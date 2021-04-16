Недвижимость в Германии

Что едят в Германии: рецепт правильного питания, или Голые факты о диете - DW Новости (10.01.2019)

Только 28 процентов немцев ежедневно едят мясо или колбасу, овощи и фрукты каждый день на столе у 70 процентов жителей ФРГ. Но есть, конечно, и те, кто предпочитает приготовить вечером в духовке замороженную пиццу.