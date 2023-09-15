Как клан главы "Мосводоканала" строил элитные дома в Берлине

Герои этого журналистского расследования представляются как "группа международных инвесторов украинского происхождения", финансово связаны с семьей и многолетней подругой главы российской компании "Мосводоканал" Александром Пономаренко и строят элитные квартиры в Берлине. "Как сомнительные российские инвесторы прорываются на берлинский рынок недвижимости" - так называется статья немецкого еженедельника Der Spiegel. Это история о том, как московский семейный клан со связями в столичной мэрии переправлял деньги в Швейцарию, а затем через немецкую фирму инвестировал их в высокодоходный бизнес в Германии.

Семейный клан со связями в мэрии Москвы

Во всяком случае, именно так представляет дело немецкое издание. Оно сообщает, что получило доступ к материалам, которые в феврале группа хакеров слила в даркнет - анонимную часть интернета. Это свыше 500 тысяч файлов, касающихся периода с 2003 года до начала 2023 года. Der Spiegel изучил их совместно с журналистами целого ряда других европейских СМИ, в том числе телекомпаний RTS (Швейцария) и ZDF (Германия), газет Le Monde (Франция) и Der Standard (Австрия).

В центре журналистского расследования - Александр Пономаренко, возглавляющий с 2012 года АО "Мосводоканал" - крупнейшую водную компанию в России, как сказано на ее официальном сайте. Она обеспечивает питьевой водой и "системой канализирования" около 15 миллионов жителей московского мегаполиса. По ее трубопроводам течет, однако, не только много воды, но и много денег, причем в неожиданных направлениях, отмечает Der Spiegel: "На войну в Украине. Или на немецкий рынок недвижимости".

Главный вокзал Берлина с прилегающими офисными и жилыми зданиями Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

В самом центре столицы Германии, вблизи главного вокзала, у самой воды находится комплекс элитных квартир под звучным названием Riverside Square, который, сообщает еженедельник, недавно построила созданная в 2016 году немецкая компания Evanka Invest GmbH. Но на ее сайте сказано, что ее основала "группа международных инвесторов украинского происхождения", хотя на самом деле "здесь командует российская семья" - обширный клан главы "Мосводоканала" Александра Пономаренко. "Его многолетняя спутница жизни, его сын, его дочь, его зять и пасынок - все они, похоже, отлично зарабатывают на этом бизнесе", - пишет Der Spiegel.

Он высказывает предположение, что богатство семьи может быть связано с "сомнительными сделками в России", и указывает на тесные связи генерального директора "Мосводоканала" с Петром Бирюковым - многолетним заместителем мэра Москвы, отвечающим в правительстве российской столицы за жилищно-коммунальное хозяйство. Эти тесные связи, похоже, очень помогли бизнесу спутницы жизни Александра Пономаренко, с которой он сошелся приблизительно в 2003 году.

Уроженка Украины Любовь К. на рынке недвижимости ФРГ

Уроженка Украины Любовь К. (Der Spiegel не называет ее фамилии) с 2006 года создавала фирмы, занимающиеся строительством, торговлей стройматериалами и поставкой оборудования для водоснабжения. "Это целая маленькая империя, которая на удивление точно ориентировалась на потребности того подразделения городской администрации, которое возглавляет знакомый Пономаренко Бирюков, и на потребности "Мосводоканала", - констатируют немецкие журналисты.

И действительно, по меньшей мере с 2014 года фирмы Любови К., некоторыми из которых она владеет совместно с сыном Александра Пономаренко, получали заказы от "Мосводоканала" и от городских служб, контролируемых Бирюковым, пишет Der Spiegel со ссылкой на общедоступные данные о госзаказах. Издание приводит подсчеты специалистов открытой базы данных публичных должностных лиц России и Беларуси Rupep, согласно которым, объемы этих заказов достигли к настоящему моменту 166 млн евро. С учетом других госзаказов компании семейного клана получили даже свыше 200 млн евро.

Элитные квартиры в центре Берлина Фото: Bildagentur-online/Schoening/picture alliance

В то же время между 2016 и 2022 годами в берлинские компании, занимающиеся недвижимостью и связанные с московским "кланом водопроводчиков", притекло, похоже, порядка 50 млн евро, отмечается в статье со ссылкой опять-таки на Rupep.

"Хотя российский семейный клан делает в германской столице бизнес на многомиллионных объектах недвижимости, в нашей стране до сих пор, похоже, мало кто обращал на это внимание. Как такое возможно?", - задается риторическим вопросом еженедельник и сам же на него отвечает: "Богатые русские уже давно используют германскую столицу для инвестирования своих денег, порой подозрительными способами. Иногда это удается, потому что власти просто отворачиваются. Но иногда и потому, что этому помогают швейцарские юридические лица".

Поддержка от швейцарской финансовой компании

Der Spiegel поясняет: "Семья Пономаренко, похоже, получала бесшумную поддержку из Цюриха со стороны до сих пор мало известной компании по управлению капиталами под названием Finaport". Это ее файлы попали в даркнет. В ответ на запрос журналистов она не стала отрицать их подлинность, но указала на "случайный, не актуальный и неполный набор документов", что может привести к "ошибочным или вводящим в заблуждение оценкам".

Потсдамская площадь в Берлине Фото: Wolfram Kastl/picture alliance

Один из выводов, к которым приходит немецкий еженедельник: Finaport не очень привередничала и обслуживала целый ряд "проблематичных российских клиентов", причем и после аннексии Крыма в 2014 году, и даже после российского нападения на Украину в феврале 2022 года. Любовь К. была клиенткой Finaport, по меньшей мере, до начала 2023 года, когда документы попали в Сеть.

Благодаря этим документам стало известно, что на швейцарских счетах Любови К., дочери Пономаренко и его пасынка лежат в общей сложности 46 млн долларов. Семье принадлежат в разных странах не менее 30 компаний. Так, один из его сыновей владеет фирмой, сдающей в аренду апартаменты вблизи Потсдамской площади - одного из самых модных мест в Берлине.

Разлад в семье Пономаренко?

В ответе на запрос Der Spiegel компания Evanka Invest сообщила, что ее исполнительный директор, зять Пономаренко, и Любовь К. "сделали свое состояние независимо друг от друга и независимо от Пономаренко", а также, что их строительные проекты на три четверти финансируются за счет кредитов.

Не исключено, пишет в заключение Der Spiegel, что в семье Пономаренко теперь произошел раскол. В ответе Evanka Invest указывается, что большинство совладельцев и сотрудников этой компании родом из Украины и что они сильно страдают от этой "жестокой агрессии", а потому даже предоставили жилье украинским беженцам. В то же время "Мосводоканал", пишет еженедельник, отправляет на войну в Украину своих сотрудников и материально поддерживает российскую армию, о чем с гордостью рассказывает в соцсетях. Однако в санкционные списки глава этой компании не попал. Видимо потому, что недостаточно известен, не является приближенным к Путину и не относится к сверхбогатым, предполагают немецкие журналисты.

В свою очередь сама Любовь К. сообщила Der Spiegel, что некоторое время назад рассталась с Александром Пономаренко, покинула Россию в феврале 2022 года и сейчас издалека пытается свернуть свои деловые связи в РФ, хотя пока продолжает участвовать там "в различных" проектах в сфере недвижимости.

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