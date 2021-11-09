Российское издание "Новая газета"
Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
Нобелевскую премию мира в этом году присудили журналистам из России и Филлиппин, а именно главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Ресса. Что сказал Муратов в этой связи? И какой сигнал хотели этим послать России?
Главный редактор "Новой газеты" посвятил свою награду погибшим коллегам. Муратов стал третьим журналистом в истории, получившим Нобелевскую премию мира. И первым в истории россиянином, удостоившимся этой награды после распада СССР.
В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?