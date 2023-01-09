ЕР исключает противников войны из базы своих сторонников

Находящаяся у власти в РФ партия "Единая Россия" перед серией региональных выборов в 2023 году и президентскими выборами в 2024-м исключает из базы ее сторонников граждан, выступающих против войны в Украине. Числящиеся в базе лояльные граждане оцениваются с помощью искусственного интеллекта и специальных алгоритмов по их активности в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", сообщила в понедельник, 9 января, газета "Ведомости" со ссылкой на двух источников в партии.

Противников и сторонников войны выявляют через соцсети

"Искусственный интеллект выявляет в соцсетях сторонников партии, им присваиваются определенные баллы - за лайки, за то, что они состоят в тех или иных группах, и другую активность. После этого проводили сверку с тем, состоят ли эти люди в нашей базе сторонников", - заявил один из собеседников издания. По его словам, в результате большая часть сторонников была удалена из списков и из 25 млн человек в них осталось лишь 9 млн, но сейчас они пополняются новыми людьми, на данный момент в базе числятся 13 млн человек.

Согласно этой информации, проверка большей частью проводилась в регионах. В некоторых из них базы сторонников "Единой России" полностью формируются заново, это регионы с плохими результатами ЕР на выборах либо с представителями оппозиционных партий во власти.

В частности, в одном из сибирских городов из базы исключили всех в ней состоявших людей и начали формировать ее вновь. "Для этого было проанализировано 670 тысяч аккаунтов жителей города, были выявлены "политически значимые действия" - лайки и репосты, - которых оказалось более 3000. Данные по ним были отправлены секретарям первичных отделений, старшим по домам, их стали звать на очные мероприятия", - сообщил один из собеседников. В итоге, по его словам, выявлено 26 тысяч новых сторонников.

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