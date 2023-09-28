Почему суд в Швейцарии оправдал экс-бойца СОБРа

В швейцарском Санкт-Галлене 28 сентября вынесли приговор экс-бойцу СОБРа Юрию Гаравскому - суд его оправдал. Судебные издержки на сумму в почти 45 тысяч франков покроет государство.

В 2018 году Юрий Гаравский бежал из Беларуси в Швейцарию, где публично признался, что участвовал в похищении и убийстве белорусских оппозиционных политиков - экс-главы МВД Юрия Захаренко и экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара, а также бизнесмена Анатолия Красовского. После этого прокуратура Санкт-Галлена начала расследование, в результате она выдвинула против него обвинение в насильственном исчезновении людей - или во введении правосудия в заблуждение, если его признания окажутся неправдой.

Процесс над Юрием Гаравским продлился два дня, 28 сентября суд вынес свой вердикт: бывшего силовика признали невиновным по обеим статьям - в насильственном исчезновении людей и во введении правосудия в заблуждение.

В пояснении к приговору судья заявил, что это особый случай, в котором "замешана власть, и она ответственна за насильственные исчезновения". "Эти факты не должны вызывать сомнений. Но на допросе обвиняемый запутался в противоречиях и уклонялся от ответа", - пояснил он свое решение.



Судья, например, считает неправдоподобным, что Гаравский намеренно разбил стекло в машине при похищении Виктора Гончара, чтобы оставить следы крови. Сомнения суда вызвали и заявления экс-бойца СОБРа о том, что автокатастрофа, в которую он попал, была покушением на него. Суд также пришел к выводу, что Юрий Гаравский, возможно, служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается неясной. "Возможно, он слышал об этом от коллег", - сказал судья.



Решающим стало то, что обстоятельства дела не считаются доказанными, подытожил суд: "Сегодня оправдан Юрий Гаравский. Но не оправданы представители режима в Беларуси, которые ответственны за смерть Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского".

Иск в прокуратуру подали правозащитники Фото: DW

Дело инициировали правозащитники

В 2018 году экс-боец СОБРа Юрий Гаравский запросил политическое убежище в Швейцарии. Позже он связался с журналистами Deutsche Welle и рассказал о том, что в 1999 году участвовал в похищении и убийстве главных оппонентов Александра Лукашенко: Юрия Захаренко, Виктора Гончара и его друга, бизнесмена Анатолия Красовского.

Дело против Юрия Гаравского инициировали правозащитники из Trial International, которые оказывают правовую поддержку жертвам международных преступлений. Они установили местонахождение Гаравского, собрали дополнительные материалы и связались с семьями пропавших политиков. В итоге в прокуратуру кантона Санкт-Галлен, где жил Юрий Гаравский, было подано сразу три иска - от Елены Захаренко, дочери пропавшего экс-главы МВД Беларуси, Валерии Красовской, дочери пропавшего бизнесмена, а также от Trial International и ее партнеров: Международной федерации за права человека (FIDH) и правозащитного центра "Вясна".

На суде признался в похищениях, но не в убийствах

19 сентября суд начал рассматривать дело против Юрия Гаравского, процесс продлился два дня. На нем обвиняемый еще раз рассказал о событиях 7 мая и 16 сентября 1999 года. Он подтвердил, что участвовал в похищениях оппонентов Лукашенко, однако отрицал свою причастность к убийствам, о чем ранее заявил в интервью DW.

Судья установил много несоответствий в его рассказе миграционным службам, во время допроса у прокурора и на судебном слушании. Экс-собровец объяснил их "недостатком перевода" с русского на немецкий язык. Несмотря на это, прокурор поддержал свое изначальное обвинение и запросил для подсудимого три года лишения свободы, два из которых просил назначить условно с испытательным сроком в четыре года.



Защитница обвиняемого настаивала, что Юрия Гаравского нужно признать невиновным по выдвинутому обвинению, поскольку, по ее мнению, нормы швейцарского законодательства неприменимы к подсудимому в его случае.

В центре - Елена Захаренко и Валерия Красовская Фото: DW

Адвокат Елены Захаренко и Валерии Красовской Северин Вальц поддержал позицию прокурора. Он также заявил гражданский иск, согласно которому Гаравский должен выплатить семьям исчезнувших политиков 200 тысяч швейцарских франков (около 208 тысяч евро) плюс еще 5% от этой суммы за каждый год с момента их исчезновения, хоть эта сумма, по словам адвоката, "никогда не покроет страдания семей". Этот иск будет перенаправлен в гражданский суд.



В комментарии DW после оглашения решения суда адвокат сказал, что родные Захаренко и Красовской будут обжаловать приговор. Гаравский от общения со СМИ отказался.

Исчезновение белорусских политиков

Весной и осенью 1999 года в Беларуси исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский. Официальное расследование их исчезновения результата не дало, спустя 20 лет его вовсе прекратили. Хотя еще в начале 2000-х следователи белорусской прокуратуры Олег Случек и Дмитрий Петрушкевич установили, что в Беларуси на тот момент действовал “эскадрон смерти” из числа бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, который похитил и убил Захаренко, Гончара и Красовского.



К этому же выводу в 2004-м пришел спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес. По их данным, Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют и родные пропавших, но до сих пор доказать ее не удалось.

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