В ФРГ закрыли крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете

Правоохранительные органы Германии закрыли, по-видимому, крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете (теневом секторе интернета) под названием DarkMarket и отключили ее серверы. Об этом во вторник, 12 января, сообщила генеральная прокуратура в Кобленце, указав, что предполагаемый оператор, 34-летний австралиец, задержан, а в Молдавии и Украине конфискованы более 20 серверов.

Предложения по продаже наркотиков в даркнете

По сведениям прокуратуры, площадка DarkMarket занималась незаконной торговлей - прежде всего, наркотиками, а также фальшивыми деньгами, украденными данными кредитных карт, анонимными сим-картами или компьютерными вирусами. Ее услугами пользовались около полумиллиона человек, через DarkMarket было заключено не менее 320 тысяч торговых сделок. Продавцы и покупатели использовали, по всей видимости, криптовалюты Monero и Bitcoin, в пересчете общая сумма сделок превышает 140 миллионов евро.

Следствие вышло на DarkMarket, изучая дело "Кибербункера" - подпольного центра обслуживания нелегальных сайтов в бывшем военном бункере на западе ФРГ. Суд над восемью подозреваемыми - среди которых четверо подданных Нидерландов, трое граждан Германии и один гражданин Болгарии - начался в октябре 2020 года в Трире.

Немецкие следственные органы сотрудничали с коллегами из США, Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдавии. Координацией их действий занимался Европол.

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