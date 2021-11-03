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Оппозиция в Беларуси

Из-за сильного давления, которое президент Лукашенко оказывает на оппозицию, она в Беларуси раздроблена, партии не имеют возможности принимать участие в органах власти.

Еще с 1990-х годов режим президента Беларуси Александра Лукашенко оказывает сильное давление на представителей оппозиции. Особенно сильным был удар после президентских выборов 2010 года, когда при разгоне акций протеста были задержаны сотни человек, лидеры оппозиции, в том числе несколько кандидатов на пост президента, приговорены к многолетним срокам заключения. В результате партии не имеют возможности принимать участие в органах власти. Оппозиция в Беларуси раздроблена, однако часть ее объединена в правоцентристскую коалицию, в которую входят движение "За свободу", Объединенная гражданская партия (ОГП) и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия".

Swetlana Tichanowskaja, belarussische Oppositionsführerin, nimmt nach ihren Gesprächen mit dem estnischen Premierminister Ratas an einer Pressekonferenz teil. Tichanowskaja lebt derzeit im EU-Land Litauen und ist in ihrer Heimat Belarus zur Fahndung ausgeschrieben. +++ dpa-Bildfunk +++

Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую 03.11.2021

Международная организация уголовной полиции в лице главы национального центрального бюро Интерпола в РБ Медведева объявила о невозможности использования своих каналов для розыска экс-кандидата в президенты Беларуси.

Женщины против Лукашенко: что стало с активистками протеста? 03.09.2021

Год назад женские марши, цепи солидарности и триумвират Тихановской, Колесниковой и Цепкало стали символами белорусской революции. Что стало с женским протестом год спустя? Как белоруски борются с режимом Лукашенко в Беларуси и из-за границы? Как помогают женщинам-политзаключенным и попавшим под репрессии? И кто она - женщина в новой Беларуси?

Belarusian President Alexander Lukashenko speaks during an annual press conference in Minsk, Belarus, Monday, Aug. 9, 2021. Belarus' authoritarian leader on Monday charged that the opposition was plotting a coup in the runup to last year's presidential election that triggered a monthslong wave of mass protests. President Alexander Lukashenko held his annual press conference on Monday, the one-year anniversary of the vote that handed him a sixth term in office but was denounced by the opposition and the West as rigged. (Nikolay Petrov/BelTA photo via AP)

"Я буду вести себя честно". Куда же Лукашенко поведет Беларусь? 10.08.2021

Каким путем обещает вести Беларусь Александр Лукашенко, сохранивший власть благодаря подавлению массовых протестов, через год после выборов президента? Об этом DW поговорила с экспертами.
01.09.2020*** Belarus, Minsk: 6321789 01.09.2020 Students carry historical white-red-white flags during a rally against presidential election results on the first day of a new academic year, in Minsk, Belarus. Evgeny Odinokov / Sputnik Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/dpa |

Год после выборов: что стало с Беларусью 09.08.2021

Год назад в Беларуси прошли выборы президента. В ответ на фальсификации белорусы вышли на мирные акции протеста. Власти ответили насилием. Как изменилась с тех пор Беларусь?

Год после выборов в Беларуси: как Лукашенко взял в заложники всю страну. DW Новости (09.08.2021) 09.08.2021

Ровно год назад в Беларуси прошли выборы президента. Победителем в шестой раз подряд объявили Александра Лукашенко, который остается у власти в стране вот уже более четверти века. Как изменилась Беларусь за этот год? И чего ожидать от режима, взявшего, по словам главы МИД Германии Хайко Маса, в заложники всю страну?
Nikolaj Kozlow Präsidentschaftskandidaten von Belarus. Von unserem Korrespondent in Minsk Pawlyuk Bykowskij im Mai.

Лидер оппозиционной партии Беларуси осужден на три месяца 06.08.2021

Суд в Минске признал Николая Козлова виновным в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу против Координационного совета.
В ООН, ЕС и Европарламенте призвали расследовать смерть Виталия Шишова

В ООН, ЕС и Европарламенте призвали расследовать смерть Виталия Шишова 03.08.2021

ООН призвала украинские власти провести тщательное расследование обстоятельств исчезновения и смерти белорусского активиста Виталия Шишова. В ЕС также ожидают результатов расследования.

МОК будет расследовать дело Тимановской (03.08.2021) 03.08.2021

Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу и вылетит в Варшаву 4 августа. Ранее ее отстранили от участия в олимпиаде и попытались насильно вывезти в Беларусь.

Год после выборов в Беларуси: что дальше? 02.08.2021

"Сейчас мы платим цену за те годы, когда мы бездействовали", - говорит писатель Саша Филипенко. 9 августа 2020 года Лукашенко объявил себя победителем на выборах президента Беларуси. Возмущенные грубыми фальсификациями люди вышли на улицы на акции протеста. Как прошел этот год протестов в Беларуси и как выглядит страна год спустя? Каким стало белорусское гражданское общество?

FILE - In this July 19, 2020, file photo, Maria Kolesnikova, a representative of Viktor Babariko, right, Sviatlana Tsikhanouskaya, candidate for the presidential elections, center, and wife of non-registered candidate Valery Tsepkalo, Veronika Tsepkalo, left, gesture during a meeting in support of Sviatlana Tsikhanouskaya in Minsk, Belarus. Kolesnikova, a professional flute player with no political experience, emerged as a key opposition activist in Belarus. She has appeared at protests of authoritarian President Alexander Lukashenko after he was kept in power by an Aug. 9 election that his critics say was rigged. (AP Photo/Sergei Grits, File)

Белорусское чудо - объединение штабов. Что было год назад и что будет дальше 16.07.2021

Год назад, 16 июля 2020, штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении. Как это изменило кампанию и что осталось от этой сенсации сегодня, объясняет Андрей Егоров.

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам? 06.07.2021

ЕС принял экономические секторальные санкции против белорусского режима. Но заставят ли они Лукашенко пересмотреть свою политику в отношении политзаключенных и прав человека? Ведут ли санкции к еще большей зависимости Минска от Кремля? И как они отразятся на экономике страны и на жизни простых белорусов?
Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, nimmt an einem Videogespräch mit dem russischen Präsidenten Putin (r, Bildschirm), und russischen und belarussischen Delegierten teil. +++ dpa-Bildfunk +++

''Спецоперация'' властей Беларуси: что говорят об этом западные политологи 05.07.2021

Опрошенные DW эксперты считают, что заявление Лукашенко о раскрытии властями Беларуси "спящих террористических ячеек", координируемых из-за рубежа, - попытка ответить на санкции ЕС и показать лояльность Кремлю.

Bilder von der heutigen Aufzeichnung einer Talk show mit Swetlana Tichanowskaja (im blau) in Berlin. Copyright Vladimir Esipov/DW.

Тихановская о возвращении в Беларусь: "Вернусь домой, когда дом будет готов" 12.06.2021

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская завершила свой очередной визит в столицу Германии участием в ток-шоу "В самую точку" на Deutsche Welle.
FILE - In this file photo taken on Sunday, Aug. 2, 2020, Sviatlana Tsikhanouskaya, candidate for the presidential elections greets people waving old Belarus flags during a meeting to show her support in Brest, 326 km (203,7 miles) southwest of Minsk, Belarus. A former Soviet republic on the fault line between Russia and Europe is boiling with revolt this summer. Sounds familiar — but Belarus 2020 isn’t Ukraine 2014, and that’s why it’s hard to predict what will happen next. (AP Photo/Sergei Grits, File) |

Тихановская призвала создать международный трибунал по Беларуси 09.06.2021

Выступая в Сенате Чехии, Светлана Тихановская призвала ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко. Она назвала его действия "террором, которого наша страна не видела со времен Сталина".

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку" 08.06.2021

Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?

Гостерроризм: кто остановит Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку" 02.06.2021

На посадку самолета Ryanair и арест бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги Евросоюз моментально ответил авиаблокадой. Но о ком действительно думал ЕС, принимая санкции - о белорусах или своих гражданах? Как скажутся эти санкции на жизни обычных белорусов? И какую роль в инциденте с Протасевичем играет Россия?

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