Германия закрыла крупнейший магазин в даркнете "Гидра"

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Площадка Hydra Market объединяла 19 тысяч торговцев наркотиками, поддельными документами и нелегально добытой информацией. По данным BKA, в 2020 году ее оборот составлял не менее 1,23 млрд евро.
Власти Германии закрыли русскоязычный магазин в даркнете Hydra ("Гидра"), который по объемам торгового оборота является крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. При этом были изъяты 543 биткоина на сумму 23 миллиона евро, сообщили во вторник, 5 апреля, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в Висбадене и Центр борьбы с преступностью в интернете при федеральной прокуратуре, расположенный во Франкфурте-на-Майне.
Расследование ведется в отношении пока не известных операторов и администраторов площадки, сообщается далее. Их подозревают в торговле нелегальными наркотическими средствами, поддельными документами и добытой противозаконным путем информацией.
При открытии страницы появляется сообщение "Платформа и криминальное содержимое конфискованы Федеральной уголовной полицией под управлением Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне в рамках международно согласованной операции" на немецком, английском и русском языках, говорится в заявлении. Как пишет "Медиазона", на одном из форумов представители Hydra сообщили о технических проблемах с доступом и скором его восстановлении.
По данным немецких ведомств, обороты Hydra Market в 2020 году составили не менее 1,23 миллиарда евро. На площадке было зарегистрировано более 19 тысяч продавцов и17 миллионов клиентов. Магазин в теневом секторе интернета, в котором велась торговля наркотиками, поддельными документами и нелегальными услугами, существовал с 2015 года и был доступен через сеть Tor.
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