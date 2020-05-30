Опрос: треть немцев ощутили падение доходов из-за пандемии

Около трети жителей Германии почувствовали негативное влияние пандемии коронавируса на своей финансовой ситуации. Это следует из результатов опроса, проведенного международной консалтинговой компанией PwC, выдержки из которого публикует в ночь на четверг, 11 июня, агентство dpa.

При этом в сравнении с жителями других европейских стран жители Германии оказались не в самой худшей ситуации. В Испании о падении доходов сообщил 61 процент опрошенных, а в Италии - 57 процентов.

При этом 38 процентов жителей Германии, согласно опросу, собираются в следующие месяцы тратить больше денег, чем раньше. Только 25 процентов отметили, что собираются урезать свои расходы. В Испании тратить меньше денег собираются 56 процентов опрошенных, в Италии - 42 процента.

Во всех странах, где проводился опрос, жители во время карантина стали больше смотреть телевизор: в Германии об этом сообщил 41 процент опрошенных, в Испании 67 процентов, в Италии 61 процент.

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Смотреть видео 02:30 Поделиться В Берлине согласовали пакет помощи в 130 млрд евро Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3dHEW 130 миллиардов евро помощи выделили для экономики и семей власти ФРГ