 На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2020

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Европа

На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро

Организованная Еврокомиссией глобальная кампания сбора средств стартовала 4 мая. С тех пор на разработку вакцины от коронавируса собрано уже 9,5 млрд евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глобус

В рамках глобальной кампании по сбору средств на разработку вакцин и лекарств от нового коронавируса SARS-CoV-2 собрано уже 9,5 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Замечательный результат, мы достигли первой крупной вехи марафона "Глобальный ответ" (GlobalResponse), возглавляемого Еврокомиссией", - написала она в своем микроблоге в Twitter во вторник, 26 мая.

Фон дер Ляйен 4 мая организовала международную онлайн-конференцию доноров. США отказались от участия в этом мероприятии. На первом этапе было собрано 7,4 млрд евро, затем частные лица, фонды и правительства продолжили делать пожертвования.

Цель данной инициативы - согласовать на глобальном уровне исследования с целью разработки вакцин и лекарств от коронавируса. Как только такие препараты будут созданы, они станут доступны всем странам, в том числе беднейшим.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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