Пандемия COVID-19: Тюрингия собирается снять главные ограничения

Уже в начале июня федеральная земля Тюрингия собирается снять ряд ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Ожидается, что, кроме прочего, перестанут действовать предписания по соблюдению социальной дистанции, ношению защитных масок, а также общению с другими людьми.

"С 6 июня я хотел бы отменить всеобщий локдаун и заменить его пакетом мер, в которых определяющую роль играют решения на локальном уровне", - заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) в субботу, 23 мая в интервью изданиям медиагруппы Thüringen. В то же время на своем сайте политик пояснил: "От запретов к правилам, от государственного принуждения к ответственному добровольному соблюдению меры".

В начале мая канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) договорилась с главами земельных правительств о том, что общее ограничение на социальные контакты в общественных местах будет продлено до 5 июня.

Как будет проходить снятие ограничений в Тюрингии

О том, как конкретно будет проходить снятие и смягчение ограничений в Тюрингии, будет обсуждаться на заседании кабинета министров земли 26 мая, сообщили в пресс-службе правительства земли. Ожидается, что в этот день министры договорятся о принятии локальных ограничительных мер для регионов, в которых окажется превышен определенный уровень новых заражений. Эти меры заменят ограничения, действующие сейчас на территории всей федеральной земли.

Вероятно, допустимая граница по числу новых заражений будет находится на уровне 35 новых случаев заражения за неделю в расчете на 100 000 населения, отмечает dpa. По актуальным данным, этот уровень сегодня превышен лишь в одном округе федеральной земли.

По последним данным, с начала пандемии COVID-19 в Тюрингии 2800 человек заразились коронавирусом. 151 пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса скончался.

Реакция других федеральных земель на планы Тюрингии по отмене ограничений

В других федеральных землях Германии по-разному отреагировали на планы Тюрингии по отмене ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. "Федеральные земли затронуты вирусом в очень разной степени, что ведет к различному применению мер (по борьбе с коронавирусом. - Ред.)", - сообщила пресс-служба земли Баден-Вюртемберг.

Об отмене ограничений таким способом, как это делается в Тюрингии, в Баден-Вюртемберге речи не идет, добавил представитель правительства, отметив, что отмена ограничений будет происходить там постепенно, шаг за шагом.

В свою очередь официальный представитель земли Гессен заявил, что там собираются и дальше придерживаться действующих мер. А в Гамбурге пояснили, что изучают сейчас меры по возможному смягчению ограничений, однако не собираются отказываться от стратегии по снижений риска заражения через соблюдение правил гигиены и социальной дистанции.

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