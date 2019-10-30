 Отказ Twitter от политической рекламы: что говорят об этом в Германии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 31.10.2019

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Германия

Отказ Twitter от политической рекламы: что говорят об этом в Германии

В ФРГ в целом положительно отнеслись к решению Twitter отказаться от политической рекламы. Но заставит ли этот шаг задуматься другие социальные сети? DW собрала твиты на эту тему.

Основатель и глава Twitter Джек Дорси

Основатель и глава Twitter Джек Дорси

Отказ социальной сети Twitter от политической рекламы вызвал резонанс не только в США, где такой шаг напрямую связывается с кампанией по выборам президента страны в 2020 году. В Германии пользователи тоже активно комментировали решение, отнесясь к нему в целом положительно, хотя и осторожно.

Резонансное заявление основатель Twitter Джек Дорси разместил вечером 30 октября - разумеется, в самой сети:

В компании, по его словам, считают, что охват политических заявлений не должен просто покупаться, "его надо заработать". Основную причину отказа от политической рекламы Дорси видит в невозможности адекватно отвечать на вызовы, которые представляют собой онлайн-кампании в социальных сетях. В качестве примеров он назвал микротаргетирование, дип-фейки, машинное обучение, распространение непроверенной информации. "Все это - с увеличивающейся скоростью, сложностью и в невероятных масштабах", - добавил основатель и руководитель Twitter. По его мнению, требуется сделать шаг назад, чтобы понять, как отвечать на новые вызовы.

Хотя заявление Дорси воспринимается прежде всего как часть общественно-политической жизни США в преддверии предстоящих там президентских выборов, глава Twitter заявил, что решение коснется пользователей по всему миру.

Немецкая интернет-платформа Netzpolitik, выступающая за права пользователей в интернете, положительно отозвалась о шаге Дорси: "Тем самым он призывает Google и Facebook последовать за ним".

В противовес: Facebook от политической рекламы не отказался

Как и многие другие комментаторы, Netzpolitik назвал решение Twitter радикальным: активисты, мол, призывали отказаться, например, от микротаргетирования в политических кампаниях через соцсети, однако компания пошла даже дальше. "Но как Twitter собирается реализовать новую стратегию и является ли это долгосрочным решением, пока неясно", - пишет Netzpolitik. Запрет на политрекламу должен начать действовать с 22 ноября, детали Дорси пообещал предоставить 15 ноября.

Twitter своим шагом пока не произвел впечатления на конкурентов - глава компании Facebook Марк Цукерберг непосредственно после заявления Дорси подтвердил, что продолжит распространение политических постов за деньги. Facebook пообещал, что "политические" доходы не превысят 0,5% от общего объема выручки концерна. Цифра выглядит незначительной, если не знать, что концерн только за последний квартал получил свыше 6 миллиардов долларов чистой прибыли. По оценке агентства Bloomberg, компании Google и Facebook на двоих только на выборах в Конгресс США в 2018 году заработали более 430 миллионов долларов. "Выборы и политика - бизнес-ниша для этих концернов", - констатирует Netzpolitik.

Немецкий политик Ренате Кюнаст

Немецкий политик Ренате Кюнаст

Как быть с фейковыми новостями?

Хотя в Германии Twitter не пользуется большой популярностью, многие пользователи прокомментировали заявление Джека Дорси. Политик из партии "Союз-90"/"зеленые" Ренате Кюнаст (Renate Künast) уверена, что решение Twitter усилит давление на Facebook. 

"Но это далеко не все: а как быть с фейковыми новостями?" – спрашивает Кюнаст.

Политтехнолог Йоханнес Хиллье (Johannes Hillje) считает, что по сути никаких проблем решение Twitter не решает, но согласен с тем, что это способно усилить давление на концерн Цукерберга. Он обращает внимание на то, что Twitter - гном по сравнению с гигантами Google и Facebook.

Сравнение вполне оправданное: число активных пользователей Twitter составляет 330 миллионов, тогда как у Facebook – 2,7 миллиарда человек.

Не все уверены, что Twitter принял правильное решение. Журналист немецкого издания "Womens Health" Йенс Клазен (Jens Clasen) написал: "Как по мне, так пусть Twitter продолжает включать политическую рекламу, если на заработанные деньги они создадут отдел по борьбе с распространением ненависти в сети, который заслуживает своего названия".

Одна из бывших лидеров Пиратской партии ФРГ и уроженка Киева Марина Вайсбанд (Marina Weisband) прокомментировала решение Twitter: "Отличный ход. На следующем этапе обсудим, почему механизмы общественного дискурса зависят от доброй воли отдельных, очень богатых людей".

Некоторые пользователи выразили недоумение, какой эффект произвело решение Twitter . Пользователь под именем ray of day написал: "Почему я читаю, что Twitter "запрещает" политическую рекламу? Они просто забирают один из своих продуктов из предложения. Где же тут запрет?"

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