 Партнеры Совета Европы раскритиковали нарушения свободы СМИ в России | Новости из Германии о России | DW | 29.04.2020

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Россия

Партнеры Совета Европы раскритиковали нарушения свободы СМИ в России

На Платформу партнеров СЕ в 2019 году поступило 17 тревожных оповещений о ситуации со СМИ в РФ. Российские власти не ответили ни на одно из них, говорится в докладе партнеров за 2020 год.

Дело журналиста Ивана Голунова вызвало широкий резонанс в России

Дело журналиста Ивана Голунова вызвало широкий резонанс в России

Организации-партнеры Платформы Совета Европы (СЕ) по содействию защите журналистики и безопасности журналистов критически оценили ситуацию со свободой СМИ в России. "В 2019 году независимые журналисты и блогеры продолжали подвергаться притеснениям и запугиванию в России посредством судебных преследований, физического насилия либо угроз. К числу других сдерживающих эффектов для свободы СМИ относятся попытки ограничить доступ к информации - как в сети, так и вне ее, а также введение ряда ограничительных законов", - говорится в докладе организаций-партнеров, обнародованном в среду, 29 апреля.

В документе отмечается, что в минувшем году на Платформу поступило 17 тревожных оповещений в отношении Российской Федерации. При этом российские власти не отреагировали ни на одно из них. В качестве примера авторы доклада приводят дело журналиста-расследователя интернет-сайта "Медуза" Ивана Голунова, который был задержан полицией по необоснованному подозрению в распространении наркотиков.

В качестве поводов для беспокойства в докладе названы принятый в марте 2019 года пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, конституции РФ или органам власти. В докладе также критикуются законы о "суверенитете в интернете" и о расширении статуса "иностранных агентов".

Журналисты в РФ протестуют против давления и цензуры

Между тем объединение российских журналистов "Синдикат-100" выразило протест против усиления давления и цензуры в РФ на фоне пандемии коронавируса. "Задача прессы - сообщать о том, что происходит на самом деле", - говорится в открытом письме, обнародованном журналистами 28 апреля. В документе отмечается, что закон против распространения "фейковых новостей" значительно затрудняет работу журналистов, поскольку используется в качестве средства давления для предотвращения критических публикаций.

Авторы открытого письма констатируют, что ситуация лишь ухудшилась из-за пандемии коронавируса, и журналисты теперь лишены возможности сообщать о проблемах в российских клиниках, а врачи - рассказывать о своем опыте борьбы с эпидемией. "Замалчивание проблем - это способ усугубить их", - предупреждают авторы послания.

В рейтинге свободы слова, составляемом правозащитной организацией "Репортеры без границ", Россия занимает 140-е из 180 мест.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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