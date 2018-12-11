 Палата представителей поддержала санкции в отношении ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.12.2018

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Мир

Палата представителей поддержала санкции в отношении "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" - это попытка вбить клин между европейскими странами, убеждены в Конгрессе США.

Прокладка Северного потока - 2 в немецком Лубмине

Прокладка "Северного потока - 2" в немецком Лубмине

Палата представителей Конгресса США во вторник, 11 декабря, одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства "Северного потока-2" - магистрального газопровода из России в Германию - а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту.

Как отмечается в документе, прокладка трубопровода - это "резкий шаг назад в вопросах европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов". 

"Геополитическая заинтересованность России в "Северном потоке-2" сводится не к повышению европейской энергетической безопасности, но, скорее, к попытке вбить клин между странами в Европе и серьезно принизить (роль. - Ред.) существующей украинской системы транзита газа", - подчеркивается далее в резолюции.

Конгрессмены высказались за санкции

Члены Палаты представителей высказались за принятие ограничительных мер в рамках подписанного президентом Дональдом Трампом в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Данный шаг, в частности, направлен против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.

Несмотря на то, что резолюция не носит обязывающего характера, она демонстрирует рост оппозиции со стороны американских законодателей в отношении реализуемого в Европе проекта российского газопровода. 

В начале декабря стало известно, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.

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  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

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  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

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    Курс на защиту климата

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Резолюция Палаты представителей

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Северный поток-2: могут ли новые санкции США повлиять на реализацию проекта?  

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