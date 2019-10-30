Отказ Twitter от политической рекламы: что говорят об этом в Германии

В ФРГ в целом положительно отнеслись к решению Twitter отказаться от политической рекламы. Но заставит ли этот шаг задуматься другие социальные сети? DW собрала твиты на эту тему.
Отказ социальной сети Twitter от политической рекламы вызвал резонанс не только в США, где такой шаг напрямую связывается с кампанией по выборам президента страны в 2020 году. В Германии пользователи тоже активно комментировали решение, отнесясь к нему в целом положительно, хотя и осторожно.
Резонансное заявление основатель Twitter Джек Дорси разместил вечером 30 октября - разумеется, в самой сети:
В компании, по его словам, считают, что охват политических заявлений не должен просто покупаться, "его надо заработать". Основную причину отказа от политической рекламы Дорси видит в невозможности адекватно отвечать на вызовы, которые представляют собой онлайн-кампании в социальных сетях. В качестве примеров он назвал микротаргетирование, дип-фейки, машинное обучение, распространение непроверенной информации. "Все это - с увеличивающейся скоростью, сложностью и в невероятных масштабах", - добавил основатель и руководитель Twitter. По его мнению, требуется сделать шаг назад, чтобы понять, как отвечать на новые вызовы.
Хотя заявление Дорси воспринимается прежде всего как часть общественно-политической жизни США в преддверии предстоящих там президентских выборов, глава Twitter заявил, что решение коснется пользователей по всему миру.
Немецкая интернет-платформа Netzpolitik, выступающая за права пользователей в интернете, положительно отозвалась о шаге Дорси: "Тем самым он призывает Google и Facebook последовать за ним".
В противовес: Facebook от политической рекламы не отказался
Как и многие другие комментаторы, Netzpolitik назвал решение Twitter радикальным: активисты, мол, призывали отказаться, например, от микротаргетирования в политических кампаниях через соцсети, однако компания пошла даже дальше. "Но как Twitter собирается реализовать новую стратегию и является ли это долгосрочным решением, пока неясно", - пишет Netzpolitik. Запрет на политрекламу должен начать действовать с 22 ноября, детали Дорси пообещал предоставить 15 ноября.
Twitter своим шагом пока не произвел впечатления на конкурентов - глава компании Facebook Марк Цукерберг непосредственно после заявления Дорси подтвердил, что продолжит распространение политических постов за деньги. Facebook пообещал, что "политические" доходы не превысят 0,5% от общего объема выручки концерна. Цифра выглядит незначительной, если не знать, что концерн только за последний квартал получил свыше 6 миллиардов долларов чистой прибыли. По оценке агентства Bloomberg, компании Google и Facebook на двоих только на выборах в Конгресс США в 2018 году заработали более 430 миллионов долларов. "Выборы и политика - бизнес-ниша для этих концернов", - констатирует Netzpolitik.
Как быть с фейковыми новостями?
Хотя в Германии Twitter не пользуется большой популярностью, многие пользователи прокомментировали заявление Джека Дорси. Политик из партии "Союз-90"/"зеленые" Ренате Кюнаст (Renate Künast) уверена, что решение Twitter усилит давление на Facebook.
"Но это далеко не все: а как быть с фейковыми новостями?" – спрашивает Кюнаст.
Политтехнолог Йоханнес Хиллье (Johannes Hillje) считает, что по сути никаких проблем решение Twitter не решает, но согласен с тем, что это способно усилить давление на концерн Цукерберга. Он обращает внимание на то, что Twitter - гном по сравнению с гигантами Google и Facebook.
Сравнение вполне оправданное: число активных пользователей Twitter составляет 330 миллионов, тогда как у Facebook – 2,7 миллиарда человек.
Не все уверены, что Twitter принял правильное решение. Журналист немецкого издания "Womens Health" Йенс Клазен (Jens Clasen) написал: "Как по мне, так пусть Twitter продолжает включать политическую рекламу, если на заработанные деньги они создадут отдел по борьбе с распространением ненависти в сети, который заслуживает своего названия".
Одна из бывших лидеров Пиратской партии ФРГ и уроженка Киева Марина Вайсбанд (Marina Weisband) прокомментировала решение Twitter: "Отличный ход. На следующем этапе обсудим, почему механизмы общественного дискурса зависят от доброй воли отдельных, очень богатых людей".
Некоторые пользователи выразили недоумение, какой эффект произвело решение Twitter . Пользователь под именем ray of day написал: "Почему я читаю, что Twitter "запрещает" политическую рекламу? Они просто забирают один из своих продуктов из предложения. Где же тут запрет?"
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