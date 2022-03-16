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Ольга Стефанович
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Ольга Стефанович: избранные публикации
Суд над Софьей Сапегой в Беларуси. Что ей грозит?
Гражданка РФ Софья Сапега была одной из пассажирок рейса Ryanair, который принудительно посадили в Минске в 2021 году.
Политика
28.03.2022
28 марта 2022 г.
Что известно о российских солдатах в больницах Беларуси?
С началом войны в больницы Беларуси стали поступать раненые российские военные. Почему, куда и с какими травмами?
Конфликты
16.03.2022
16 марта 2022 г.
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Ольга Стефанович: другие публикации
Что происходит с благотворительностью в Беларуси
Что происходит с благотворительностью в Беларуси
Пожертвований от граждан стало в три раза меньше, а спонсоры пересматривают свои бюджеты.
Общество
05.08.2022
5 августа 2022 г.
Что говорят в ФРГ и РБ о приговоре журналистке Славниковой
Что говорят в ФРГ и РБ о приговоре журналистке Славниковой
Суд приговорил Ирину Славникову к 5 годам заключения. Депутат бундестага, DJV и коллеги журналистки возмущены вердиктом.
Свобода прессы
03.08.2022
3 августа 2022 г.
В Берлине презентовали первую антологию поэзии белорусок
В Берлине презентовали первую антологию поэзии белорусок
Книга вышла под патронажем издательской инициативы, основанной нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич.
Литература
20.06.2022
20 июня 2022 г.
Репрессии в Беларуси коснулись независимых профсоюзов
Репрессии в Беларуси коснулись независимых профсоюзов
В Беларуси задержали не менее 10 представителей независимых профсоюзов. Что известно на данный момент?
Политика
20.04.2022
20 апреля 2022 г.
Санкции: уехавшие из РБ столкнулись с проблемами в банках
Санкции: уехавшие из РБ столкнулись с проблемами в банках
ЕС расширил санкции в отношении РБ из-за войны в Украине. Они затронули не только режим Лукашенко, но и граждан страны.
Общество
23.03.2022
23 марта 2022 г.
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