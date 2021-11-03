Из-за сильного давления, которое президент Лукашенко оказывает на оппозицию, она в Беларуси раздроблена, партии не имеют возможности принимать участие в органах власти.

Еще с 1990-х годов режим президента Беларуси Александра Лукашенко оказывает сильное давление на представителей оппозиции. Особенно сильным был удар после президентских выборов 2010 года, когда при разгоне акций протеста были задержаны сотни человек, лидеры оппозиции, в том числе несколько кандидатов на пост президента, приговорены к многолетним срокам заключения. В результате партии не имеют возможности принимать участие в органах власти. Оппозиция в Беларуси раздроблена, однако часть ее объединена в правоцентристскую коалицию, в которую входят движение "За свободу", Объединенная гражданская партия (ОГП) и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия".