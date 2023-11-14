Дети Политковской: "Это - чудовищный факт несправедливости"

Вера и Илья Политковские, дети убитой 17 лет назад журналистки, выпустили совместное с "Новой газетой" заявление по поводу досрочного освобождения организатора ее убийства.

Дети журналистки Анны Политковской, Вера и Илья, выпустили совместно с редакцией "Новой газеты" заявление по поводу досрочного освобождения из тюрьмы Сергея Хаджикурбанова, осужденного в 2014 году на 20 лет по делу об организации убийства их матери. Заявление было опубликовано на сайте "Новой газеты" во вторник, 14 ноября.

"Для нас это "помилование" - не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это - чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга", - говорится в заявлении.

По мнению заявителей, сам факт такого "помилования" - прямое указание на то, что нынешние власти РФ используют закон так, как им хочется. "О помиловании убийцы не сообщили ни потерпевшим, ни редакции. Как не сообщают о том, как ищут остальных убийц - и прежде всего заказчика (убийства Анны Политковской - Ред.). Потому что не ищут. Потому что их покрывают", - утверждают они.

"Справедливость закрыли в карцер за дискредитацию власти"

В опубликованном в "Новой газете" заявлении приведена биография помилованного Хаджикурбанова. Он был капитаном управления по борьбе с организованной преступностью МВД России в Москве и был осужден за превышение должностных полномочий. Параллельно с обвинением в организации убийства Политковской ему также предъявили обвинение в похищении и пытках человека.

"Комментировать тут нечего. Требовать не от кого. Искать справедливость бессмысленно - ее закрыли в карцер за дискредитацию власти. А убийцы будут делать то, что они привыкли, глумясь над жертвами, их родственниками и друзьями, свидетелями, судом, законом и государством, которое оказалось столь слабым, что обратилось к ним за помощью и снисхождением", - подчеркивают авторы заявления.

Baza: Организатор убийства проявил себя на войне против Украины

По данным Telegram-канала Baza, организатор убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской отправился на войну против Украины в обмен на досрочное освобождение из колонии. Согласно данным Baza, приговоренный к 20 годам лишения свободы Сергей Хаджикурбанов приехал на фронт в конце 2022 года и начал службу в должности командира отделения разведки.

По словам собеседников издания, Хаджикурбанов "неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи" и в скором времени дослужился до командира батальона. Как отмечается далее, спустя полгода службы на фронте организатор убийства Политковской продлил контракт с Минобороны РФ. "На данный момент он освобожден от отбывания наказания", - пишет Baza.

Убийство Анны Политковской

Анна Политковская была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. В России расследование дела об убийстве Политковской продолжалось долго и с большим трудом. В мае 2014 года суд вынес приговоры предполагаемым исполнителям преступления. Рустам Махмудов был приговорен к пожизненному заключению. Его братья Джабраил и Ибрагим получили 14 и 12 лет колонии соответственно. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, задержанный в 2007 году, был приговорен к 20 годам колонии.

Организатором был признан чеченский предприниматель и криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, дядя братьев Махмудовых. Он получил пожизненный срок и в 2017 году скончался в колонии. Ни один из пятерых осужденных так и не признал вину. В июле 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) раскритиковал РФ за "неэффективное расследование" дела Политковской. Родственникам журналистки была присуждена компенсация.

Заказчики убийства не названы до сих пор. Согласно данным российских негосударственных СМИ, многие улики и обстоятельства убийства вели к высокопоставленным руководителям Чечни. 7 октября 2021 года срок давности по этому делу истек.

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