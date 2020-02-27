Отельеры в ФРГ запросили госпомощь из-за коронавируса

Представители гостиничной индустрии ФРГ потребовали предоставления государственной помощи в условиях серьезных потерь из-за роста числа инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила гендиректор Германского объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA) Ингрид Хартгес (Ingrid Hartges). Выдержки из интервью с ней обнародовали в четверг, 5 марта, издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

По словам гендиректора, в связи с отменой крупных мероприятий и ярмарок - бизнес отелей, подрядных организаций по предоставлению питания и предприятий общепита "серьезно пострадал". Нельзя допустить, чтобы их "существование было уничтожено", добавила Хартгес.

По ее словам, первыми спад почувствовали города, где было запланировано проведение крупных специализированных выставок. Затем очередь дошла до небольших и средних по величине населенных пунктов. Они, в первую очередь, реагируют на отказы фирм, ранее планировавших проведение ряда мероприятий. Кроме того, перестали поступать новые бронирования в рамках деловых вояжей.

В то же время спрос со стороны частных лиц пока остается относительно стабильным - за исключением спада в тех регионах страны, которые наиболее сильно пострадали, пояснила Хартгес.

Надежда на госфинансирование и спецпрограммы

Гендиректор DEHOGA рассчитывает, что преодолеть негативные тенденции удастся за счет поступления ликвидности по линии федерального правительства и специальных программ поддержки.

На 05.15 мск 5 марта число инфицированных SARS-CoV-2 в Германии составило 262. По количеству подобных случаев ФРГ занимает третью позицию среди всех стран Европы - после Италии (3 089 заболевших, 107 жертв) и Франции (285 заболевших, четыре жертвы).

Калифорния ввела режим ЧС

В мировой статистике лидирует Китай: 80 409 инфицированных и 3 012 погибших, по данным Госкомитета здравоохранения КНР. За сутки был зарегистрирован 31 новый случай летального исхода от пневмонии COVID-19 и других сопутствующих заболеваний.

Следом за Китаем с большим отрывом от Италии по-прежнему идет Южная Корея (5 766 заболевших и 35 смертей).

На фоне роста числа погибших в США (159 заразившихся и 11 жертв) губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в штате режим ЧС. Он сделал это после того, как стало известно о первом смертельном исходе в подконтрольном ему штате. Спецрежим необходим, поскольку позволяет в оперативном порядке привлечь дополнительное финансирование и улучшить координацию сил, ведущих борьбу с распространением вируса.

Во всем мире выздоровели более 53 тыс. человек

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

По состоянию на 05.15 мск 5 марта в мире выявлено 95 481 случай заражения. Свыше 3 285 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, 53 688 человек выздоровели. Такие данные привел сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer.

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