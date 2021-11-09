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Новая газета

Российское издание "Новая газета"

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах 09.11.2021

Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
February 4, 2014. Moscow, Russia. Press conference of the 'Dozhd' ('Rain') TV channel management in Moscow. Logo of the 'Dozhd' ('Rain') | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Российские СМИ и музыканты устроили акцию против закона об "иноагентах" 12.10.2021

В стрим-марафоне против закона об "иноагентах" приняли участие "Новая газета", телеканал "Дождь", Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Познер и ряд других представителей общественности.
President Joe Biden delivers remarks on COVID-19 during an event in the South Court Auditorium on the White House campus, Monday, Sept. 27, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира 09.10.2021

Президент США Джо Байден поддержал Нобелевский комитет в решении присудить премию мира журналистам из Филиппин и России Марии Рессе и Дмитрию Муратову.

Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

Комментарий: Муратов, Навальный и драма вокруг Нобелевской премии мира 08.10.2021

У Алексея Навального не было шансов получить в этом году Нобелевскую премию мира. Но для России новость из Осло все равно хорошая, считает Константин Эггерт.
Dimitry Muratov, Redakteur der russischen Zeitung „Nowaya Gazeta“ und russische Journalisten. Improvisierte Presse Konferenz nach der Bekanntmachung über Friedensnobelpreis. Oktober 2021

"Муратов - настоящий миротворец". Как в РФ отреагировали на нобелевку главреду "Новой" 08.10.2021

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову была присуждена Нобелевская премия мира. Что думают об этом его российские коллеги, оппозиционеры и те, кому он помог?

Нобелевка мира для россиянина: кому Дмитрий Муратов посвятил премию. DW Новости (08.10.2021) 08.10.2021

Нобелевскую премию мира в этом году присудили журналистам из России и Филлиппин, а именно главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Ресса. Что сказал Муратов в этой связи? И какой сигнал хотели этим послать России?
SOCHI, RUSSIA - OCTOBER 3, 2019: Novaya Gazeta founder Dmitry Muratov attends the plenary session of the 16th annual meeting titled The Dawn of the East and the World Political Order and held by the Valdai Discussion Club at Polyana 1389 Hotel. Mikhail Metzel/TASS ( Dmitri Muratow )

Нобелевка Дмитрию Муратову: что говорят о нем немецкие коллеги 08.10.2021

Что говорят немецкие журналисты, представители правительства Германии и Евросоюза о главном редакторе "Новой газеты" Дмитрии Муратове - лауреате Нобелевской премии мира 2021 года.

Нобелевская премия мира для Дмитрия Муратова (08.10.2021) 08.10.2021

Главный редактор "Новой газеты" посвятил свою награду погибшим коллегам. Муратов стал третьим журналистом в истории, получившим Нобелевскую премию мира. И первым в истории россиянином, удостоившимся этой награды после распада СССР.
08.10.2021 Chefredakteur der russischen Zeitung „Nowaja Gaseta“ Dmitrij Muratow hat den Friedensnobelpreis bekommen

Как Дмитрий Муратов воспринял новость о Нобелевской премии 08.10.2021

Решение Нобелевского комитета вручить премию мира главному редактору "Новой газеты" стало неожиданностью для многих. И точно приятной - для самого Дмитрия Муратова, считает Сергей Елкин.
Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 08.10.2021

Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.
3022766 02/07/2017 Moscow, Russia. Novaya Gazeta Editor in Chief Dmitry Muratov attends first meeting of the Russian Interior Ministry's Public Council of the third convocation. Evgeny Biyatov/Sputnik |

Муратов: Нобелевская премия - заслуга всей "Новой газеты" и погибших коллег 08.10.2021

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направит денежную часть Нобелевской премии мира на лечение детей со СМА и поддержку журналистики.
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Главный редактор "Новой газеты" Муратов - лауреат Нобелевской премии мира 08.10.2021

Нобелевский комитет в Осло выделил заслуги журналистов из Филиппин и России Марии Рессы и Дмитрия Муратова в защите свободы выражения мнений.

Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021) 07.10.2021

В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?

15 лет после убийства Анны Политковской: какой помнят журналистку в "Новой газете" (07.10.2021) 07.10.2021

С убийства Анны Политковской прошло 15 лет, заказчики до сих пор не найдены. Репортаж Эмили Шервин из редакции "Новой газеты"
A portrait of prominent Russian journalist Anna Politkovskaya and flowers lie on the ground at the entrance of the apartment building, where she was murdered yesterday, Sunday, 08 October 2006. Russian Prosecutor General Yury Chaika on Sunday took charge of the investigation into the murder on Saturday of prominent journalist Anna Politkovskaya as law enforcers followed up a suspected Chechen link in her assassination. Anna Politkovskaya was known for her bitter criticism of the Russian authorities and especially the war in Chechnya. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Report+++ |

Как в Европе и РФ увековечили имя Анны Политковской 07.10.2021

В честь убитой 15 лет назад российской журналистки Анны Политковской в Европе названы улицы, площади, сады и зал для пресс-конференций в Европарламенте. Где еще увековечили ее имя?
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Мощные DDoS-атаки заблокировали работу сайта "Новой газеты" 19.09.2021

Редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов связывает хакерскую атаку с публикациями издания о выборах в России. Вскоре после восстановления работы сайта на него обрушилась еще более мощная атака.
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