ЕС: Россиянам принадлежит почти 31 тысяча компаний в Европе

Основные сферы предпринимательской активности граждан России в странах Европы, по данным Еврокомиссии, - это недвижимость, строительство, гостиничный бизнес, а также энергетика и финансы.

Несмотря на санкции, граждане России продолжают активно заниматься бизнесом в странах Европейского Союза. По данным исследования, обнародованным в пятницу, 28 октября, в докладе Европейской комиссии (ЕК) о рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, россияне являются собственниками почти 31 тысячи компаний в Европе.

Основными сферами их предпринимательской активности в ЕС, как следует из документа, являются строительство, торговля недвижимостью, гостиничный бизнес, а также бизнес в сфере энергетики и финансов.

Доклад Еврокомиссии адресован Совету ЕС и Европарламенту. В главе, посвященной войне России против Украины, подчеркивается, что для надлежащей реализации мер Евросоюза по замораживанию активов фигурантов санкционных списков требуется эффективно выполнять предписания касательно прозрачности экономической собственности. Кроме того, ЕК рекомендует улучшить обмен информацией, а также "соразмерно" выявлять финансовые активы,утаиваемые от налоговых органов, и следить за ними.

В документе отмечается, что создание и регистрация фирм - "почтовых ящиков" по-прежнему является сравнительно простой процедурой, хотя такие фирмы могут быть использованы для "перемещения сотен миллионов евро посредством непрозрачных транзакций". С их помощью преступники способны скрыть не только происхождение денег и место их перевода, но и имена фактических выгодоприобретателей. Поэтому сокрытые финансы могут быть использованы как для личного обогащения, так и для дестабилизации целых стран, говорится в докладе Еврокомиссии.

1400 фирм в ЕС принадлежат фигурантам санкционных списков

Согласно этому документу, из примерно 31 тысячи компаний в Европейском Союзе, собственниками которых являются граждане России, не менее 1400 принадлежат людям, против которых ЕС не так давно ввелсанкции. Конкретно речь идет о 33 лицах.

Одновременно указывается, что некоторые российские олигархи, чтобы утаить их собственность, могли передать ее либо право контроля за ней фирмам-прокладкам, зарегистрированным в третьих странах, или местным номинальным совладельцам.

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