 Неизвестное судно высадило на Сицилии 400 беженцев и скрылось | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2020

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Европа

Неизвестное судно высадило на Сицилии 400 беженцев и скрылось

Ни вертолетам, ни судам береговой охраны не удалось обнаружить судно, доставившее на Сицилию группу из 400 мигрантов.

Мигранты на спасательном судне у берегов Сицилии (фото из архива)

Мигранты на спасательном судне у берегов Сицилии (фото из архива)

Около четырех сотен беженцев в воскресенье, 24 мая, высадились на берег в городе Пальма ди Монтекьяро, расположенном на юге итальянского острова Сицилия. Как сообщает итальянское информагентство Ansa со сслылкой на данные полиции, неизвестное судно, которое подвезло мигрантов к пляжу, сразу после высадки пассажиров развернулось и снова вышло в море.

Вертолеты и корабли береговой охраны, отправленные на поиски контрабандистов, вернулись ни с чем. Это самая крупная группа мигрантов из высаживавшихся на Сицилии за последние несколько лет, отмечает агентство AFP.

Оказавшись на суше, мигранты стали останавливать проезжающих мимо водителей, чтобы попросить воды и уговорить их довезти их до ближайшего населенного пункта. В свою очередь итальянские полицейские и солдаты предприняли попытку задержать новоприбывших. Ведь, по правилам, действующим в Италии с начала пандемии COVID-19, всем лицам, въезжающим в страну - даже нелегально, - полагается провести две недели на карантине.

По данным МВД Италии, с 1 января до 22 мая 2020 года в страну прибыли около 4500 мигрантов. Для сравнения: в аналогичный период 2019 года их число достигло 1380, а 2018 года - 10 000 человек.

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    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


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