Европол задержал по всему миру 150 подозреваемых в преступлениях в даркнете

Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешно проведенной операции против организованной преступности в даркнете. По всему миру были задержаны 150 подозреваемых в нелегальной торговле и приобретении противозаконных товаров в теневом секторе интернета, из них 47 человек - в Германии, заявило во вторник, 26 октября, ведомство в Гааге.

Операция Dark Huntor была крупнейшей в своем роде в мире. Помимо ФРГ, она проводилась в Австралии, Болгарии, Франции, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США.

Как сообщил DW собеседник, осведомленный о ходе продолжавшейся 10 месяцев операции, в Германии Dark Huntor была нацелена на поставщиков, действовавших на сайте DarkMarket, который был заблокирован немецкой полицией в январе.

Конфискованы наличные деньги, криптовалюта, оружие и наркотики

Операция в Германии координировалась полицейским управлением в Ольденбурге. Обыски и задержания были проведены в 9 из 16 федеральных земель - Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гамбурге, Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейне. В Германии были конфискованы наличные на общую сумму около миллиона евро и криптовалюта, а также огнестрельное оружие, электрошокеры и более 260 кг наркотиков, в том числе 113 кг амфетамина и десятки тысяч таблеток экстази.

В США были задержаны 65 человек, в Великобритании - 24, а также по четыре - в Италии и Нидерландах, сообщается далее. В целом полиция конфисковала 26,7 миллиона евро наличными, 45 предметов оружия, 152 кг амфетамина и метамфетамина, 22 кг кокаина и 27 кг опиоидов.

Смотрите также:

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Путешествие на Луну С первых лет своего существования кинематограф полюбил жанр научной фантастики. Первым научно-фантастическим фильмом в истории кино считается немая короткометражная фарсовая комедия "Путешествие на Луну", пародирующая сюжеты романов Жюля Верна "Из пушки на Луну" и Герберта Уэллса "Первые люди на Луне". Поставлена в 1902 году французским режиссёром Жоржем Мельесом.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Космические одиссеи Шедевр Стэнли Кубрика 1968 года "Космическая одиссея 2001" стал эпохальным событием в истории кинофантастики. Фильм прослеживает историю человеческой эволюции от каменного века до звездной эры и ставит философские вопросы о гуманизме и технологическом прогрессе. Знаменит реалистичными сценами высадки на Луну и экранизацией невесомости, а также психоделическими интерьерами космических кораблей.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Звездные войны Мощный импульс жанру дал в 1977 году приключенческий фильм Джорджа Лукаса "Звездные войны". На волне огромного успеха этой саги о межгалактическом противостоянии Добра и Зла появилась культовая франшиза, включающая в себя 7 кинофильмов, а также мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, конструкторы LEGO.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Злобные пришельцы Кровожадные внеземные цивилизации угрожают человечеству в разных фильмах - от "Войны миров" до "Марс атакует!" Инопланетные интервенции принимают форму драмы и комедии, политической сатиры и фильма ужасов. Эпохальной стала серия фантастических триллеров "Чужой", первый из которых в 1979 году снял Ридли Скотт. Примером "добрых" пришельцев служит "Инопланетянин" Спилберга.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Апокалипсические сценарии Катастрофические разрушения на Земле вызывают в особой разновидности жанра кинофантастики природа и технологический прогресс, выходящие из-под контроля вследствие безответственной деятельности человека. В анимационном фильме студии Pixar "ВАЛЛ-И" 2008 года человечество покинуло ставшую непригодной для жизни планету, единственным обитателем которой в 2805 году оказался робот.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Искусственный интеллект Искусственный интеллект – излюбленная тема кинофантастики. Он принимает форму умных компьютерных программ, роботов, почти способных на эмоции, гуманоидов, которых уже невозможно отличить от человека. Один из лучших фильмов научно-фантастического жанра снял в 1981 году именно на эту тему Ридли Скотт - "Бегущий по лезвию", в котором человечество делится на людей и репликантов.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Тоталитарные режимы Фильмы-антиутопии исследуют фиктивные общественные уклады, напоминающие диктатуру из романа Джорджа Оруэлла "1984". Антиутопическая фантастическая трагикомедия Терри Гиллиама "Бразилия" считается одним из лучших фильмов в истории кино вообще. Также как и шедевр Фрица Ланга "Метрополис". Мрачное будущее показывает и "451 градус по Фаренгейту" (фото) - единственный англоязычный фильм Франсуа Трюффо.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Киберпанк Тему упадка человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху варьирует целый ряд фильмов. Научно-фантастический боевик "Матрица" братьев Вачовски, вышедший на экраны в 1999 году, вызвал мощную философскую дискуссию, посвященную аллегорическим смыслам картины. Внедрение идей в подсознание – тема научно-фантастического триллера "Начало" Кристофера Нолана.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Утопии Не только черным видится будущее кинематографу. Культовая франшиза "Звездный путь", действие в которой разворачивается во второй половине XXIII, повествует об исследовательской миссии звездолета "Энтерпрайз", бороздящего просторы Млечного Пути под командованием капитана Кирка. Экипаж встречается с новыми цивилизациями, занимается исследованиями и разрешает дипломатические кризисы.

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов? Путешествия во времени Одним из шедевров в жанре научной фантастики признан и фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее", положивший начало одноименной трилогии. В этой картине, называемой квинтэссенцией 1980-х, уместились помимо фантастического сюжета приключения, романтическая история и комедийные элементы. Продюсером проекта был Стивен Спилберг. Автор: Элла Володина

