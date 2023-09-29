Экс-боец СОБРа оправдан: что говорят родные жертв и юристы

Суд в Швейцарии признал невиновным Юрия Гаравского. Что повлияло на приговор, и как на него отреагировали родственники пропавших политиков и эксперты?

28 сентября суд в Санкт-Галлене вынес оправдательный приговор экс-бойцу СОБРа Юрию Гаравскому, который бежал в Швейцарию и рассказал о своем участии в похищении и убийстве оппонентов Лукашенко. Судья нашел в его словах много противоречий, из-за чего не смог признать его виновным в насильственном исчезновении политиков и бизнесмена, но и не ложью свидетельства экс-собровца суд тоже не назвал. Почему Гаравского оправдали? DW поговорила с юристами, а также собрала реакции родственников и правозащитников.

Снова неясность

Приговор суда застал Валерию Красовскую, дочь исчезнувшего бизнесмена Анатолия Красовского, дома, в Амстердаме. Для нее логика приговора осталась непонятной. "Вроде как судья признал, что насильственное исчезновение произошло, но засомневался, участвовал ли Гаравский в преступлении. При этом он не получил наказание за дачу ложных показаний. Этот момент мне непонятен. Но я не юрист, буду ждать разъяснений", - говорит Валерия.

Решение суда ее расстроило прежде всего потому, что оно снова внесло неясность в события 1999 года: "Мы долгие годы не знали, что произошло с отцом. Четыре года назад вроде что-то прояснилось, а сейчас, получается, это опять под вопросом".

Несмотря на оправдательный приговор, Валерия по-прежнему считает, что Юрий Гаравский рассказал правду. "Потому что я не нахожу логического объяснения тому, что человек сам себя обвиняет в причастности к такому страшному преступлению", - объясняет она.

Елена Захаренко, дочь бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, на оглашении приговора в Санкт-Галлене тоже не присутствовала. Она признается, что рассчитывала на другое решение. "После вынесения приговора я получила сообщение от адвоката и была в очень подавленном состоянии. Казалось, надежда на справедливость исчезла. Но сейчас взяла себя в руки и намерена бороться дальше", - сказала она в комментарии DW.

"Решение суда устоит в вышестоящих инстанциях"

Представитель Валерии Красовской и Елены Захаренко, адвокат Северин Вальц назвал решение суда неправильным. По его словам, истцы намерены подавать апелляцию, но сперва дождутся письменного обоснования приговора. Прокуратура, "волне возможно", также продолжит настаивать на обвинении, заявил DW сотрудник по связям со СМИ прокуратуры кантона Санкт-Галлен Лео-Филипп Менцель. "Но, если приговор будет хорошо обоснован, в этом не будет смысла", - сказал он.

Адвокат Алесь Михалевич считает, что вероятность изменить приговор на более высоком уровне есть, но лично он в это не верит. "Потому что в особенности по таким делам, к которым есть огромное внимание, судьи принимают компетентное, взвешенное решение, которое устоит в вышестоящих инстанциях", - говорит юрист.

Сам Михалевич не был удивлен оправдательному приговору Юрию Гаравскому. "Доказывание вины в суде одной из европейских стран - это серьезная вещь. Чтобы кого-то засудить, недостаточно только признательных показаний: у человека могут быть другие причины, чтобы взять вину на себя. Нужно понимать, что у швейцарского суда практически не было возможности допросить других свидетелей или подозреваемых по делу. Если бы во время процесса можно было вызвать любых свидетелей, в которых был заинтересован суд, думаю, результат мог быть иным".

Для признания человека виновным нужны доказательства "вне всякого сомнения", объясняет адвокат. В данном случае они представлены не были, и Гаравского оправдали. "Но если они появятся, никто никого оправдывать не будет. Фраза "признание - царица доказательств" активно использовалась в советское время, сейчас ее используют в Беларуси. Я считаю это огромным нарушением. Естественно, это одно из доказательств, которое должно быть заслушано в суде. Но именно суд определяет, достаточно ли других свидетельств, доказывающих, что все было именно так, как подсудимый рассказывает в своих признаниях".

Дело о насильственных исчезновениях рассматривали в рамках универсальной юрисдикции Фото: DW

"Собрано много дополнительной информации, и она зафиксирована"

Алесь Михалевич называет этот суд "символичным и важным", поскольку в данном случае заработал механизм универсальной юрисдикции, в рамках которой рассматривались события, произошедшие на территории Беларуси. Но может ли такой суд получить достаточно доказательств для вынесения объективного приговора, опираясь только на слова свидетелей, если у него нет доступа к результатам экспертиз и другим материалам расследования?

"Безусловно, шансы есть, - отвечает Алесь Михалевич. - Возможно, в будущем это будет международный суд в сотрудничестве с новой белорусской властью. В истории было много случаев, когда люди, совершившие преступления против человечества, садились на скамью подсудимых через 20, 30, 40 лет. Важно то, что сейчас в этом деле было собрано много дополнительной информации. Она зафиксирована, запротоколирована, и в дальнейшем ее смогут использовать адвокаты, прокуроры, судьи. Я думаю, что процесс в Швейцарии приблизил торжество справедливости на много шагов".

"Много уроков, которые нужно выучить"

Правозащитник, юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко считает, что оправдательный приговор Гаравскому не влияет на оценку действий белорусских властей. "Это они (власти - Ред.) давно должны были провести полноценное объективное расследование, установить подозреваемых, предъявить им обвинение и направить дело в суд, имея куда более широкий круг доказательств - и качественно, и количественно. Но мы видим, что белорусские власти этого не делали, не делают и делать не собираются. Любую помощь европейских правоохранительных инстанций стоит расценивать как признание права на справедливость в случае, если национальные власти не предпринимают соответствующих мер".

Расследование показаний Гаравского инициировали правозащитники Фото: DW

"Вясна" была одной из организаций, которая подала иск в прокуратуру Санкт-Галлена. Павел Сапелко подчеркивает, что для правозащитников не было самоцелью преследование именно Гаравского - они настаивали на расследовании его показаний. "Когда он был допрошен, когда были собраны другие доказательства, доступные стороне обвинения, оно пришло к выводу, что эта совокупность достаточна для того, чтобы суд мог вынести обвинительный приговор. Но судья стал на другую позицию, осторожно подошел к оценке показаний. Это свидетельство того, что он не вышел за справедливые принципы правосудия".

Сапелко уверен, что универсальная юрисдикция остается рабочим механизмом для рассмотрения подобных дел. "Если мы берем дела, которые готовятся по событиям 2020-2021 годов, то у нас есть более широкий круг доказательств. С этого времени прошло не 24 года. И юрисдикции европейских государств в том числе сейчас ответственны за то, чтобы эти дела рассматривались в судах не спустя 20 лет. В этом много уроков, которые нужно выучить, для того чтобы не повторять ошибки".

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