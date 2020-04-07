От каких животных можно заразиться коронавирусом?

Какие животные могут заразить человека, а какие являются разносчиками заразы только внутри своего вида? Могут ли собака или кошка умереть от коронавируса? В этой галерее - все ответы!
Малайская тигрица в Бронксском зоопарке могла заразиться коронавирусом от смотрителя. У нее - сухой кашель и снижение аппетита. Это первый случай передачи SARS-CoV-2 от человека к дикому животному. (06.04.2020)
По словам вирусолога Эмманюэля Андре, "нет оснований считать", что домашние животные могут быть переносчиками, способствующими развитию эпидемии SARS-CoV-2. (29.03.2020)
Даже без контакта с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2 многие боятся заразиться через дверные ручки, посылки из Китая, животных. Насколько высока эта вероятность? (24.03.2020)
1 ноября - Всемирный день вегана. Только в Германии насчитывается более миллиона человек, которые отказались от продуктов животного происхождения. Какие новинки им предлагают? (01.11.2016)
Шоколад с гречкой, сыр из орехов и фруктовые чипсы - теперь это не только полезно, но и вкусно. Корреспондент DW попробовала оригинальную еду для веганов. (06.11.2017)
1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Вегетарианцы и веганцы животную пищу не едят. Но, оказывается, им вовсе не обязательно отказываться от мяса. (01.10.2019)
Гибриды волка и собаки в дикой природе в Германии - большая редкость. Пятеро волкособов родилось в прошлом году в Тюрингии. (26.02.2020)
Некоторые летучих мышей боятся, а в Китае они считаются символом удачи. Так или иначе, а этим животным грозит вымирание. (22.10.2019)