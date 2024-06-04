Турчак принял предложение Путина возглавить Республику Алтай

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак ответил согласием на предложение президента РФ взять на себя руководство Республикой Алтай. Личной встречи с Путиным при этом не было.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак возглавит Республику Алтай. Он принял такое предложение президента РФ Владимира Путина, сообщили во вторник, 4 июля, российские государственные СМИ.

Турчак "заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей", передает ТАСС.

Как следует из сообщений, предложение было сделано Турчаку без личной встречи с Путиным. Она состоится, когда политик "войдет в дела региона", пишет РИА "Новости". Предыдущий глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке утром того же дня и объяснил решение "переходом на новое место работы". Какую именно должность он займет, не уточняется.

Экс-губернатор Псковской области и секретарь генсовета ЕР

В 2009-2017 годах Андрей Турчак был губернатором Псковской области. В 2017 году он стал секретарем генсовета ЕР.

В сентябре 2022 года издание "Проект" обнаружило, что семья Турчака с 2014 года регулярно пользуется роскошной виллой в Каннах, которая оформлена на друзей политика. Его жена часто посещает юг Франции, как утверждает "Проект" со ссылкой на базу авиаперелетов, с 2014 года летала туда более 20 раз, последний полет датирован февралем 2022 года. Кроме того, Турчака связывают с нападением на журналиста Олега Кашина в 2010 году.