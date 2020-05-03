Пандемия: Малый бизнес в Украине теряет до 75 процентов дохода

В Украине около 33 процентов предпринимателей в сфере малого бизнеса за период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, потеряли от 50 до 75 процентов своего дохода. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) среди участников проекта Unlimit Ukraine. Соответствующие данные были обнародованы в среду, 27 мая.

У 44 процентов респондентов потеря доходов составила до 50 процентов, а 7 процентов предпринимателей даже рассматривают вариант закрытия своего бизнеса, говорится в исследовании. Кроме того, многие компании сообщают о росте дебиторской задолженности.

С другой стороны, 14 процентов участников опроса заявили о том, что за период карантина доход их компаний не изменился или даже вырос.

До двух лет на восстановление

По оценкам 38 процентов респондентов, их предприятиям понадобится около года, чтобы достигнуть "докарантинного" уровня развития. 25 процентов предпринимателей заявили, что их компаниям потребуется на это около двух лет.

Около половины бизнесменов, принявших участие в опросе (48 процентов), указали, что им удалось сохранить зарплату сотрудников на прежнем уровне. С другой стороны, 29 процентов респондентов сообщили о том, что вынуждены были понизить зарплаты, а 19 процентов - что им пришлось отправить своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Проект Unlimit Ukraine - это платформа для развития малого и микробизнеса в Украине, созданная на базе Европейской Бизнес Ассоциации. Проект позволяет предпринимателям получить консультации и проводить диагностику своего бизнеса. По данным ЕБА, на сегодня проект насчитывает 1861 участника.

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