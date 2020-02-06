О коронавирусе с нами не говорят: рассказ россиянки о карантине в Тюмени

Трехразовое питание, измерение температуры четыре раза в день и общий чат в WeChat: о том, как прошла первая неделя карантина у российских граждан, эвакуированных из Китая, DW рассказала 27-летняя студентка Марина Зайцева из Ярославской области. Девушка изучает в Германии биологию, а на момент вспышки коронавируса она гостила у своих знакомых в Китае. Зайцева была в одной из первых групп, вывезенных в Россию самолетами Минобороны.

DW: Как прошла первая неделя карантина? В каких условиях вы живете?

Марина Зайцева: Спокойно прошла. Условия мне, в принципе, нравятся: тепло, кормят три раза в день и очень приветливый персонал.

- А чем вас кормят?

- На завтрак - каша, бутерброды какие-то, яйца, масло. В обед - суп, мясо или рыба с гарниром, салат. Полноценный ужин. И еще в течение дня приносят фрукты.

- Еду приносят вам в комнату?

Марина Зайцева

- Нет - кто-то из персонала везет по коридору тележку, на ней стоят кастрюли, что-то еще. Все это ставят на поднос и передают нам через дверь. Персонал полностью в защитной одежде: глаза закрыты большими очками, рот и нос - маской. Нет ни одного открытого участка тела.

Мы едим из пластиковой посуды - я не знаю, с чем это связано: то ли нет возможности мыть столько тарелок, то ли из-за дезинфекции. Тарелки мы выбрасываем в мусорное ведро в комнате, а поднос снова отдаем. Комнату каждый день убирают - моют пол, душевую с туалетом, протирают все поверхности и выносят мусор.

- А как выглядит комната?

- В помещении, в котором мы сейчас находимся, раньше был пансионат. Так что комната выглядит как типичная палата в санатории: три кровати, телевизор, книжный столик, холодильник, шкаф… Ванная комната с душевой кабиной. Есть все средства гигиены: шампуни, мыло, зубные щетки.

- После прибытия в пансионат вам выдали одежду или можно было оставить свою?

- В памятке, которую нам выдали при заселении в комнату, было сказано, что всю одежду, в которой мы находимся, нужно сдать на дезинфекцию - вплоть до нижнего белья. Взамен дали пижаму и банный белый халат. Вчера принесли еще ночную рубашку, но я ее даже распаковывать не стала, она 50 размера, а у меня 42-й. Пижама мне тоже велика, так что я хожу в халате. Еще сразу выдали тапочки, а нижнее белье и носки принесли только два дня назад (интервью записывалось 11 февраля. - Ред.). При этом нам разрешили оставить ручную кладь. У меня в рюкзаке были компьютер, планшет и телефон, но одежды никакой не было - я об этом просто не подумала.

Первое, второе, салат и компот: обед для россиян на карантине

- У вас есть какой-то распорядок дня?

- Режим дня свободный. Рано утром, еще до завтрака, меряют температуру - просто подносят градусник-пистолет ко лбу, для этого даже вставать не приходится. Потом в 8.00-8.30 - завтрак. Днем - обед. На самом деле, мы живем от одного приема еды до другого.

Я сейчас готовлюсь к экзамену по химии. Моя соседка по палате учит языки, смотрит что-то на YouTube. Интернет у нас есть. Еще в самом начале нам выдали российскую сим-карту - на ней 500 минут бесплатно и сколько-то там бесплатных смс.

- А какой-то медицинский контроль помимо измерения температуры вы проходите?

- На второй день после приезда мы сдали все анализы. У меня в первый же день немного поднялась температура, до 37,2 - видимо, была акклиматизация. Так что меня еще дополнительно осмотрели, проверили горло. Вчера мы снова сдали все анализы: крови, мочи, мазки из горла и носа. Но такой комплексный осмотр пока что был два раза - обычно только три-четыре раза в день измеряют температуру и спрашивают, как мы себя чувствуем. Кстати, результатов первого анализа мы до сих пор не знаем. Я спрашивала у врача, и она сказала, что они еще не готовы. Хотя в российских СМИ пишут, что все первые анализы - отрицательные, и никто из нас не болен.

- Врачи и медсестры говорят с вами? Что-то рассказывают?

- Ну, может быть, иногда парой слов перекинутся. Спрашивали, что я учу. "А-а-а, химию, ну, понятно" (смеется. - Ред.). Про коронавирус, про развитие ситуации, про людей в Тюмени ничего не рассказывают. Так, несколько общих фраз - и все.

- Вы общаетесь с кем-то из тех, кого эвакуировали вместе с вами?

- Я общаюсь со своей соседкой, Анной. А с остальными ребятами у нас есть групповой чат в WeChat. Но там в основном пишут что-то вроде "О, обед принесли!" или "Где бы взять сигарет?" Или рассказывают, что нового о коронавирусе в интернете пишут, и комментируют эти сообщения. Я, если честно, в этом чате не общаюсь.

- Как у вас настроение?

- Настроение, в целом, нормальное. Я даже не скажу, что скучно, просто состояние такое… сонное. Состояние покоя. Я столько времени лежу - очень хотелось бы выйти и хотя бы кружок вокруг здания обойти.

- А когда должен закончиться карантин?

- Насколько я поняла, 18-19 февраля мы сможем улететь. Нам сказали, что если мы выйдем из палаты, то карантин автоматически продлится еще на 14 дней. Сказали, что в коридоре очень много камер. Пока что никто никуда не выходил.

- Куда вы отправитесь после окончания карантина?

- В Германию, в Ахен. У меня 21 февраля экзамен.

- Билеты вам оплатят?

- Оплатят до Москвы. А оттуда до Кельна или Дюссельдорфа я куплю уже сама.

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