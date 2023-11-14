Baza: Организатор убийства Политковской воюет в Украине

Осужденный на 20 лет за организацию убийства Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно освобожден из колонии в обмен на участие в войне, пишет Baza. Он уехал на фронт в конце 2022 года.

По данным Telegram-канала Baza, организатор убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской досрочно вышел из колонии и в обмен на досрочное освобождение отправился на войну против Украины. Приговоренный к 20 годам лишения свободы Сергей Хаджикурбанов приехал на фронт в конце 2022 года и начал службу в должности командира отделения разведки, сообщает Baza во вторник, 14 ноября, со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседника издания, Хаджикурбанов "неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи" и в скором времени дослужился до командира батальона. Другой собеседник Baza отметил его чрезвычайно быстрое для бывшего заключенного продвижение по службе. Как отмечается далее, спустя полгода службы на фронте организатор убийства Политковской продлил контракт с Минобороны РФ. При этом издание не располагает сведениями о том, в какой должности он служит сейчас. "На данный момент он освобожден от отбывания наказания", - пишет Baza.

Убийство Анны Политковской

Анна Политковская была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. В России расследование дела об убийстве Политковской продолжалось долго и с большим трудом. В мае 2014 года суд вынес приговоры предполагаемым исполнителям преступления. Рустам Махмудов был приговорен к пожизненному заключению. Его братья Джабраил и Ибрагим получили 14 и 12 лет колонии соответственно. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, задержанный в 2007 году, был приговорен к 20 годам колонии.

Организатором был признан чеченский предприниматель и криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, дядя братьев Махмудовых. Он получил пожизненный срок и в 2017 году умер в колонии. Ни один из пятерых осужденных так и не признал вину. В июле 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) раскритиковал РФ за "неэффективное расследование" дела Политковской. Родственникам журналистки была присуждена компенсация.

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