яйца несут зайцы

"Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною..." Нет, ласточка здесь ни при чем. В Германии Пасха и весна чаще ассоциируются с зайцем. Почему именно с ним? (31.03.2018)  

Пасхальные традиции лужицких сербов в Германии

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии. (19.04.2019)  

Фальшивые зайцы и запрет вечеринок: что нужно знать о Пасхе в Германии

С празднованием Пасхи в Германии связаны традиции и правила. Что делают немцы в этот день? (20.04.2019)  

Карантин затягивается: немецкий психолог советует, как сохранить мир в семье

Вынужденная самоизоляция порождает семейные конфликты. Как с ними справляться? Советует профессор берлинской Высшей школы психологии Франк Якоби. (03.04.2020)  

Откровения отца: Как немецкие школьники учатся в изоляции

В Германии начались пасхальные каникулы. Но из-за коронавируса школы в стране были закрыты уже две недели назад. Ефим Шуман делится нелегким опытом дистанционного обучения. (06.04.2020)  

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Опасен не только вирус, опасен и страх, которым мы можем заразить наших детей. Как рассказать ребенку о новом вирусе? (13.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что едят европейцы на Пасху  

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Кто кладет золотые яйца в пасхальную корзинку (15.04.2017)  

На Пасху в Германии яйца несут шоколадные зайцы  

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