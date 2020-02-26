От коронавируса в Китае скончались почти 3000 человек

От пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории материкового Китая скончались 2747 человек, сообщается в четверг, 27 февраля. Всего в стране зафиксировали 78 497 случаев заболевания инфекцией, 32 495 зараженным удалось вылечиться.

Число зараженных в Южной Корее увеличилось на 334 и теперь составляет 1595 человек. Большинство новых случаев заражения - в городе Тэгу. В Италии заражены 470 человек, в Японии - 172, в Иране - 139, в США - 60, в Германии - 27, во Франции - 18. Всего в мире насчитывается более 82 тысяч зараженных.

Трамп: Вакцину от коронавируса создают "быстро"

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс создания вакцины от нового коронавируса идет "быстро" и "очень хорошо", а уровень угрозы заражения для граждан США минимален. "Благодаря всему тому, что мы сделали, риск для американского народа остается очень низким", - объявил Трамп.

Вакцину для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, готовит американская биотехнологическая компания Moderna. Предварительные результаты испытаний могут появиться в июле-августе, но сама вакцина может стать доступной не ранее следующего года. Об этом заявляет руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони С. Фаучи.

Вместе с тем стало известно, что США и Южная Корея из-за распространения вируса отложат совместные военные учения Cobra Gold.

Коронавирус в Европе

В Великобритании и Франции призвали всех, кто недавно вернулся из Италии, воздержаться от посещения общественных мест и не отправлять детей в школы.

Ряд европейских стран, в том числе Австрия, Венгрия. Люксембург и Испания, предостерегают своих граждан от путешествий в те регионы Италии, где распространился коронавирус. Финляндия и Дания рекомендуют своим гражданам быть осторожными в поездках.

В Германии раскупают медицинские маски

В Германии резко увеличился спрос на медицинские маски, заявляют в Федеральном объединении немецких аптекарских союзов (ABDA). Но носить маски нет необходимости, они созданы для того, чтобы защитить окружающих от носителя инфекции, подчеркивают в объединении.

ABDA рекомендует тщательно мыть руки и держаться "на приличном расстоянии" от других людей в общественных местах.

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