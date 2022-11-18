Белорус, сыгравший в "Короне": "Считал, что активизм важнее"

В пятом сезоне популярного сериала Netflix "Корона" сыграли два белоруса. Популярный актер Анатолий Котенев получил роль Бориса Ельцина, а его переводчиком стал Митя Савелов, известный не актерской игрой, а прежде всего активистскими проектами. Митя уехал из Беларуси 18 лет назад, три последних года живет в Лондоне. Савелов был исполнительным директором крупнейшей в мире платформы по подаче петиций Сhange.org, сейчас играет в Белорусском свободном театре. В интервью DW он рассказал, как из активизма пришел к актерству и почему российских героев в популярном сериале играют белорусы.

DW: Как вам удалось попасть в такой известный проект?

Митя Савелов: Я попал в проект так же, как и все остальные актеры - просто прошел кастинг. Я живу в Лондоне, проект "Корона" снимается тоже, в основном, в Великобритании. И поэтому большинство актеров выбирают здесь, если только не нужны какие-то специфические герои, как, например, Ельцин в нашей серии.

Митя Савелов с Анатолием Котеневым, сыгравшим Бориса Ельцина, и актрисой Шарлотт Пайк Фото: Privat

- На кастинге нужно было показать что-то конкретное?

- Тебе присылают кусочки сцен, ты знаешь только небольшую часть, потому что все довольно секретно - сценарий и так далее. и начинается детективная игра - пытаешься по словам понять, что за ситуация, где это происходит. Конечно, мне повезло, потому что я из моей сцены сразу понял, о чем идет речь. Понятно, что диалоги в сериале вымышленные, никто не знает, как эти разговоры проходили. Но я, когда готовился, делал исследование, как прошла встреча (Елизаветы II и Бориса Ельцина - Ред.), нашел архивные материалы, фотографии.

- Как проходили сами съемки?

- Съемки наших сцен длились где-то четыре недели. Предполагаю, что каждую серию снимают, может быть, 2-3 месяца, потому что они довольно масштабные. Наверное, самым интересным было то, где мы снимали. Это уникальная возможность побывать в частных резиденциях, частных имениях разных графов и графинь. Некоторые сцены снимаются в студии, например, королевские спальни и так далее. А вот залы, где проходили обеды и официальные встречи, лестница Букингемского дворца - это разные поместья в разных частях страны.

"У меня был свой герой"

- Есть ли какой-то политический подтекст в том, что в проекте играют именно белорусы?

- Мне кажется, что это совпадение. Но если бы был какой-то другой контекст, было бы очень круто. Я понимаю, почему мы совпали с Анатолием (Котеневым - Ред.) - потому что наши герои такие контрастные. Как я понимаю, актера для роли Ельцина искали долго, в итоге нашли Анатолия и сразу в него влюбились, потому что он, конечно, очень талантливый.

- Было ли вам комфортно играть русского персонажа в такое время?

- У меня не было дискомфорта играть русскоязычного героя, который, очевидно, выходец из России, точнее - из Советского Союза. Во первых, это Советский Союз. Во вторых, это просто очень интересный проект и очень интересный герой. И у него нет конкретной истории. Я уже свою историю додумал: откуда он, где у него родители живут, что ему интересно. Поэтому у меня был свой герой, который был очень замечательным: учился в Санкт-Петербурге, потом оказался в Лондоне, работал в посольстве. Была сцена, где Ельцин говорит грубые вещи королеве по-русски, а я там краснею на фоне. Вот в этой сцене я думал: окей, почему мой герой не такой, как соратник Ельцина, почему ему неудобно? Я был таким человеком, который, мне кажется, пытался сгладить ситуацию, вес ответственности за международные отношения лежал на нем. Понятно, что это реально очень маленький, фоновый персонаж, но в какие-то нужные моменты он появляется.

Пятый сезон популярного сериала Netflix "Корона" Фото: Keith Bernstein

"Было стыдно заниматься актерством"

- Как произошло, что человек с таким бекграундом, как у вас, стал актером?

- Я всегда этого хотел. Мы с мамой часто ходили в Купаловский театр, когда я был маленьким, особенно когда играл наш друг и знакомый Виктор Манаев. Потом из-за событий в Беларуси я начал больше заниматься активизмом, мне казалось, что это важнее. Когда я подключился к Change.org и запустил русскоязычную платформу, которая работала и в Беларуси, и в России, и она начала развиваться, а мы видели ее успех, мне стало как-то, наверное, стыдно заниматься актерством, поставил все на паузу. В Change.org я проработал 11 лет, за эти годы мы сделали очень много работы и в Беларуси, и в России, стали самой крупной платформой социальных перемен, на которой люди каждый день помогают друг другу. Но в какой-то момент я понял, что мое время тоже убегает, начал ходить на курсы актерского мастерства в Лондоне. Теперь маленькими шажками пытаюсь двигаться в этом направлении.

- А как вы попали в Свободный театр?

- Со Свободным театром я знаком, естественно, давно, как и все белорусы. А с Натальей Калядой и Николаем Халезиным (руководители театра - Ред.) мы знакомы, потому что я работал над кампанией против смертной казни в Беларуси, они тоже поднимали эту тему на международном уровне. И когда я закончил школу драматического искусства, я им написал: а теперь хочу к вам обратиться как актер. Было страшно, но сейчас я играю в спектакле "Собаки Европы", с 9 декабря мы начинаем показы в Париже. Так что я очень рад, что могу учиться у них, потому что это, конечно, замечательный театр.

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