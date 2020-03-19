 От коронавируса в мире погибли более 10 тысяч человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2020

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Мир

От коронавируса в мире погибли более 10 тысяч человек

Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции приходится на Италию - к 20 марта там погибли 3405 человек. За последние сутки в мире диагностированы 7957 случаев.

Мужчины в защитных масках

Число погибших во всем мире от коронавирусной инфекции COVID-19  с начала эпидемии, по данным университета Джонса Хопкинса на пятницу, 20 марта, превысило 10 тысяч человек. Лишь за минувшие сутки умерли более 1000 человек, что стало максимальным количеством за два месяца. Число новых случаев заражений составило 7,9 тысячи.

Больше всего умерших в Италии - жертвами коронавируса в этой стране стали 3405 человек, лишь за последние сутки там скончались 427 человек. Число выявленных заболеваний в стране превысило 41 тысячу - Италия находится на втором месте в мире по этому показателю после Китая.

В Испании всего было выявлено более 18 тысяч случаев заражения, в Германии  число заболевших превысило 16,2 тысячи, в США - 14,2 тысячи, во Франции - почти 11 тысяч, в Южной Корее - 8,65 тысячи.

В России к 20 марта диагностировано 199 заболеваний, погиб один человек.

В Китае, где вспыхнула эпидемия, общее число умерших составило 3253 человека, инфицирование было диагностировано у 81250 человек. За последние сутки там было установлено 39 новых случаев заболевания, три человека погибли. При этом в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда начал распространяться вирус SARS-CoV-2, за последние двое суток не зарегистрирован ни один новый случай.

С декабря 2019 года коронавирусной инфекцией заразились 246,2 тысячи человек по всему миру, выздоровели более 86 тысяч.

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  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 01:58

В Германии приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом

Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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