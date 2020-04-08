Освобождение Бухенвальда: мифы и факты

11 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, был освобожден Бухенвальд - один из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Торжества по поводу этой юбилейной даты были отменены из-за пандемии коронавируса. 42 бывших узника из 14 стран, выразившие свое согласие принять участие в официальных мероприятиях, не смогут посетить мемориальный комплекс. Но руководство фонда, в ведении которого этот комплекс сегодня находится, а также местные власти пообещали, что торжества состоятся, хотя и не в запланированных ранее масштабах. На площади на территории бывшего лагеря будут возложены венки. Кроме того, все желающие, соблюдая предписанные во время пандемии меры безопасности, смогут возложить цветы к воротам бывшего лагеря - и самого Бухенвальда, и его подразделения Дора-Миттельбау.
О том, что значит эта годовщина и почему так важно помнить о Бухенвальде, мы поговорили с Йоргом Ганценмюллером (Jörg Ganzenmüller) - доктором исторических наук, председателем правления Фонда "Эттерсберг", профессором Йенского университета.
Апрель 2020 года. Люди приходят к мемориальному комплексу, чтобы возложить цветы
DW: Почему Международный день освобождения узников нацистских лагерей отмечается именно 11 апреля - в день освобождения Бухенвальда?
Йорг Ганценмюллер: 280 тысяч заключенных Бухенвальда - это представители 15 разных народов. Получилось, что после войны бывшие узники оказались в самых разных частях света. Международный фактор - налицо. Кроме того, Бухенвальд был одним из первых концентрационных лагерей, тем более - столь крупных, который американцы взяли под свой контроль в конце войны. То, что они там увидели, они снимали на камеру, а эти кадры увидел весь мир, что обеспечило Бухенвальду мировую известность. Поэтому дата выбрана совсем не случайно.
- Разнятся ли знания и представления о том, что происходило в Бухенвальде, советских граждан, жителей послевоенной Германии, ГДР, нынешних жителей Германии? Ведь, например, во время холодной войны тот факт, что лагерь был освобожден благодаря вплотную подошедшим к нему американским частям, практически не упоминался…
- В советской, а теперь и российской историографии Бухенвальд является, если можно так сказать, главным нацистским концентрационным лагерем на территории Германии. Отчасти эта его известность связана и с героическим образом коммунистического сопротивления, активными участниками которого были заключенные из Советского Союза. Историки ГДР и СССР взяли за основу повествования о Бухенвальде именно эту героическую часть, связанную с коммунистами.
В Германии поначалу, после войны, вообще отрицалcя сам факт существования лагерей. Когда Бухенвальд был только-только создан в 1937 году, жители Веймара протестовали. Но не против лагеря как такового, а против первоначального его названия: Эттерсберг. Это название слишком сильно ассоциировалось в сознании жителей Веймара с именем Гете. Поэтому в итоге лагерь получил то название, под которым его сейчас знает весь мир. Заключенных часто отправляли на выполнение самых разных работ в город - Веймар. Несмотря на это, после войны местные жители утверждали, что ничего не знали о существовании лагеря. Американцы буквально заставляли их посещать лагерь и смотреть фильмы, которые они снимали о Бухенвальде, - чтобы пришло осознание сопричастности и чтобы люди осознали свою ответственность за преступления, которые совершались в нацистской Германии.
В ГДР Бухенвальд очень быстро стал частью мифа о героическом антифашистском сопротивлении, легшим в основу создания нового социалистического государства. Миф о том, что заключенные полностью сами освободили лагерь, культивировался гэдээровскими функционерами. Память заключенных и героев сопротивления в ГДР чтили, и почитание это было частью государственной идеологии.
Сегодня, мне кажется, память людей в Германии очистилась от различного рода мифов. Каждый год сюда приезжает более 500 тысяч человек. В наши дни Бухенвальд - один из самых посещаемых мемориальных комплексов в Германии.
Узники Бухенвальда. Фото 1945 года
- После передачи территории Бухенвальда СССР в августе 1945 года в нем был организован спецлагерь №2 НКВД. Что мы сегодня знаем о том, кто в нем содержался?
- На территории Германии было создано несколько спецлагерей НКВД. Содержать в них планировалось военных преступников и тех, кто представлялся советским властям опасным. Однако отбор и поиск этих "опасных элементов" был настолько же непрозрачным, как и на территории Советского Союза. Кто один раз попал в такой советский спецлагерь, у того не было шансов покинуть его. Дела заключенных не пересматривались, не перепроверялись. Условия содержания всех этих людей были катастрофическими. Около семи тысяч заключенных умерли от голода или болезней.
Только после того, как ГДР перестала существовать, стало возможным поднять дела. А ведь это очень важно - знать, кто был жертвой сталинского террора, а кто - нацистским преступником. Известны случаи, когда нацистские преступники выдавали себя за жертв. До сих пор проводились лишь выборочные проверки, и в результате них пока можно сказать, что около 70 процентов заключенных спецлагеря были нацистскими преступниками. Но о точных цифрах можно будет говорить только тогда, когда будут пересмотрены дела всех заключенных.
- Почему спецлагерь НКВД был ликвидирован в 1950 году?
- В 1949 году была образована Германская Демократическая Республика. Новое самостоятельное государство нуждалось в утверждении своих суверенных прав. А сцеплагеря НКВД фактически находились в ведении другого государства. Поэтому было решено, что приговоренные военные преступники будут переправлены в лагеря на территории Советского Союза, а судьбой всех остальных займутся местные органы власти. Так и случилось.
Апрель 2020 года. В документе, прикрепленном к воротам, объясняется, что комплекс закрыт из-за карантина
- Из-за пандемии коронавируса торжества по случаю 75-летия освобождения лагеря не состоятся. Для многих это - печальный факт…
- Нынешняя годовщина - 75-я. Бывших узников становится с каждым годом все меньше, к сожалению. Кто знает, кто из них сможет приехать и принять участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения Бухенвальда. А ведь ради них и в память о тех, кто погиб в Бухенвальде, и проводятся эти встречи.
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Мемориалы и памятники
27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим. В этот день сейчас отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов убитых евреев, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, тюрьмах, на невольных работах и в центрах умерщвления.
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Места памяти в Германии
Берлин
Центральный мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Он был открыт в 2005 году. В его подземной части расположен документационный центр. Некоторые из документов его экспозиции на русском языке - материалы, собранные после войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".
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Места памяти в Германии
"Хрустальная ночь"
Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.
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Места памяти в Германии
Дахау
В концентрационном лагере Дахау погибли 41500 человек. Он был создан в 1933 году под Мюнхеном для политических заключенных. Позже в Дахау стали отправлять евреев, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы и представителей других групп, преследовавшихся нацистами. Все остальные концентрационные лагеря "третьего рейха" были организованы по его образцу.
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Места памяти в Германии
Бухенвальд
Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.
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Места памяти в Германии
Геноцид цыган
Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.
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Места памяти в Германии
Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге
У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.
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Места памяти в Германии
Дора-Миттельбау
Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.
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Места памяти в Германии
Берген-Бельзен
Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.
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Места памяти в Германии
Заксенхаузен
"Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.
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Места памяти в Германии
Флоссенбюрг
"Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.
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Места памяти в Германии
Барак № 13
В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.
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Места памяти в Германии
Равенсбрюк
Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.
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Места памяти в Германии
"Бараки Сименса" в Равенсбрюке
Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.
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Места памяти в Германии
Печи для Освенцима
Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.
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Места памяти в Германии
''Камни преткновения''
Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.
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Места памяти в Германии
Гестапо
Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.
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Места памяти в Германии
Гомосексуалы
С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).
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Места памяти в Германии
Противники режима
Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.
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Места памяти в Германии
Серые автобусы
"Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.
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Места памяти в Германии
Замок Графенек
Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.
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Места памяти в Германии
Зонненштайн
Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.
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Места памяти в Германии
Преступники
Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.
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Места памяти в Германии
Логистика Холокоста
В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.
Автор: Максим Нелюбин