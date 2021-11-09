Всероссийская политическая партия "Единая Россия"

"Единая Россия" - самая крупная политическая партия Российской Федерации, считающаяся "партией власти".
Партия "Единая Россия" учреждена 1 декабря 2001 года. Партия образована путем объединения политического движения "Единство" (ранее - избирательный блок "Медведь"), избирательных блоков "Отечество - Вся Россия" и "Наш дом - Россия". Основателями партии считаются бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
После выборов 2003 и 2011 годов у партии "Единая Россия" было большинство мандатов в Госдуме, а в 2007 и 2016 годах - конституционное большинство. "Единая Россия" поддерживает политический курс Кремля и характеризуется как "партия власти" - наиболее близкая к президенту РФ, его окружению и правительству России политическая сила. Абсолютное большинство руководителей российских регионов - губернаторов, глав администраций и республик, президентов республик - либо члены партии "Единая Россия", либо выдвиженцы от этой партии.
На выборах в Госдуму РФ 2011 года предвыборный список партии "Единая Россия" возглавлялпрезидент России Дмитрий Медведев, а на президентских выборах 2012 года кандидатом от "Единой России" был выдвинут Владимир Путин. На выборах в Госдуму 2016 года список "единороссов" снова возглавил Дмитрий Медведев.
На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.
В ходе формирования правящей коалиции немецких социал-демократов ждут тяжелые переговоры о новом курсе в отношении Москвы с либералами и "зелеными", едиными в резком неприятии репрессий в РФ и критике в адрес Путина.
Партия "Новые люди", которая прошла в Думу, отказывается говорить о себе как об оппозиции, а называет себя альтернативой. Критики власти считают "Новых людей" проектом Кремля.
Владимир Сливяк, экоактивист и сопредседатель некоммерческой организации "Экозащита!", награжден шведской премией Right Livelihood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.
"Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", - говорится в сообщении, скрин которого неназванный источник передал журналистам. За участие в постановке этим людям обещали гонорар.
Партия власти празднует победу на выборах в Госдуму. По данным ЦИК, у "Единой России" более 300 мандатов, то есть конституционное большинство. Однако но политики, и эксперты за рубежом сомневаются в том, что подсчет голосов велся честно. Что думают на Западе: укрепил Путин свои позиции или все же проиграл?