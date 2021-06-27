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Ольга Верасович

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Ольга Верасович: избранные публикации

Виктор Бабарико во время судебного процесса, июль 2021 года

Бабарико в больнице: что известно

Виктор Бабарико - соперник Лукашенко, отбывающий срок в колонии в Новополоцке, - госпитализирован. В каком он состоянии?
Правосудие и закон28 апреля 2023 г.
окно с решеткой в тюрьме и тени на стене от колючей проволоки

Политзаключенные Беларуси: может ли ЕС говорить с Лукашенко?

Политики ЕС говорят, что вопрос политзаключенных важен. Но как его решить - неизвестно. Родные узников требуют действий.
Правосудие и закон26 января 2023 г.
Mitya Savelau | belarussischer Schauspieler

Белорус, сыгравший в "Короне": "Считал, что активизм важнее"

В популярном сериале Netflix снялся актер, который известен своими активистскими проектами.
Кино18 ноября 2022 г.
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Ольга Верасович: другие публикации

Российские солдаты возле Чернобыльской АЭС

Эксперт: что будет с военными РФ от пребывания в Чернобыле

Эксперт: что будет с военными РФ от пребывания в Чернобыле

Могли ли военные РФ, рывшие в феврале 2022 года окопы в Чернобыле, получить лучевую болезнь? Интервью DW.
Природа и окружающая среда28 апреля 2022 г.
Город Чугуев в Харьковской области Украины после ракетных ударов России, 24 февраля 2022 г.

"Это не наша война!": белорусы о вторжении России в Украину

"Это не наша война!": белорусы о вторжении России в Украину

DW собрала реакции известных белорусских политиков, деятелей культуры и спортсменов о вторжении России в Украину.
Конфликты24 февраля 2022 г.
Сторонники Александра Лукашенко на акции в Минске

Кого поддерживают и чего боятся белорусы? Новое исследование

Кого поддерживают и чего боятся белорусы? Новое исследование

Chatham House опубликовал результаты очередного исследования настроений белорусов. Подробности - в материале DW.
Общество21 января 2022 г.
Офис федерального прокурора

Иск против друзей Лукашенко. В ФРГ будут судить силовиков?

Иск против друзей Лукашенко. В ФРГ будут судить силовиков?

В Германии подан иск против 6 высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко. К чему это приведет?
Правосудие и закон4 ноября 2021 г.
Саша Авдевич в кругосветном путешествии на хэндбайке

Как белорус с инвалидностью путешествует на хэндбайке

Как белорус с инвалидностью путешествует на хэндбайке

Саша Авдевич, блогер-колясочник из Лиды, отправился в путешествие вокруг света.
Равноправие16 сентября 2021 г.
Участник студенческих протестов в Минске, сентябрь, 2020 год

Новый университет для репрессированных Лукашенко и Путиным?

Новый университет для репрессированных Лукашенко и Путиным?

Ученые и деятели культуры просят ЕС создать университет для бежавших студентов и преподавателей из Беларуси и России.
Общество27 июня 2021 г.
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