Освобождение Бухенвальда: мифы и факты

11 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, был освобожден Бухенвальд - один из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Торжества по поводу этой юбилейной даты были отменены из-за пандемии коронавируса. 42 бывших узника из 14 стран, выразившие свое согласие принять участие в официальных мероприятиях, не смогут посетить мемориальный комплекс. Но руководство фонда, в ведении которого этот комплекс сегодня находится, а также местные власти пообещали, что торжества состоятся, хотя и не в запланированных ранее масштабах. На площади на территории бывшего лагеря будут возложены венки. Кроме того, все желающие, соблюдая предписанные во время пандемии меры безопасности, смогут возложить цветы к воротам бывшего лагеря - и самого Бухенвальда, и его подразделения Дора-Миттельбау.

О том, что значит эта годовщина и почему так важно помнить о Бухенвальде, мы поговорили с Йоргом Ганценмюллером (Jörg Ganzenmüller) - доктором исторических наук, председателем правления Фонда "Эттерсберг", профессором Йенского университета.

Апрель 2020 года. Люди приходят к мемориальному комплексу, чтобы возложить цветы

DW: Почему Международный день освобождения узников нацистских лагерей отмечается именно 11 апреля - в день освобождения Бухенвальда?

Йорг Ганценмюллер: 280 тысяч заключенных Бухенвальда - это представители 15 разных народов. Получилось, что после войны бывшие узники оказались в самых разных частях света. Международный фактор - налицо. Кроме того, Бухенвальд был одним из первых концентрационных лагерей, тем более - столь крупных, который американцы взяли под свой контроль в конце войны. То, что они там увидели, они снимали на камеру, а эти кадры увидел весь мир, что обеспечило Бухенвальду мировую известность. Поэтому дата выбрана совсем не случайно.

- Разнятся ли знания и представления о том, что происходило в Бухенвальде, советских граждан, жителей послевоенной Германии, ГДР, нынешних жителей Германии? Ведь, например, во время холодной войны тот факт, что лагерь был освобожден благодаря вплотную подошедшим к нему американским частям, практически не упоминался…

- В советской, а теперь и российской историографии Бухенвальд является, если можно так сказать, главным нацистским концентрационным лагерем на территории Германии. Отчасти эта его известность связана и с героическим образом коммунистического сопротивления, активными участниками которого были заключенные из Советского Союза. Историки ГДР и СССР взяли за основу повествования о Бухенвальде именно эту героическую часть, связанную с коммунистами.

В Германии поначалу, после войны, вообще отрицалcя сам факт существования лагерей. Когда Бухенвальд был только-только создан в 1937 году, жители Веймара протестовали. Но не против лагеря как такового, а против первоначального его названия: Эттерсберг. Это название слишком сильно ассоциировалось в сознании жителей Веймара с именем Гете. Поэтому в итоге лагерь получил то название, под которым его сейчас знает весь мир. Заключенных часто отправляли на выполнение самых разных работ в город - Веймар. Несмотря на это, после войны местные жители утверждали, что ничего не знали о существовании лагеря. Американцы буквально заставляли их посещать лагерь и смотреть фильмы, которые они снимали о Бухенвальде, - чтобы пришло осознание сопричастности и чтобы люди осознали свою ответственность за преступления, которые совершались в нацистской Германии.

В ГДР Бухенвальд очень быстро стал частью мифа о героическом антифашистском сопротивлении, легшим в основу создания нового социалистического государства. Миф о том, что заключенные полностью сами освободили лагерь, культивировался гэдээровскими функционерами. Память заключенных и героев сопротивления в ГДР чтили, и почитание это было частью государственной идеологии.

Сегодня, мне кажется, память людей в Германии очистилась от различного рода мифов. Каждый год сюда приезжает более 500 тысяч человек. В наши дни Бухенвальд - один из самых посещаемых мемориальных комплексов в Германии.

Узники Бухенвальда. Фото 1945 года

- После передачи территории Бухенвальда СССР в августе 1945 года в нем был организован спецлагерь №2 НКВД. Что мы сегодня знаем о том, кто в нем содержался?

- На территории Германии было создано несколько спецлагерей НКВД. Содержать в них планировалось военных преступников и тех, кто представлялся советским властям опасным. Однако отбор и поиск этих "опасных элементов" был настолько же непрозрачным, как и на территории Советского Союза. Кто один раз попал в такой советский спецлагерь, у того не было шансов покинуть его. Дела заключенных не пересматривались, не перепроверялись. Условия содержания всех этих людей были катастрофическими. Около семи тысяч заключенных умерли от голода или болезней.

Только после того, как ГДР перестала существовать, стало возможным поднять дела. А ведь это очень важно - знать, кто был жертвой сталинского террора, а кто - нацистским преступником. Известны случаи, когда нацистские преступники выдавали себя за жертв. До сих пор проводились лишь выборочные проверки, и в результате них пока можно сказать, что около 70 процентов заключенных спецлагеря были нацистскими преступниками. Но о точных цифрах можно будет говорить только тогда, когда будут пересмотрены дела всех заключенных.

- Почему спецлагерь НКВД был ликвидирован в 1950 году?

- В 1949 году была образована Германская Демократическая Республика. Новое самостоятельное государство нуждалось в утверждении своих суверенных прав. А сцеплагеря НКВД фактически находились в ведении другого государства. Поэтому было решено, что приговоренные военные преступники будут переправлены в лагеря на территории Советского Союза, а судьбой всех остальных займутся местные органы власти. Так и случилось.

Апрель 2020 года. В документе, прикрепленном к воротам, объясняется, что комплекс закрыт из-за карантина

- Из-за пандемии коронавируса торжества по случаю 75-летия освобождения лагеря не состоятся. Для многих это - печальный факт…

- Нынешняя годовщина - 75-я. Бывших узников становится с каждым годом все меньше, к сожалению. Кто знает, кто из них сможет приехать и принять участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения Бухенвальда. А ведь ради них и в память о тех, кто погиб в Бухенвальде, и проводятся эти встречи.

Смотрите также: