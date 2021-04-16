Недвижимость в Германии

Бурный рост цен на жилье наблюдается в Германии с 2010 года.
Беспрецедентно дешевая ипотека является главной причиной бума на рынке жилой недвижимости в Германии. Эксперты предсказывают на ближайшие годы дальнейший рост цен на недвижимость в среднем по стране.
За полторы недели до второго тура выборов в Украине в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель прибыл президент Петр Порошенко. Многие в ФРГ задались вопросом, почему политик прилетел именно сейчас.
Только 28 процентов немцев ежедневно едят мясо или колбасу, овощи и фрукты каждый день на столе у 70 процентов жителей ФРГ. Но есть, конечно, и те, кто предпочитает приготовить вечером в духовке замороженную пиццу.