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Российские олигархи убирают из биографий упоминания о России

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Российские миллиардеры массово переписывают свои биографии, поскольку упоминания о России в них стали "токсичными", сообщила The Moscow Times.

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Виктор Вексельберг - среди тех, кто правит свои биографии
Виктор Вексельберг - среди тех, кто правит свои биографииФото: Imago/M. Metzel

Российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, в массовом порядке переписывают собственные биографии, избавляясь от упоминаний об их связях с Россией, которые стали "токсичными" после начала российского вторжения в Украину, сообщило в пятницу, 11 августа, издание The Moscow Times. Оно отмечает, что изменения вносятся на личных сайтах богатейших россиян, в том числе продолжающих владеть активами в РФ, которые пытаются "отмыть репутацию" и не подпасть под санкции Запада.

Только в начале нынешней недели стало известно, что почти все упоминания о связях с Россией и СССР убрал со своего сайта сооснователь интернет-сервиса "Яндекс" Аркадий Волож. Покинувший РФ после начала войны и решивший избавиться от российского бизнеса Волож теперь называет себя израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане.

Изменения в биографиях

Как финансист "армянского происхождения" теперь представляется инвестбанкир Рубен Варданян, длительное время возглавлявший российскую инвестиционную компанию "Тройка-диалог" со штаб-квартирой в Москве. Эта компания принадлежит Сбербанку, находящемуся под санкциями Запада. В сентябре Варданян, состояние которого до войны против Украины оценивали в 1 млрд долларов, отказался от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах.

Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман, подпавший под западные санкции, называет себя "рожденным в Украине российско-израильским бизнесменом". Глава "Реновы" Виктор Вексельберг, фигурирующий в санкционных списках США с 2018 года, подчеркивает, что родился в Украине и является гражданином Кипра.

Директор "Transparency International- Россия" Илья Шуманов отмечает, что российские олигархи, правя свои страницы в "Википедии", пытаются отмыть собственные репутации в рамках процедуры KYC (Know your customer), которую проводят банки, госструктуры и партнеры-инвесторы российских бизнесменов. "Важная составная часть KYC-процедуры подразумевает под собой анализ медиапубликаций. Поэтому в "Википедиях" борьба идет не на жизнь, а на смерть", - указал Шуманов.

Многочисленные редактуры биографий

Так, статью в "Википедии" о миллиардере Юрии Мильнере с 24 февраля 2022 года редактировали 44 раза, еще почти 30 правок ожидают подтверждения. Первоначально Мильнер назывался российским миллиардером, затем - "израильским инвестором", потом - "израильским предпринимателем российского происхождения". Однако в итоге правки не были подтверждены, и Мильнер остался "российским миллиардером".

Статью о миллиардере Петре Авене, экс-председателе совета директоров Альфа-Банка, с 24 февраля редактировали 141 раз. Сейчас Авен фигурирует как российский и латвийский миллиардер.

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