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Ольга Верасович
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Ольга Верасович: избранные публикации
Бабарико в больнице: что известно
Виктор Бабарико - соперник Лукашенко, отбывающий срок в колонии в Новополоцке, - госпитализирован. В каком он состоянии?
Правосудие и закон
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
Политзаключенные Беларуси: может ли ЕС говорить с Лукашенко?
Политики ЕС говорят, что вопрос политзаключенных важен. Но как его решить - неизвестно. Родные узников требуют действий.
Правосудие и закон
26.01.2023
26 января 2023 г.
Белорус, сыгравший в "Короне": "Считал, что активизм важнее"
В популярном сериале Netflix снялся актер, который известен своими активистскими проектами.
Кино
18.11.2022
18 ноября 2022 г.
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Ольга Верасович: другие публикации
Эксперт: что будет с военными РФ от пребывания в Чернобыле
Эксперт: что будет с военными РФ от пребывания в Чернобыле
Могли ли военные РФ, рывшие в феврале 2022 года окопы в Чернобыле, получить лучевую болезнь? Интервью DW.
Природа и окружающая среда
28.04.2022
28 апреля 2022 г.
"Это не наша война!": белорусы о вторжении России в Украину
"Это не наша война!": белорусы о вторжении России в Украину
DW собрала реакции известных белорусских политиков, деятелей культуры и спортсменов о вторжении России в Украину.
Конфликты
24.02.2022
24 февраля 2022 г.
Кого поддерживают и чего боятся белорусы? Новое исследование
Кого поддерживают и чего боятся белорусы? Новое исследование
Chatham House опубликовал результаты очередного исследования настроений белорусов. Подробности - в материале DW.
Общество
21.01.2022
21 января 2022 г.
Иск против друзей Лукашенко. В ФРГ будут судить силовиков?
Иск против друзей Лукашенко. В ФРГ будут судить силовиков?
В Германии подан иск против 6 высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко. К чему это приведет?
Правосудие и закон
04.11.2021
4 ноября 2021 г.
Как белорус с инвалидностью путешествует на хэндбайке
Как белорус с инвалидностью путешествует на хэндбайке
Саша Авдевич, блогер-колясочник из Лиды, отправился в путешествие вокруг света.
Равноправие
16.09.2021
16 сентября 2021 г.
Новый университет для репрессированных Лукашенко и Путиным?
Новый университет для репрессированных Лукашенко и Путиным?
Ученые и деятели культуры просят ЕС создать университет для бежавших студентов и преподавателей из Беларуси и России.
Общество
27.06.2021
27 июня 2021 г.
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