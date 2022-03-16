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Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси

Ольга Стефанович

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Ольга Стефанович: избранные публикации

Софья Сапега

Суд над Софьей Сапегой в Беларуси. Что ей грозит?

Гражданка РФ Софья Сапега была одной из пассажирок рейса Ryanair, который принудительно посадили в Минске в 2021 году.
Политика
28 марта 2022 г.
Врачи в операционной

Что известно о российских солдатах в больницах Беларуси?

С началом войны в больницы Беларуси стали поступать раненые российские военные. Почему, куда и с какими травмами?
Конфликты
16 марта 2022 г.
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Ольга Стефанович: другие публикации

Улица в Минске

Что происходит с благотворительностью в Беларуси

Что происходит с благотворительностью в Беларуси

Пожертвований от граждан стало в три раза меньше, а спонсоры пересматривают свои бюджеты.
Общество
5 августа 2022 г.
Белорусская журналистка Ирина Славникова

Что говорят в ФРГ и РБ о приговоре журналистке Славниковой

Что говорят в ФРГ и РБ о приговоре журналистке Славниковой

Суд приговорил Ирину Славникову к 5 годам заключения. Депутат бундестага, DJV и коллеги журналистки возмущены вердиктом.
Свобода прессы
3 августа 2022 г.
Власти современной Беларуси репрессируют независимые издательства и запрещают книги "неугодных" авторов

В Берлине презентовали первую антологию поэзии белорусок

В Берлине презентовали первую антологию поэзии белорусок

Книга вышла под патронажем издательской инициативы, основанной нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич.
Литература
20 июня 2022 г.
Человек в тюрьме

Репрессии в Беларуси коснулись независимых профсоюзов

Репрессии в Беларуси коснулись независимых профсоюзов

В Беларуси задержали не менее 10 представителей независимых профсоюзов. Что известно на данный момент?
Политика
20 апреля 2022 г.
Из-за санкций некоторые белорусы столкнулись с тем, что не могут получить свои деньги

Санкции: уехавшие из РБ столкнулись с проблемами в банках

Санкции: уехавшие из РБ столкнулись с проблемами в банках

ЕС расширил санкции в отношении РБ из-за войны в Украине. Они затронули не только режим Лукашенко, но и граждан страны.
Общество
23 марта 2022 г.
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