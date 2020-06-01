Опрос: Готовность россиян к протестам достигла максимума за полтора года

Около 28 процентов россиян готовы выйти на массовые акции протеста из-за падения уровня жизни. Это следует из результатов телефонного опроса, проведенного "Левада-центром" по заказу онлайн-издания "Открытые медиа". Результаты этого исследования были обнародованы в понедельник, 1 июня.

При этом около 27 процентов респондентов заявили, что считают возможным проведение массовых акций протеста в настоящий момент. Сообщается, что в последний раз подобную протестную активность социологи "Левада-центра" наблюдали осенью 2018 года, после принятия закона о пенсионной реформе.

Для сравнения: наименьший уровень протестной активности специалисты "Левада-центра" зафиксировали в 2014 году, после аннексии Крыма. Так, в августе 2014 года с экономическими требованиями на протест были готовы выйти лишь 8 процентов опрошенных, напоминают "Открытые медиа".

С чем связан рост протестной активности россиян

Опрос 2020 года проводился с 22 по 24 мая, в нем приняли участие 1623 человека в возрасте от 18 лет. Респондентов, определенных методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов, спрашивали о том, насколько, по их мнению, возможны массовые выступления против снижения уровня жизни и готовы ли они лично принять участие в подобных акциях.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков предполагает, что рост протестной активности у россиян связан с разочарованием в возможностях протестов лета 2019 года (начавшихся после отказа ЦИК регистрировать ряд кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму), а также - с жесткими полицейскими мерами в период карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса.

При этом Гудков отметил, что теоретическая готовность населения к массовым протестам еще не означает реальный выход людей на улицы. "Но отдельные локальные взрывы к осени в больших городах вполне возможны", - подчеркнул эксперт.

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Кроме того, респондентов просили указать, на какие категории населения, по их мнению, должны быть направлены меры государственной поддержки. Наибольшее число опрошенных (61 процент) выбрали при этом вариант ответа "семьи с детьми", "пенсионеры" (52 процента) и "малоимущие" (48 процентов).

В то же время к варианту ответа "на все граждан без исключения" склонились лишь 12 процентов участников опроса.

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