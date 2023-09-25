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В Берлине прошла акция в поддержку Алеся Беляцкого

Ольга Стефанович
25 сентября 2023 г.

У Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция в поддержку Алеся Беляцкого. Свой 61-й день рождения белорусский правозащитник встречает в тюрьме.

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Участники акции в поддержку Алеся Беляцкого у Бранденбургских ворот в Берлине 25 сентября 2023 года
Участники акции у Бранденбургских ворот в БерлинеФото: DW

Международные правозащитные организации Amnesty International и Libereco, а также объединение белорусов Германии Razam организовали в понедельник, 25 сентября, у Бранденбургских ворот в Берлине акцию в поддержку Алеся Беляцкого. В этот день находящийся в заключении белорусский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий встречает свой 61-й день рождения. В акции участвовали в том числе депутаты бундестага из группы друзей Беларуси, а также бывшие политзаключенные.

Плакат с надписью по-английски "Свободу Алесю и всем политзаключенным в Беларуси!"
На акции в поддержку Алеся Беляцкого в Берлине 25 сентября 2023 годаФото: DW

"В белорусской тюрьме сидит срез белорусского общества: врачи, юристы, рабочие, учителя и другие. Просто за то, что они хотели мирных изменений", - заявил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йоханнес Шрапс (Johannes Schraps). Он также напомнил о полутора тысячах белорусов, которые, как и Алесь Беляцкий, стремились к свободе, за что теперь находятся в тяжелых условиях в белорусских тюрьмах.

Участница акции в поддержку Алеся Беляцкого в футболке с его портретом. Берлин, 25 сентября 2023 года
На акции в поддержку Алеся Беляцкого в Берлине 25 сентября 2023 годаФото: DW

Основатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий находится в заключении с 14 июля 2021 года. В марте 2023 года белорусский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы якобы за контрабанду и организацию нарушения общественного порядка. В 2022 году Норвежский нобелевский комитет присудил ему премию мира - вместе с правозащитниками из Украины и России.

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