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Всероссийская политическая партия "Единая Россия"

"Единая Россия" - самая крупная политическая партия Российской Федерации, считающаяся "партией власти".

Партия "Единая Россия" учреждена 1 декабря 2001 года. Партия образована путем объединения политического движения "Единство" (ранее - избирательный блок "Медведь"), избирательных блоков "Отечество - Вся Россия" и "Наш дом - Россия". Основателями партии считаются бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

После выборов 2003 и 2011 годов у партии "Единая Россия" было большинство мандатов в Госдуме, а в 2007 и 2016 годах - конституционное большинство. "Единая Россия" поддерживает политический курс Кремля и характеризуется как "партия власти" - наиболее близкая к президенту РФ, его окружению и правительству России политическая сила. Абсолютное большинство руководителей российских регионов - губернаторов, глав администраций и республик, президентов республик - либо члены партии "Единая Россия", либо выдвиженцы от этой партии.

На выборах в Госдуму РФ 2011 года предвыборный список партии "Единая Россия" возглавлялпрезидент России Дмитрий Медведев, а на президентских выборах 2012 года кандидатом от "Единой России" был выдвинут Владимир Путин. На выборах в Госдуму 2016 года список "единороссов" снова возглавил Дмитрий Медведев.

Russian riot police officers ar epictured in central St.Petersburg on August 31, 2012 during opposition protest action. AFP PHOTO/OLGA MALTSEVA (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/GettyImages)

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Titel: EUFOR Bosnien Unterschrift: Die Friedenstruppen von EUFOR in Bosnien und Herzegowina (7.9.2014) (dieses Bild stammt aus der Angebot der EUFOR-Pressestelle. Also, copyright: EUFOR)

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16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

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В ходе формирования правящей коалиции немецких социал-демократов ждут тяжелые переговоры о новом курсе в отношении Москвы с либералами и "зелеными", едиными в резком неприятии репрессий в РФ и критике в адрес Путина.

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Половина членов УИК-177 на выборах в Санкт-Петербурге были подставными 25.09.2021

"Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", - говорится в сообщении, скрин которого неназванный источник передал журналистам. За участие в постановке этим людям обещали гонорар.

Что означают для Путина итоги прошедших выборов в Думу? (23.09.2021) 23.09.2021

Подавляющее большинство в новой Госдуме у "Единой России". У всей системной оппозиции вместе взятой общий результат в полтора раза хуже. Можно ли говорить в этой связи о безоговорочной личной победе Владимира Путина?

Итоги выборов в Госдуму: Путин на самом деле победил или проиграл? DW Новости (23.09.2021) 23.09.2021

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Могли пройти, но не прошли. Какие популярные кандидаты не попали в Думу 22.09.2021

Десятки оппозиционеров, которых рекомендовало "Умное голосование", могли бы победить в одномандатных округах и оказаться в Госдуме. Что же им помешало в итоге? DW - о пяти из них.*
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