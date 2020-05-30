 Опрос: треть немцев ощутили падение доходов из-за пандемии | Новости из Германии о Германии | DW | 11.06.2020

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Германия

Опрос: треть немцев ощутили падение доходов из-за пандемии

Жители Германии пострадали от связанного с пандемией экономического кризиса значительно меньше жителей юга Европы. В Италии и Испании о падении доходов сообщили более половины опрошенных.

Женщина в супермаркете с бананами в руке

Около трети жителей Германии почувствовали негативное влияние пандемии коронавируса на своей финансовой ситуации. Это следует из результатов опроса, проведенного международной консалтинговой компанией PwC, выдержки из которого публикует в ночь на четверг, 11 июня, агентство dpa.

При этом в сравнении с жителями других европейских стран жители Германии оказались не в самой худшей ситуации. В Испании о падении доходов сообщил 61 процент опрошенных, а в Италии - 57 процентов.

При этом 38 процентов жителей Германии, согласно опросу, собираются в следующие месяцы тратить больше денег, чем раньше. Только 25 процентов отметили, что собираются урезать свои расходы. В Испании тратить меньше денег собираются 56 процентов опрошенных, в Италии - 42 процента.

Во всех странах, где проводился опрос, жители во время карантина стали больше смотреть телевизор: в Германии об этом сообщил 41 процент опрошенных, в Испании 67 процентов, в Италии 61 процент.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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