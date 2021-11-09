Всероссийская политическая партия "Единая Россия"

"Единая Россия" - самая крупная политическая партия Российской Федерации, считающаяся "партией власти".

Партия "Единая Россия" учреждена 1 декабря 2001 года. Партия образована путем объединения политического движения "Единство" (ранее - избирательный блок "Медведь"), избирательных блоков "Отечество - Вся Россия" и "Наш дом - Россия". Основателями партии считаются бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и бывший мэр Москвы Юрий Лужков.



После выборов 2003 и 2011 годов у партии "Единая Россия" было большинство мандатов в Госдуме, а в 2007 и 2016 годах - конституционное большинство. "Единая Россия" поддерживает политический курс Кремля и характеризуется как "партия власти" - наиболее близкая к президенту РФ, его окружению и правительству России политическая сила. Абсолютное большинство руководителей российских регионов - губернаторов, глав администраций и республик, президентов республик - либо члены партии "Единая Россия", либо выдвиженцы от этой партии.



На выборах в Госдуму РФ 2011 года предвыборный список партии "Единая Россия" возглавлялпрезидент России Дмитрий Медведев, а на президентских выборах 2012 года кандидатом от "Единой России" был выдвинут Владимир Путин. На выборах в Госдуму 2016 года список "единороссов" снова возглавил Дмитрий Медведев.