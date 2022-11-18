Белорус, сыгравший в "Короне": "Считал, что активизм важнее"
Ольга Верасович
1 ч. назад
В популярном сериале Netflix снялся актер, который известен своими активистскими проектами.
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В пятом сезоне популярного сериала Netflix "Корона" сыграли два белоруса. Популярный актер Анатолий Котенев получил роль Бориса Ельцина, а его переводчиком стал Митя Савелов, известный не актерской игрой, а прежде всего активистскими проектами. Митя уехал из Беларуси 18 лет назад, три последних года живет в Лондоне. Савелов был исполнительным директором крупнейшей в мире платформы по подаче петиций Сhange.org, сейчас играет в Белорусском свободном театре. В интервью DW он рассказал, как из активизма пришел к актерству и почему российских героев в популярном сериале играют белорусы.
DW: Как вам удалось попасть в такой известный проект?
Митя Савелов: Я попал в проект так же, как и все остальные актеры - просто прошел кастинг. Я живу в Лондоне, проект "Корона" снимается тоже, в основном, в Великобритании. И поэтому большинство актеров выбирают здесь, если только не нужны какие-то специфические герои, как, например, Ельцин в нашей серии.
- На кастинге нужно было показать что-то конкретное?
- Тебе присылают кусочки сцен, ты знаешь только небольшую часть, потому что все довольно секретно - сценарий и так далее. и начинается детективная игра - пытаешься по словам понять, что за ситуация, где это происходит. Конечно, мне повезло, потому что я из моей сцены сразу понял, о чем идет речь. Понятно, что диалоги в сериале вымышленные, никто не знает, как эти разговоры проходили. Но я, когда готовился, делал исследование, как прошла встреча (Елизаветы II и Бориса Ельцина - Ред.), нашел архивные материалы, фотографии.
- Как проходили сами съемки?
- Съемки наших сцен длились где-то четыре недели. Предполагаю, что каждую серию снимают, может быть, 2-3 месяца, потому что они довольно масштабные. Наверное, самым интересным было то, где мы снимали. Это уникальная возможность побывать в частных резиденциях, частных имениях разных графов и графинь. Некоторые сцены снимаются в студии, например, королевские спальни и так далее. А вот залы, где проходили обеды и официальные встречи, лестница Букингемского дворца - это разные поместья в разных частях страны.
"У меня был свой герой"
- Есть ли какой-то политический подтекст в том, что в проекте играют именно белорусы?
- Мне кажется, что это совпадение. Но если бы был какой-то другой контекст, было бы очень круто. Я понимаю, почему мы совпали с Анатолием (Котеневым - Ред.) - потому что наши герои такие контрастные. Как я понимаю, актера для роли Ельцина искали долго, в итоге нашли Анатолия и сразу в него влюбились, потому что он, конечно, очень талантливый.
- Было ли вам комфортно играть русского персонажа в такое время?
- У меня не было дискомфорта играть русскоязычного героя, который, очевидно, выходец из России, точнее - из Советского Союза. Во первых, это Советский Союз. Во вторых, это просто очень интересный проект и очень интересный герой. И у него нет конкретной истории. Я уже свою историю додумал: откуда он, где у него родители живут, что ему интересно. Поэтому у меня был свой герой, который был очень замечательным: учился в Санкт-Петербурге, потом оказался в Лондоне, работал в посольстве. Была сцена, где Ельцин говорит грубые вещи королеве по-русски, а я там краснею на фоне. Вот в этой сцене я думал: окей, почему мой герой не такой, как соратник Ельцина, почему ему неудобно?Я был таким человеком, который, мне кажется, пытался сгладить ситуацию, вес ответственности за международные отношения лежал на нем. Понятно, что это реально очень маленький, фоновый персонаж, но в какие-то нужные моменты он появляется.
"Было стыдно заниматься актерством"
- Как произошло, что человек с таким бекграундом, как у вас, стал актером?
- Я всегда этого хотел. Мы с мамой часто ходили в Купаловский театр, когда я был маленьким, особенно когда играл наш друг и знакомый Виктор Манаев. Потом из-за событий в Беларуси я начал больше заниматься активизмом, мне казалось, что это важнее. Когда я подключился к Change.org и запустил русскоязычную платформу, которая работала и в Беларуси, и в России, и она начала развиваться, а мы видели ее успех, мне стало как-то, наверное, стыдно заниматься актерством, поставил все на паузу. В Change.org я проработал 11 лет, за эти годы мы сделали очень много работы и в Беларуси, и в России, стали самой крупной платформой социальных перемен, на которой люди каждый день помогают друг другу. Но в какой-то момент я понял, что мое время тоже убегает, начал ходить на курсы актерского мастерства в Лондоне. Теперь маленькими шажками пытаюсь двигаться в этом направлении.
- А как вы попали в Свободный театр?
- Со Свободным театром я знаком, естественно, давно, как и все белорусы. А с Натальей Калядой и Николаем Халезиным (руководители театра - Ред.) мы знакомы, потому что я работал над кампанией против смертной казни в Беларуси, они тоже поднимали эту тему на международном уровне. И когда я закончил школу драматического искусства, я им написал: а теперь хочу к вам обратиться как актер. Было страшно, но сейчас я играю в спектакле "Собаки Европы", с 9 декабря мы начинаем показы в Париже. Так что я очень рад, что могу учиться у них, потому что это, конечно, замечательный театр.
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