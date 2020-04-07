 От каких животных можно заразиться коронавирусом? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.04.2020

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Культура и стиль жизни

От каких животных можно заразиться коронавирусом?

Какие животные могут заразить человека, а какие являются разносчиками заразы только внутри своего вида? Могут ли собака или кошка умереть от коронавируса? В этой галерее - все ответы!

  • Летучая мышь

    Коронавирус и животные

    Во всем виноваты летучие мыши?

    Наиболее вероятными разносчиками коронавируса ученые считают летучих мышей. Однако они предполагают, что между человеком и летучими мышами должен быть промежуточный переносчик инфекции. Может быть, это были хорьки или кошки?

  • Панголины

    Коронавирус и животные

    Панголины под подозрением

    Предполагается, что панголины из отряда плацентарных млекопитающих также могли быть промежуточным звеном передачи вируса человеку.

  • Тигрица

    Коронавирус и животные

    Тигры должны бояться людей 

    Не только человек может заразиться от животных, но и наоборот. У этой  тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке была выявлена коронавирусная инфекция. По мнению экспертов, она могла заразиться вирусом от одного из смотрителей, у которого на момент общения с ней отсутствовали симптомы заболевания.

  • Кошка на машине

    Коронавирус и животные

    Гладить или нет? 

    Китайские ученые выяснили, что коронавирусом могут заразиться и кошки. Они также могут передавать его другим представителям своего вида животных.

  • Кошка с хозяином

    Коронавирус и животные

    Без паники!

    Владельцам кошек нечего бояться: животные очень быстро вырабатывают антитела против вируса и перестают быть заразными! Ученые советуют тем, кто относится к группе риска, лучше не выпускать сейчас на улицу кошек. И еще один совет: погладил любимого питомца - помой руки!

  • Две собаки на прогулке

    Коронавирус и животные

    С собаками - еще проще

    Собакам повезло больше! Коронавирус размножается среди собак хуже и реже, утверждают ученые в своих исследованиях. Владельцам собак не стоит бояться выходить со своими питомцами на прогулки или тренировки.

  • Свинья на прогулке

    Коронавирус и животные

    Кому чего опасаться?

    Владелец этой домашней свиньи может не бояться встреч с собаками во время прогулок по Риму. По мнению ученых, свиньи, как и собаки, не являются разносчиками коронавируса.

  • Хорек в клетке

    Коронавирус и животные

    Хорьков - на карантин!

    Иначе дело обстоит с хорьками и другими зверьками семейства куньих. Китайские ученые выявили, что коронавирус может передаваться особями этой группы животных - от одного к другому воздушно-капельным путем.

  • Куры

    Коронавирус и животные

    Опасны ли птицы?  

    Домашние птицы, включая кур и цыплят, по мнению ученых, никакой опасности не представляют. Человек может быть спокоен: птицы выработали иммунитет против коронавируса.

    Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц


  • Летучая мышь

    Коронавирус и животные

    Во всем виноваты летучие мыши?

    Наиболее вероятными разносчиками коронавируса ученые считают летучих мышей. Однако они предполагают, что между человеком и летучими мышами должен быть промежуточный переносчик инфекции. Может быть, это были хорьки или кошки?

  • Панголины

    Коронавирус и животные

    Панголины под подозрением

    Предполагается, что панголины из отряда плацентарных млекопитающих также могли быть промежуточным звеном передачи вируса человеку.

  • Тигрица

    Коронавирус и животные

    Тигры должны бояться людей 

    Не только человек может заразиться от животных, но и наоборот. У этой  тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке была выявлена коронавирусная инфекция. По мнению экспертов, она могла заразиться вирусом от одного из смотрителей, у которого на момент общения с ней отсутствовали симптомы заболевания.

  • Кошка на машине

    Коронавирус и животные

    Гладить или нет? 

    Китайские ученые выяснили, что коронавирусом могут заразиться и кошки. Они также могут передавать его другим представителям своего вида животных.

  • Кошка с хозяином

    Коронавирус и животные

    Без паники!

    Владельцам кошек нечего бояться: животные очень быстро вырабатывают антитела против вируса и перестают быть заразными! Ученые советуют тем, кто относится к группе риска, лучше не выпускать сейчас на улицу кошек. И еще один совет: погладил любимого питомца - помой руки!

  • Две собаки на прогулке

    Коронавирус и животные

    С собаками - еще проще

    Собакам повезло больше! Коронавирус размножается среди собак хуже и реже, утверждают ученые в своих исследованиях. Владельцам собак не стоит бояться выходить со своими питомцами на прогулки или тренировки.

  • Свинья на прогулке

    Коронавирус и животные

    Кому чего опасаться?

    Владелец этой домашней свиньи может не бояться встреч с собаками во время прогулок по Риму. По мнению ученых, свиньи, как и собаки, не являются разносчиками коронавируса.

  • Хорек в клетке

    Коронавирус и животные

    Хорьков - на карантин!

    Иначе дело обстоит с хорьками и другими зверьками семейства куньих. Китайские ученые выявили, что коронавирус может передаваться особями этой группы животных - от одного к другому воздушно-капельным путем.

  • Куры

    Коронавирус и животные

    Опасны ли птицы?  

    Домашние птицы, включая кур и цыплят, по мнению ученых, никакой опасности не представляют. Человек может быть спокоен: птицы выработали иммунитет против коронавируса.

    Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц


  

Контекст

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