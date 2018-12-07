Новый лидер партии Меркель. Кто такая АКК?

Операция "Преемница" удалась: новым лидером немецких консерваторов, председателем Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде этой партии в Гамбурге 7 декабря после упорной борьбы трех кандидатов за голоса делегатов во втором туре вновь избрана женщина. Причем именно та, которую хотела видеть на этом посту сама Ангела Меркель (Angela Merkel), отказавшаяся от партийной должности, чтобы до окончания своих полномочий в 2021 году оставаться канцлером ФРГ.

Крамп-Карренбауэр: сложное имя, но простая аббревиатура

Далеко не каждому немцу под силу с первого раза выговорить имя нового председателя ХДС и вероятного следующего кандидата на пост канцлера: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Поэтому для простоты его нередко сокращают до аббревиатуры АКК.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр после победы на выборах в земле Саар в 2017 году

Долгое время АКК, несмотря на успехи в родной земле Саар, была мало известной фигурой в Берлине. В столицу Германии (и тем самым в большую политику) она перебралась лишь весной 2018 года. Здесь она заняла тот пост, с которого 18 лет назад начала большую карьеру и сама канцлер ФРГ: генерального секретаря ХДС. Сразу стало очевидно, что Крамп-Карренбауэр - доверенное лицо Ангелы Меркель. Сходство между ними сильное, и многие считают ее чуть ли не копией Меркель: такая же чуждая пафоса и прагматичная, только немного моложе - канцлеру в этом году исполнилось 64 года, АКК - 56.

Другое отличие в том, что Меркель выросла и жила в ГДР, а Крамп-Карренбауэр - на самом западе ФРГ, по соседству с Францией. У Меркель детей нет, у АКК - три взрослых сына. А вот в политике обе - давно. Крамп-Карренбауэр состоит в ХДС с 18 лет, еще столько же она занимает руководящие должности на земельном и федеральном уровнях. До поста генсека она в качестве премьер-министра руководила самой маленькой федеральной землей ФРГ - Саар. До сих пор Крамп-Карренбауэр добивалась успеха на самых различных этапах своей карьеры и в разных сферах, за что ее часто зовут "универсальным оружием".

АКК: такая же прагматичная, но более консервативная

По своим политическим взглядам АКК весьма близка к Меркель. И все же Аннегрет Крамп-Карренбауэр - политик более консервативный, чем нынешний канцлер. Сама она это, правда, формулирует иначе: основой партийной идеологии она называет "христианское представление о человеке" и не желает превращения ХДС "просто в консервативную партию".

АКК на вручении телевизионных премий поздравляет одного из лауреатов - известного немецкого сатирика

Слово "христианский" в сочетании с "демократом" для АКК - важный атрибут. Вот пример: она была против решения одного из местных судов, который постановил убрать крест из зала, где проходят судебные заседания. Христианский символ - "напоминание о смирении" и о том, "что человек - не венец творения". Крамп-Карренбауэр - верующая католичка и член Центрального комитета немецких католиков.

Решение бундестага о признании однополых браков, за которое проголосовали многие ее однопартийцы, она не поддержала, считая, что должна быть четкая граница между классическим бракосочетанием и другими формами совместной жизни партнеров с детьми. АКК также за более строгие правила абортов и против их рекламы. Подчас она меняет взгляды, но и не боится отстаивать точку зрения, которую не обязательно разделяет большинство в партии.

Жестче в вопросах миграции и России

Крамп-Карренбауэр поддерживала Меркель в ее решении принять рекордное число беженцев в 2015 году, но в то же время не уставала повторять, что для благополучного сосуществования все должны соблюдать установленные в Германии правила. АКК выступает за более жесткие наказания в отношении тех мигрантов, которые вводят власти ФРГ в заблуждение насчет своего происхождения. Она ратует также за последовательное выдворение из страны тех, чье прошение о предоставлении убежища отклонено.

У Аннегрет Крамп-Карренбауэр пока мало опыта на международной арене. Но он на посту председателя ХДС и не имеет первостепенного значения. Однако он весьма важен для кандидата в канцлеры. У АКК теперь будет, похоже, три года, чтобы такой опыт приобрести. Сделать это на уровне Евросоюза ей будет не трудно: ее проевропейская ориентация более чем очевидна.

Что касается отношений с Россией, то какой-то особой позиции, отличной от линии Ангелы Меркель и в целом ХДС, у Аннегрет Крамп-Карренбауэр нет. Она критически оценивает внешнюю политику Кремля, но в то же время предлагает и дальше активно пользоваться существующими каналами общения с Москвой.

В то же время в вопросе санкций в отношении Москвы позиция Крамп-Карренбауэр в последние недели заметно ужесточилась. Если еще не так давно она довольно расплывчато задавалась вопросом, "а какие есть альтернативы" действующим ограничительным мерам, то после конфликта в Керченском проливе предложила запретить российским судам из региона Азовского моря заходить в европейские и американские порты.

"Я считаю, что необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Смотрите также:

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Меркель сдает позиции "Слава богу, что ведомство канцлера осталось в наших руках". Так с горькой иронией прокомментировали итоги коалиционных переговоров некоторые политики из стана Ангелы Меркель, узнав, что социал-демократам достанется столь важное министерство финансов. Иначе коалицию было бы не создать. Теперь считается, что позиции Меркель ослабли. Уйдет ли она раньше 4-летнего срока? Она утверждает, что нет.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Тот, кому достались финансы 59-летний Олаф Шольц - новый министр финансов. Cоциал-демократа Шольца не смущает, что он продолжит дело предшественника из ХДС Вольфганга Шойбле: не допускать дефицита бюджета. Новых заимствований на фоне роста экономики Шольц не планирует. Это записано в коалиционном договоре, хотя такая экономия нравится не всем социал-демократам. Олаф Шольц станет и вице-канцлером в новом кабинете.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Сюрприз в МИДе Действующий глава МИДа Зигмар Габриэль был уверен, что его успехи на этом посту заметят коллеги по партии и одобрят его кандидатуру. Но в результате внутрипартийной борьбы пост достался неожиданному кандидату - действующему министру юстиции 51-летнему Хайко Масу. Он отличился принятием закона о защите прав в социальных сетях, который критики считают чуть ли не началом эпохи цензуры в интернете.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Новая родина для шефа баварской ХСС 68-летний Хорст Зеехофер в течение почти 10 лет руководил Баварией. Теперь политик получит кресло министра внутренних дел. После переименования оно будет называться "министерством внутренних дел, строительства и регионального развития". Неформально его называют теперь "министерство родины".

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель В бундесвере остается фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен продолжит работу на посту министра обороны. 59-летняя политик из партии ХДС должна справиться с задачей переоснащения армии и реализовать обещание стран НАТО повысить оборонные бюджеты до двух процентов ВВП страны. Фон дер Ляйен считается вероятным кандидатом на пост генсека альянса. Выборы пройдут через два года.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Тот, кому доверяет Меркель Ангела Меркель, считается, доверяет главе ведомства канцлера Петеру Альтмайеру по всем вопросам. Теперь 59-летнего политика из ХДС ждет новая задача: руководить министерством экономики и энергетики. Отдав социал-демократам более влиятельное финансовое ведомство, ХДС поставила авторитетного и близкого Меркель политика на второй по значимости экономический пост.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Ближе всех к канцлеру Хельге Браун, как говорят в партии ХДС, тоже пользуется доверием Меркель. Ему 45 лет, до сих пор он исполнял обязанности госминистра при канцлере. Теперь Браун унаследует пост главы ведомства канцлера. Говорят, что его начальница очень ценит, что Браун, занимая эту ключевую позицию, сможет координировать работу по внедрению новых технологий.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Кто займется правом На пост министра юстиции социал-демократы выдвинули уроженку Кельна Катарину Барлей. Юрист по профессии, до сих пор она исполняла функции министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Министерство труда в руках генсека СДПГ Бывший генеральный секретарь СДПГ Хубертус Хайль в новом правительстве Меркель станет министром труда. В политику он пришел в возрасте 16 лет, вступив в партию в 1988 году. Уже через 10 лет Хайль был избран в бундестаг от своего округа.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Выбор по специальности 45-летняя Юлия Клёкнер родом из земли Рейнланд-Пфальц, где важную роль играет сельское хозяйство и виноделие. У Клёкнер за плечами два года работы парламентским госсекретарем при министерстве сельского хозяйства. Теперь она его возглавит.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Вотчина баварцев Министерство транспорта должен возглавить 43-летний Андреас Шойер. Ранее он являлся генсеком баварской партии ХСС. Дополнительная сфера ответственности Шойера - внедрение цифровых технологий. Предыдущий министр транспорта Александер Добриндт тоже был из Баварии.

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель Мюллер продолжит свое дело Пожалуй, никто из министров ФРГ, если не считать главы МИДа, так часто не колесит по миру, как министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. 62-летний Мюллер из ХСС сохранит за собой этот пост. Его основная задача - помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции. Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау

