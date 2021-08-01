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Нибелунги

Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
ARCHIV - Im Licht der untergehenden Sonne sind als Silhouette am Mittwochabend (04.05.2011) in Worms die Türme des Doms St. Peter und der Dreifaltigkeitskirche zu sehen. Ins Rennen um den Vorentscheid zum Unesco-Titel gehen in Rheinland-Pfalz die romanischen Dome in Mainz und Worms, das Industriedenkmal Sayner Hütte in Bendorf bei Koblenz und die drei «Schum»-Städte Worms, Speyer und Mainz mit ihrer jüdischen Vergangenheit. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lrs 0031 vom 22.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Собор Нибелунгов" празднует юбилей 02.07.2018

Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
#57786759 - Pfalzgrafenstein 01 © LianeM

10 причин любить Рейнланд-Пфальц 24.11.2017

Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
Thema: Szene im Russland-Deutschen Haus in Moskau. Oktober 2014. Copyright: Nikolaj Elkin Die Bilder wurden uns von den Veranstalter zur Verfügung gestellt, kostenfrei. Für die Berichterstattung über die Premiere des Stückes Geschichte der Nibelungen in Moskau.

"Песнь о Нибелунгах" и российская семейная традиция 17.11.2014

В Москве прошел необычный вечер: трое актеров представляли публике немецкий эпос. Звучит скучно? Как бы не так! Корреспондент DW придерживается совершенно другого мнения.
German: Hagen versenkt den Nibelungenhort. Date Template:Rom, 1859 Current location Alte Nationalgalerie Berlin Peter_von_Cornelius_Hagen_versenkt_den_Nibelungenhort_1859.jpg ‎(765 × 600 pixels, file size: 255 KB, MIME type: image/jpeg) Summary[edit]

Песнь о современной жизни: российские актеры рассказывают "Нибелунгов" 12.11.2014

Звезды российского кино и театра Лика Нифонтова, Виктор Вержбицкий и Анастасия Васильева познакомят московскую публику с героями средневекового германского эпоса.
Kathrin von Steinburg als Brunhild und Vinzenz Kiefer als Siegfried stehen am 02.07.2013 in Worms (Rheinland-Pfalz) bei der Fotoprobe zu dem diesjährigen Stück der Nibelungen-Festspiele Hebbels Nibelungen - Born To Die auf der Bühne. Die Bühnen-Fassung der Nibelungen-Version des Dramatikers Friedrich Hebbel wird vom 5. bis zum 21. Juli vor dem Kaiserdom gezeigt. Foto: Uwe Anspach/dpa

"Фестиваль нибелунгов" в Вормсе меняет концепцию 30.07.2013

Впредь здесь каждый год будут представлять историческую версию "Нибелунгов", восстановленную современными драматургом и режиссером. У нового руководства немало и других планов.
Frosch Grafik DER RING DES NIBELUNGEN - für Kinder. Copyright: Bayreutehr Festspiele Quelle: http://www.bayreuther-festspiele.de/deutsch/spielplan/wagner_fuer_kinder_456.html

Кровь с привкусом кетчупа, или Вагнер для детей 15.08.2011

16 часов длится ''настоящее'' ''Кольцо Нибелунга''. Четыре вечера проводят в зале поклонники искусства Вагнера. Для детей в Байройте придумали укороченную версию: вся история укладывается в полтора занимательных часа.
Der Filmregisseur Wim Wenders sitzt am Table of the Free Voices vor der Juristischen Fakultaet der Humboldt Universitaet in Berlin am Samstag, 9. September 2006. 112 Kuenstler, Wissenschaftler und global agierende Aktivisten wurden eingeladen, um einem runden Tisch zeitgleich jeweils 100 Fragen zu beantworten, die zuvor in einem Internetforum als Fragen der Menschheit gesammelt wurden. (AP Photo/ Jan Bauer) --- Germany's movie director Wim Wenders gestures during a so-called Table of the Free Voices event in front of the Humboldt University in Berlin on Saturday, Sept. 9, 2006. 112 of the world's most compelling thinkers, artists, scientists and social activists gathered on a round-table to answer so-called 100 questions of the humanity and dropping their knowledge. (AP Photo/ Jan Bauer)

Байройт привлекает кинорежиссера Вендерса к постановке "Кольца Нибелунга" 07.01.2011

Вим Вендерс, возможно, поставит к 2013 году для Байротского фестиваля "Кольцо Нибелунга". Представление оперного цикла в трактовке известного кинорежиссера будет приурочено к 200-летию Рихарда Вагнера.
FWMS_DIE-NIBELUNGEN_10-Siegfried_957350.jpg NUTZUNGS- und COPYRIGHT-BESTIMMUNGEN Die Pressefotos dürfen nur im Zusammenhang mit der journalistischen Berichterstattung über die Restaurieung und Wiederaufführung von DIE NIBELUNGEN (1924/2010) verwendet werden. In der Berichterstattung muss die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung genannt werden. Bitte benennen Sie beim Abdruck unbedingt die Provenienz / Quelle der Abbildungen! - Fotocredit: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (Murnau-Stiftung) Jede Missachtung dieser Bedingungen stellt einen Verstoß gegen das Copyright dar. Die Pressefotos dürfen nur einmalig und ausschließlich für die Berichterstattung verwendet werden. Speicherung, Archivierung oder sonstige Nutzung ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Rechteinhaber nicht gestattet.

Так погибла Кримхильда, или Вторая премьера первого блокбастера 27.04.2010

В Германии завершена реставрация монументального шедевра немецкого кинорежиссера Фрица Ланга "Нибелунги". Вторая премьера пятичасового фильма о подвигах Зигфрида и мести Кримхильды прошла в Немецкой опере в Берлине.
Susanne Bormann als Kriemhild und Mathias Schlung als Seefred stehen am Mittwoch (29.07.2009) während einer Probe für das Stück der Wormser Nibelungen-Festspiele Das Leben des Siegfried auf der Bühne. Vom 31.Juli bis 16. August 2009 wird am Wormser Dom die Komödie Das Leben des Siegfried uraufgeführt werden. Foto: Ronald Wittek dpa/lrs +++(c) dpa - Report+++

"Песнь о Нибелунгах" - это комедия! 11.08.2009

Брюнхильда катается на коньках, а брачное ложе Кримхильды надувают насосом... Средневековый германский эпос стал поводом для смеха с легкой руки авторов постановки "Жизнь Зигфрида" в Вормсе.

Новая версия „Нибелунгов“ 28.11.2004