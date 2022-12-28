"Единая Россия" - партия ханжей с зашитым ртом

Депутатам "Единой России" запретили выражать в соцсетях собственное мнение о войне и политике, а также материться и показывать предметы роскоши. Но этот запрет не спасет их, считает Иван Преображенский.

Здание Госдумы Фото: Imago/Russian Look

"Единая Россия" вводит кодекс публичного поведения депутата Госдумы. В числе рекомендаций, обязательных к исполнению - запрет на комментирование внешней политики и войны, написание постов в неадекватном состоянии и публикация в соцсетях предметов роскоши и фотографий из экзотических путешествий и ресторанов. Но в этих рекомендациях нет ни слова о том, чтобы не врать, или о том, чтобы не тратить в разы больше, чем их депутатская зарплата.

Не место для дискуссий 2.0

Всем памятно заявление Бориса Грызлова, который в начале двухтысячных годов занимал пост спикера Госдумы, о том, что парламент - "не место для дискуссий". С тех пор ситуация только усугубилась. Депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, превратились в статистов, которые послушно выполняют указания кураторов из администрации президента. Парламентарии давно не занимаются свободным законотворчеством, а только ставят подписи под документами, присланными из Кремля или из правительства, а то и из недр спецслужб. Ну, и потом, понятное дело, послушно голосуют так, как указывают им кураторы.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Однако за время полномасштабной войны против Украины дисциплина среди депутатов Госдумы изрядно разболталась. Военные поражения российской армии привели к тому, что у некоторых развязались языки. Ведь в Госдуме по-прежнему сидит масса самых разнообразных лоббистов за спиной которых стоят, в том числе, и действующие генералы, кремлевские чиновники, олигархи или госкорпорации. У всех у них интересы могут отличаться. Соответственно, продолжая послушно принимать любые, спущенные сверху законопроекты, депутаты тем временем начали давать противоречащие официальной позиции комментарии по актуальной ситуации в стране. В качестве примера достаточно вспомнить как бывший замминистра обороны (кстати, единоросс) Андрей Картаполов критиковал Минобороны .

Теперь депутатам от "Единой России" прямо рекомендуют держать язык за зубами и пореже открывать рот. Пусть, мол, помнят, что они "кнопкодавы", а не бойцы ЧВК "Вагнер", которые могут себе позволить ругать матом главу российского Генштаба Валерия Герасимова. И если парламентариям кажется, что из-за того, что они будут без разрешения что-то говорить о внешней политике или провальной путинской войне начальство их, конечно, заметит (ведь ради этого и делаются, в первую очередь, такие заявления), то они правы. Вот только оно их явно не похвалит, как они надеются, а наоборот - накажет.

Дрессировка идеального ханжы

Интересно, что для среднего россиянина как раз депутат Госдумы - это символический представитель "власти вообще". Именно Думу вспоминают, когда власть критикуют, хотя реальной власти в руках российских парламентариев давно нет.

Соответственно публикации в соцсетях об отдыхе или дорогих ресторанах, где любят проводить время депутаты, - это и правда дискредитация всего российского правящего класса в целом. Ну, а если говорить конкретно про единороссов - то дискредитация этой партии, обслуживающей интересы Кремля.

Поэтому, видимо, решено напомнить депутатам еще раз о необходимости, так сказать, конспирации. Для которой уже и без того было придумано много способов. Например, теперь, после очередного расследования команды Навального или других борцов с российской коррупцией, собственность коррупционеров скрыта в реестрах за словами "Российская Федерация". Но надо, чтобы и сами депутаты не выпячивали свой реальный уровень доходов.

Кроме того, парламентариям, включая и чеченских полевых командиров, которые могут ходить по Госдуме с золотыми пистолетами, рекомендовано не демонстрировать на публике свой статус или уровень реальной культуры и образования. Им нельзя публично ругаться матом, на котором в неформальной атмосфере отдельные народные избранники разговаривают между собой, почти не вставляя цензурные слова.

Но главное, нельзя показывать реальный уровень своего благосостояния. Ведь депутаты - лицо "Единой России" и правящего класса. Пусть и дальше живут, мягко говоря, не на одну зарплату, хоть она и примерно в 10 раз больше, чем средняя зарплата по Москве. Но так, чтобы это не бросалось в глаза.

Лживые как патриоты

По сути, в современной России между словами "патриот" и "лжец" можно ставить знак равенства. И история с единороссами для этого является идеальной иллюстрацией. Пока "никто не видит", они могут ругаться, воровать, лоббировать интересы бизнеса или отдельных ведомств. Все это в обмен на публичную лояльность:поддержку войну, которую они называют СВО, человеконенавистнические заявления в адрес Украины и украинцев, призывы лишить гражданских прав своих же сограждан, которые не хотят идти воевать или публично выступают с антивоенными призывами. В Древнем Риме это называлось "рука руку моет". Но этим людям уже не отмыться от того, что они были послушными исполнителями в авторитарной системе.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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