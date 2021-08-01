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Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
В Москве прошел необычный вечер: трое актеров представляли публике немецкий эпос. Звучит скучно? Как бы не так! Корреспондент DW придерживается совершенно другого мнения.
Звезды российского кино и театра Лика Нифонтова, Виктор Вержбицкий и Анастасия Васильева познакомят московскую публику с героями средневекового германского эпоса.
Впредь здесь каждый год будут представлять историческую версию "Нибелунгов", восстановленную современными драматургом и режиссером. У нового руководства немало и других планов.
16 часов длится ''настоящее'' ''Кольцо Нибелунга''. Четыре вечера проводят в зале поклонники искусства Вагнера. Для детей в Байройте придумали укороченную версию: вся история укладывается в полтора занимательных часа.
Вим Вендерс, возможно, поставит к 2013 году для Байротского фестиваля "Кольцо Нибелунга". Представление оперного цикла в трактовке известного кинорежиссера будет приурочено к 200-летию Рихарда Вагнера.
В Германии завершена реставрация монументального шедевра немецкого кинорежиссера Фрица Ланга "Нибелунги". Вторая премьера пятичасового фильма о подвигах Зигфрида и мести Кримхильды прошла в Немецкой опере в Берлине.
Брюнхильда катается на коньках, а брачное ложе Кримхильды надувают насосом... Средневековый германский эпос стал поводом для смеха с легкой руки авторов постановки "Жизнь Зигфрида" в Вормсе.
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