ЕР исключает противников войны из базы своих сторонников
Ольга Лебедева
1 ч. назад
По информации "Ведомостей", перед очередной серией региональных выборов и президентскими выборами 2024 года "Единая Россия" проводит чистку базы своих сторонников, анализируя их активность в соцсетях.
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Находящаяся у власти в РФ партия "Единая Россия" перед серией региональных выборов в 2023 году и президентскими выборами в 2024-м исключает из базы ее сторонников граждан, выступающих против войны в Украине. Числящиеся в базе лояльные граждане оцениваются с помощью искусственного интеллекта и специальных алгоритмов по их активности в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", сообщила в понедельник, 9 января, газета "Ведомости"со ссылкой на двух источников в партии.
Противников и сторонников войны выявляют через соцсети
"Искусственный интеллект выявляет в соцсетях сторонников партии, им присваиваются определенные баллы - за лайки, за то, что они состоят в тех или иных группах, и другую активность. После этого проводили сверку с тем, состоят ли эти люди в нашей базе сторонников", - заявил один из собеседников издания. По его словам, в результате большая часть сторонников была удалена из списков и из 25 млн человек в них осталось лишь 9 млн, но сейчас они пополняются новыми людьми, на данный момент в базе числятся 13 млн человек.
Согласно этой информации, проверка большей частью проводилась в регионах. В некоторых из них базы сторонников "Единой России" полностью формируются заново, это регионы с плохими результатами ЕР на выборах либо с представителями оппозиционных партий во власти.
В частности, в одном из сибирских городов из базы исключили всех в ней состоявших людей и начали формировать ее вновь. "Для этого было проанализировано 670 тысяч аккаунтов жителей города, были выявлены "политически значимые действия" - лайки и репосты, - которых оказалось более 3000. Данные по ним были отправлены секретарям первичных отделений, старшим по домам, их стали звать на очные мероприятия", - сообщил один из собеседников. В итоге, по его словам, выявлено 26 тысяч новых сторонников.
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