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Недвижимость в Германии

Бурный рост цен на жилье наблюдается в Германии с 2010 года.

Беспрецедентно дешевая ипотека является главной причиной бума на рынке жилой недвижимости в Германии. Эксперты предсказывают на ближайшие годы дальнейший рост цен на недвижимость в среднем по стране.

Wohnhäuser sind in der Nähe des Alexanderplatzes zu sehen. (zu dpa: Mieterverein empfiehlt Miethöhe bis Anfang Dezember zu überprüfen) +++ dpa-Bildfunk +++

Почему провалился эксперимент с замораживанием квартплат в Берлине 16.04.2021

Конституционный суд ФРГ отменил закон левых партий о запрете повышать арендную плату за жилье в Берлине в течении пяти лет. Теперь госрегулирование станет предвыборной темой.

ARCHIV - 17.08.2020, Berlin: Wohnhäuser in Berlin-Mitte, vom Berliner Fernsehturm aus gesehen. Das Statistische Bundesamt teilt am 26.08.2020 Zahlen zu Preisen für Wohnimmobilien - Schnellschätzung für das 2. Quartal - mit. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Недвижимость в Германии дорожает, несмотря на падение экономики 02.01.2021

Немецкие эксперты прогнозируют замедление темпов роста цен на жилье, но не остановку. Прогноз на 2021 год – плюс как минимум 4 процента.

30.10.2020, Bremen: Außenansicht vom kleinsten Haus Bremens. Das sieben Quadratmeter kleine Häuschen im bei Touristen beliebten Schnoor-Viertel steht zum Verkauf. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом (фото) 04.11.2020

Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. Сейчас он выставлен на продажу за 77777 евро.
Altbau-Fassaden in der Volksgartenstraße. Köln, 18.01.2016 | Verwendung weltweit

Немецкие статистики подсчитали средний размер квартир в Германии 29.07.2020

Немецкая квартира за десятилетие стала просторнее на 1 квадратный метр, подсчитало статистическое ведомство. Житель Германии может рассчитывать в среднем на 47 кв.м. жилой площади.
09.10.2019, Bayern, München: Eine Frau hälte eine Unterschriftenliste für ein Volksbegehren in der Hand. Das Volksbegehren für einen sechsjährigen «Mietenstopp» Bayern geht in die erste Phase: Am Mittwoch begannen die Initiatoren mit der Unterschriftensammlung. Foto: Jennifer Weese/dpa | Verwendung weltweit

Может ли сбор подписей остановить рост квартплаты в Германии? 19.02.2020

В Баварии вслед за Берлином начали требовать государственного регулирования цен на аренду жилья. Квартиросъемщики добиваются закона об их замораживании на шесть лет.

Protestransparante hängen an den Wohnhäusern in der Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain. Der Protest der Mieter richtet sich gegen die Deutsche Wohnen, die einen Großteil der Wohnungen kaufen möchte, womit massive Mieterhöhungen einhergehen würden. Unterdessen wurden die Wohnungen den Mietern zum Kauf angeboten Mieterprotest in der Berliner Karl-Marx-Allee *** Protest banners hanging on the residential buildings in Karl Marx Allee in Berlin Friedrichshain The protest of the tenants is directed against the Deutsche Wohnen which would like to buy a large part of the flats with which massive rent increases would accompany Meanwhile the flats were offered to the tenants for sale Tenant protest in Berlin Karl Marx Allee

Кто и почему требует в Германии национализации жилья 14.04.2019

В городах Германии проходят массовые акции в поддержку экспроприации приватизированных ранее квартир. DW - о том, у кого собираются изымать собственность и что думают об этом политики и эксперты.

Зачем на самом деле Порошенко приехал к Меркель перед вторым туром выборов. DW Новости (12.04.2019) 12.04.2019

За полторы недели до второго тура выборов в Украине в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель прибыл президент Петр Порошенко. Многие в ФРГ задались вопросом, почему политик прилетел именно сейчас.

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Дорогое жилье выдавливает молодые семьи из больших городов Германии 18.03.2019

Немцы все чаще переезжают в пригороды, а крупнейшие города продолжают расти благодаря притоку иностранцев и молодежи. В результате недвижимость дорожает и там, и там.

Что едят в Германии: рецепт правильного питания, или Голые факты о диете - DW Новости (10.01.2019) 10.01.2019

Только 28 процентов немцев ежедневно едят мясо или колбасу, овощи и фрукты каждый день на столе у 70 процентов жителей ФРГ. Но есть, конечно, и те, кто предпочитает приготовить вечером в духовке замороженную пиццу.
#36375625 - Kaufvertrag für ein Haus © Eisenhans

В Германии дорожает недвижимость 30.12.2018

В семи крупнейших немецких городах квадратный метр в квартирах за год подорожал в среднем на 11,3 процента до 4110 евро, а в домах - на 9,3 процента до 5690 евро.
Ein Wohnhaus in Berlin - Prenzlauer Berg am 14.02.2017. Foto: picture alliance / Robert Schlesinger | Verwendung weltweit

Недвижимость в Берлине: за что покупатели из РФ любят столицу ФРГ 13.12.2018

В столице ФРГ - дефицит доступного жилья. Эксперты считают, что рынок перегрет. При этом, по оценкам ряда риелторов, среди иностранных инвесторов чуть ли не каждый пятый говорит по-русски.
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Köln, Uni-Center, links dahinter das Arbeitsamt und das Landgericht

Есть ли будущее у многоквартирных домов в ФРГ? 29.07.2018

В Германии обсуждают, как будут развиваться крупные города. Свободных площадей там все меньше. Но у многоэтажных домов в стране плохая репутация. Как быть?
Neu eröffnet ist das Fünf-Sterne-Plus-Hotel Sofitel Frankfurt Opera in Frankfurt am Main (Hessen), das in direkter Nachbarschaft zur Alten Oper (r) steht (Aufnahme vom 30.12.2016). In Frankfurt eröffnet ein Hotel nach dem anderen. Das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben. (zu dpa-Korr.: Die Luft am Frankfurter Hotelmarkt wird langsam dünner vom 02.01.2017) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как СМИ Германии заподозрили Аркадия Ротенберга в отмывании денег 17.05.2018

Российский олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг в обход санкций ЕС контролирует в ФРГ элитную недвижимость на 1 миллиард евро, полагают авторы журналистского расследования.
Das Bahnhofsgebäude von Thomas Wittstock in Falkenberg/Mark (Brandenburg), fotografiert am 19.07.2017. Bereits seit Längerem verkauft die Bahn sukzessive Bahnhofsgebäude, die sie für den laufenden Betrieb nicht mehr braucht. Mehr als 2.100 der fachlich korrekt «Empfangsgebäude» genannten Bauten haben seit 1999 den Besitzer gewechselt. Käufer sind sowohl Privatleute und Unternehmen, wie auch Kommunen. (zu dpa «Wohnen, wo andere aussteigen - Bahn verkauft alte Bahnhöfe» vom 10.08.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Кто и зачем покупает старые немецкие вокзалы 22.08.2017

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn начала продавать свои вокзалы около десяти лет назад. Сегодня спрос превышает предложение. Кому нужна такая недвижимость?

Eine Neubausiedlung in München, am 21.06.2015. Foto: picture alliance / Robert Schlesinger | Verwendung weltweit

Недвижимость в Европе: цены вернулись на разумный уровень 30.05.2017

Период мыльных пузырей на рынке жилья в еврозоне в целом закончился, угроза обвала сохраняется лишь в двух странах, утверждает эксперт Deutsche Bank.
Baustelle Carree Voltaire

Берлин: бум на рынке недвижимости 15.05.2017

12 млн евро за квартиру с видом на посольство России или жилой комплекс на улице с проститутками: российские инвесторы скупают недвижимость в Берлине.
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