В Новосибирске отменяют прямые выборы мэра. Кому это нужно?

Самый большой город Сибири может остаться без избираемого всеобщим голосованием руководителя. Кому выгодно изменение модели выборов мэра Новосибирска, и на что оно повлияет - у DW.

В России осталось всего шесть городов, где сохранились прямые выборы мэра, но кажется, это список сократится. В среду, 25 января, Общественная палата (ОП) Новосибирска единогласно поддержала упразднение выборов мэра всеобщим голосованием и переход на новую модель, при которой градоначальника будут избирать депутаты заксобрания по представлению конкурсной комиссии.

С этим решением не согласны многие депутаты и общественники. Местное отделение партии "Яблоко" также выступило против отмены прямых выборов мэра. "Выборы необходимы, и они должны быть демократическими. Мэр, избранный населением, несет ответственность перед избирателями, а без этого у него начальником становится вышестоящая власть", - подчеркивает Алексаедра Налобина, член регионального отделения партии "Яблоко".

Депутаты против мэра

Отмена прямых выборов мэра Новосибирска (ближайшие должны пройти в 2024 году, сейчас этот пост занимает представитель КПРФ Анатолий Локоть), обсуждается уже на протяжении месяца. Первое официальное заявление на эту тему еще 16 декабря сделал губернатор области Андрей Травников, представляющий "Единую Россию". "Я отношусь к отмене выборов как к возможной. Никаких препятствий не вижу", - пояснил в общении с журналистами губернатор.

Первое же предметное обсуждение возможного изменения модели избрания мэра состоялось на прошлой неделе в Общественной палате Новосибирска. Как утверждают в ОП, поводом для него стало большое число обращений горожан, недовольных качеством муниципального управления. А уже 25 января все члены ОП на ее заседании проголосовали за изменение модели выборов мэра. Теперь обращение поступит в следующий орган - заксобрание города, сообщила глава ОП Галина Гриднева.

"Модель конкурсного назначения мэра гарантирует, что к руководству придет грамотный и профессиональный управленец", - цитирует главу палаты "Интерфакс". Интересно то, что Гриднева возглавляет госучреждение "Центр оценки и развития управленческих компетенций", подконтрольное региональному правительству во главе с губернатором Андреем Травниковым.

Пакт нарушен

В 2018 году между местными отделениями КПРФ и "Единой России" был заключен негласный пакт - единороссы не выставляют своего кандидата на выборы мэра в 2019-м, а взамен коммунисты, имеющие солидную поддержку в Новосибирске, не выдвигают кандидата на пост губернатора. Нынешнюю кампанию за изменение модели выборов мэра города инициировал именно губернатор Травников, уверен Сергея Бойко, депутат горсовета Новосибирска, в свое возглавлявший местный штаб Навального.

Константин Калачев Фото: DW

"Есть огромные провалы в работе губернатора: недостроенные ледовый дворец и станция метро, провальный проект платного моста, несколько убыточных концессий. В такой ситуации Травников должен въехать в период новых губернаторских выборов (они состояться в сентябре. - Ред.). Отвлечение внимания избирателей от насущных проблем необходимо ему для победы", - полагает Бойко.

С депутатом не согласен политтехнолог Константин Калачев, по словам которого, губернатор в этом деле не способен действовать без отмашки из Москвы. "Такое решение невозможно без администрации президента. А все разговоры о том, что "мы отдали это решение на откуп региональным властям", это просто желание обезопасить себя со стороны верхушки власти. Конечно, никто не будет в Кремле говорить о том, что они хотят отнять у регионов последние остатки демократии".

Власть в руках губернатора

По мнению опрошенных DW экспертов, отмена прямых выборов мэра Новосибирска неизбежна, и единственный вопрос состоит в том, когда это произойдет. Сергей Бойко считает, что Андрей Травников использует грядущую отставку мэра Анатолия Локтя для увеличения своей популярности либо перед, либо сразу после сентябрьских губернаторских выборов. Изменение модели выборов мэра, по общей оценке наших собеседников, окончательно сконцентрирует власть в регионе в руках "Единой России" и губернатора Травникова.

В городе, долгое время оставшемся одним из немногих протестных регионов России (на прошлых выборах мэра второе место занял сторонник Алексея Навального Сергей Бойко), оппозиция рискует потерять представительство во властных структурах. И едва ли это, предупреждают наблюдатели, поспособствует решение местных проблем.

Акция в Новосибирске в поддержку Алексея Навального, апрель 2021 года Фото: Alexandr Kryazhev/Sputnik/dpa/picture alliance

"В Новосибирске есть огромная проблема с точечной застройкой, а горсовет, который теперь будет решать, кто станет новым "сити-менеджером", по факту, контролируется депутатом Госдумы от региона Дмитрием Савельевым, который аффилирован со строительными компаниями. Это приведет к таким масштабам точечной застройки, каких мы еще не видели", - предупреждает Бойко.

При этом реальных изменений для города возможная отмена прямых выборов мэра, по мнению Александры Налобиной, не принесет. "Не важно, кого ставить на пост мэра, большая часть власти и денег сосредоточена в руках губернатора. Ничего не изменится, а если люди начнут возмущаться, то этому "сити-менеджеру" просто выделят деньги, на которые будет что-то сделано и градус напряжения опять спадет", - прогнозирует член регионального отделения "Яблока".

"Договариваться и делиться - это из прошлого"

Тому, что сейчас проходит в Новосибирске в связи с возможным изменением модели выборов мэра, предшествовали события в Томске. В конце прошлого года избрание мэра путем всеобщего голосования с подачи членов "Единой России" отменили и там. В Томске теперь проходит конкурс на должность градоначальника, которого будут утверждать депутаты гордумы. На данный момент в РФ прямые выборы глав города остались только в Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Абакане, Улан-Удэ и Анадыре. Разговоры об отказе от них идут не только в Новосибирске, но и в Хабаровске.

Сергей Фургал во время судебного процесса, март 2021 года Фото: Press service Basmanny court/dpa/picture alliance

И Томск, и Хабаровск, и Новосибирск - это города, в которых у партии власти невысокая поддержка. На думских выборах 2021 года "Единая Россия" набрала 32% голосов в Томске и 24,5% в Хабаровске. Последний и вовсе стал центром региональных протестов, когда губернатора края Сергея Фургала, представлявшего ЛДПР, незаконно, как утверждают в этой партии, арестовали. На выборах мэра Якутска в 2021 году кандидата от "Единой России", Евгения Григорьева едва не победил журналист Виталий Обедин, выдвинутый "Справедливой Россией".

Тогда, напоминает Константин Калачев, властям пришлось подключать административный ресурс, так как Григорьев набрал всего на пять процентных пунктов больше Обедина. Калачев называет неслучайным то, что отмену прямых выборов мэров обсуждают именно в этих городах, где сохранились последние остатки протестных настроений. "Для Кремля выборы - это инструмент консервации, и когда договориться с оппозицией не получается, проще забрать у нее власть. Договариваться и делиться - это из прошлого. Сейчас власти упрощают политическую ситуацию и консолидируют все рычаги в своих руках", - подвел итог Константин Калачев.

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