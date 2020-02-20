Новые Санжары и коронавирус из Китая: паника никуда не делась

В поселке постоянно раздаются звуки сирен. Жители Новых Санжар сразу останавливаются, быстро вынимают из карманов телефоны и начинают снимать колонны спецмашин. С того дня, как к ним привезли эвакуированных из китайского города Ухань украинцев и граждан других государств, они быстро научились уличному блогерству и сбрасывают в соцсети все, что происходит вокруг. "Мы делимся фотками и видео. Потому что страшно за себя, за ребенка, когда смотришь на подобные колонны спецтехники", - объясняет DW женщина с младенцем, которая остановилась на центральной площади Санжар, чтобы сфотографировать несколько машин МЧС Украины и скорую, которые быстро проезжают мимо.

Меры противоэпидэмиологической безопасности

Санаторий в Новых Санжарах

Главные ворота санатория (эвакуированных разместили в санатории Национальной гвардии Украины) еще два дня назад были открыты для всех. По разным данным, здесь лечились около десяти человек, которых срочно вывезли в соседние города. Теперь ворота охраняют нацгвардейцы и никого не пускают. Все в защитных масках. На территории санатория везде люди в белых защитных костюмах. Сюда постоянно въезжают и выезжают частные автомобили, спецмашины Национальной гвардии и МЧС, в частности ремонтные. Одна из таких завезла, например, толстенную бетонную плиту.

Водители в основном без масок. И машины не проходят санитарную обработку. "За воротами санатория безопасно, можно даже маску снять", - говорит один из нацгвардейцев. Мимо забора, который тянется вокруг санатория, ходят местные. Также без защитных масок. "Да не было масок в продаже в аптеках эти два дня", - говорит Николай - владелец дома, который расположен в каких-то ста метрах от санатория. Впритык к забору санатория еще две многоэтажки и немало частных усадеб, причем некоторые - из серии VIP-домиков.

Все жители, которых корреспондент DW встретила на улицах, с большим скепсисом относятся к заявлениям чиновников о принятых мерах протвоэпидемиологической безопасности. "Да ну, какая защита? Видите, рядом река Ворскла. Санаторий посреди жилого квартала!", - говорит пенсионер Александр Иванович. Парень, представившийся Александром, считает, что "в Санжарах нет нормальной медицины", поэтому сюда нельзя было везти потенциально больных коронавирусом: "Зачем везти сюда, если можно вывезти в палаточный городок! Можно же?". На уточняющий вопрос DW о местоположении такого городка Александр ответил, что "прямо в поле".

Глава Новосанжарского районного совета Геннадий Супрун тоже заявил DW, что не согласен с размещением людей на карантине в центре населенного пункта и считает, что санаторий не был готов вообще к пребыванию людей на карантине. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, однако, это категорически опровергает. Как он заявил DW, этот режимный объект наиболее соответствует требованиям эпидемиологической безопасности, и его утвердили специалисты.

Местная и центральная власть: кто кого не понимает?

Накануне эвакуации людей из охваченного коронавирусом Уханя Новосанжарский поселковый совет обратился, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения эвакуированных в поселке.

На улице в Новых Санжарах

Зеленский на фоне столкновений протестующих с правоохранителями в Новых Санжарах, предположил, что бурные события 20 февраля имеют политический характер. В свою очередь, председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов одной из причин протестов в интервью DW назвал "возможную подготовку местных политических элит к местным выборам".

А Геннадий Супрун считает, что все гораздо проще. Он обвиняет своих "коллег сверху" в недостатке коммуникации с органами местного самоуправления. Как он рассказал DW, его лично официально предупредили о глобальных изменениях в жизни маленьких Санжар за несколько часов до приезда автобусов. "Мы не подготовились нормально", - говорит Супрун.

С сельскими жителями надо уметь разговаривать

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в интервью DW заявил, что протесты в Санжарах - это провокация, о которой ведомство знало заранее и сейчас правоохранители выясняют, кто причастен к этому.

В столкновениях у санатория, по данным МВД, пострадали около 10 полицейских. Местные мужчины, которых корреспондент DW встретила в ночь на 21 февраля на улицах Санжар с разбитыми лицами, тоже хотели бы знать, кто должен ответить за их травмы во время столкновений с правоохранителями. Посетители автозаправки на выезде из Санжар пожаловались DW на местную власть, которая, по их словам, сначала подстрекала их на протест, а потом, когда начали открываться уголовные дела по факту препятствования работе правоохранителей, отстранилась.

Людей, судя по всему, больше спровоцировала некомпетентная коммуникация правоохранителей и чиновников с сельским населением, считает основатель местного молодежного центра "Типография" Максим Михайлик. Это обычное украинское село, говорит активист, где люди, по меньшей мере, просто испугались, потому что не имеют опыта, как распознавать фейки, как "не вестись на манипуляции". В Санжарах узнали о предстоящем "коронавирусном карантине" не из официальных источников, а из-за вбросов (утечки) информации в соцсетях, сообщавших, что к ним "едет что-то страшное", отмечает Михайлик.

Для паники не осталось причин?

Несмотря на то, что Минздрав уверяет, что эвакуированные люди здоровы, а министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала провести с эвакуированными все 14 дней, паника из Санжар никуда не делась. Об этом говорили почти все опрошенные местные жители. В первый день карантина в санатории, по данным райсовета, в школы и детские сады родители не привели примерно половину детей. Перспективу новых протестов активист Михайлик оценивает, как низкую. Если, конечно, опять не произойдет какой-то новый вброс "секретной информации", а люди не смогут включить критическое мышление, добавляет он.

Смотрите также:

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Две больницы за две недели Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Балет разноцветных экскаваторов Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Больницы из сборных модулей Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Работа до изнеможения Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Резиновые сапоги и защитные маски Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Плечом к плечу Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом В рекордно короткие сроки Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Строительство завершается В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Внутри больницы - спартанская обстановка Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Китайские герои нашего времени Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны. Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская

