 На лечение в Германию во время пандемии: истории онкобольных из России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.05.2020

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Россия

На лечение в Германию во время пандемии: истории онкобольных из России

Из-за пандемии пациенты из России не могут приехать на лечение или реабилитацию в немецкие клиники. А те, кто уже здесь, рискуют быть высланными из страны. DW собрала несколько историй.

МРТ в клинике Баден-Вюртемберга

МРТ в клинике Баден-Вюртемберга

С Олегом Терешонковым мы встречаемся в центре Кёльна. На улице жарко, плюс 25. Олег - в шортах и кепке. В начале марта он приехал сюда в зимней куртке, с одним рюкзаком, и совсем не предполагал, что придется задержаться в Германии до лета. Но выбора у него не было: коронавирус, закрытие границ, а здесь, в Кёльне, проводятся клинические исследования, без которых Олегу нельзя.

У Олега лимфома Ходжкина - рак лимфоузлов. Парень семь лет лечился в России, потом полгода в Италии. Деньги на лечение собирал через группу в социальных сетях. Пять лет назад Олег узнал о клинических исследованиях препарата Nivolumab для рецидивирующей формы лимфомы Ходжкина в Университетской клинике Кёльна. "На тот момент в России меня не лечили уже год, я третий месяц сидел на обезболивающих, - вспоминает Олег. - Я тогда как будто запрыгнул в последний вагон".

Не смог вернуться домой из-за пандемии

В январе 2015 года Олег впервые прилетел в Кёльн. Ему провели обследование, начали капать препарат. Лекарство помогало. "Чувствую, что болезнь наконец начала движение с мертвой точки в нужную сторону: узлы уходят, анализы не шалят, болей нет", - написал спустя пару месяцев Олег в группе "В контакте", где собирал деньги на лечение и отчитывался о своем состоянии.

Олег Терешонков

Олег Терешонков

С тех пор он регулярно летает в Кёльн, где ему ставят капельницу: каждые две недели на протяжении уже пяти лет. "Уже больше 130 раз слетал", - рассказывает Олег. Дорога в один конец - это 12-14 часов от Тулы до Кёльна. Транспортные расходы оплачивала компания-заказчик исследования.

В последний раз Олег прилетел в Германию 5 марта. Обратный билет был на 14 марта. Этот рейс Lufthansa отменила. "Я уже понимал тогда, что даже если и доберусь до Москвы, то в Германию в ближайшее время не попаду, не смогу соблюдать двухнедельный цикл, нарушу условия исследования", - рассказывает Олег. А цикл этот очень важен и для исследования, и для жизни Олега. В первый раз за годы лечения у него наступила ремиссия.

Первое время в Кёльне Олег жил у друзей, потом уговорил спонсоров вместо перелетов оплатить ему жилье. Но долго оставаться в Германии Олег не может: по визе типа "С" разрешено пребывание не более 90 дней каждые полгода. Этот срок закончился 15 мая. Из-за ситуации с коронавирусом немецкое ведомство по делам иностранцев разрешило тем, у кого закончилась виза, находиться в стране до конца июня. Что будет дальше, Олег не знает.

Не смогла попасть на лечение из-за коронавируса 

Олегу в каком-то смысле повезло: на момент закрытия границ он был в Германии. А вот Елена Чернявская из города Альметьевск в республике Татарстан на нужное обследование в Германии попасть не смогла. У девушки редкое онкологическое заболевание - саркома Юинга в области коленного сустава. Специалистов семья Елены не могла найти ни в Татарстане, ни в Москве. Российские врачи предлагали девушке ампутировать ногу.

Немецкие врачи во время операции

Немецкие врачи во время операции

В октябре 2018 на средства благотворительного фонда "Татнефть" Елена с мамой отправилась на лечение в Университетскую клинику города Ахен в Северном Рейне - Вестфалии. Девушке провели несколько курсов химиотерапии и эндопротезирование. В конце февраля Елена и ее мама улетели в Россию, планируя вернуться на дальнейшие обследования через два месяца. Для завершения лечения нужен был еще курс закрепляющей химиотерапии.

"Мы тогда и не думали, что этот "китайский вирус" может попасть к нам и коснуться нас", - рассказывает Елена. Кроме того, после операции у девушки появились осложнения - воспаление в колене. Ей требуется срочный осмотр лечащего врача. Елена рассказывает свою историю по телефону по дороге в Альметьевск из Москвы. Там она была на консультации, но лечение нужно продолжать все-таки в Германии.

Из России не выпускают, а в Германии откладывают операции 

Эти случаи не единичны. В 2017 году в Германии лечились почти 6300 пациентов из России - и это только стационарно, рассказывает ведущий эксперт по медицинскому туризму Йенс Ющак (Jens Juszczak). "Если не считать страны Евросоюза, Россия является важнейшим рынком для медицинских услуг Германии", - говорит Ющак. Многие россияне приезжают в Германию лечить как раз онкологические заболевания.

Фирма Константина Вирко Germed занимается медицинским туризмом с 1997 года. За время пандемии коронавируса в Германию на лечение смогли прилететь только два клиента компании - один пациент из Украины, а второй - с израильским гражданством. Пациентов с российским гражданством из России на лечение не выпускают.

По словам директора российской компании "МедикаТур" Татьяны Соколов, "в правительстве ведутся разговоры, что до осени нас не откроют". Она все же надеется, что это коснется только массового туризма, а на лечение выехать за рубеж можно будет с середины июля, "потому что иначе возникнет просто катастрофическая ситуация". Но и в Германии из-за распространения коронавируса отменили и перенесли многие запланированные операции. По сообщению газеты Bild, было отложено больше 50 таких операций. "У нас были пациенты, которым вынуждены были отказать в лечении, они вынуждены были уехать домой, не пройдя оперативное лечение", - делится случаями из своей практики Вирко. "Потому что немецкое правительство приняло решение по освобождению мощностей (для лечения коронавируса. - Ред.)".

Эксперты и в России и в Германии предупреждают об опасности отложенных в связи с коронавирусом онкологических операций и обследований. А таким пациентам, как Елена, пока остается только "ждать, когда откроют небо". Ее нога долго ждать не может, но и другого выхода нет, признается девушка: "С каждым днем ситуация ухудшается". В сентябре Елена собиралась начать учебу в Москве на финансиста. Она все же надеется долечиться к этому моменту.

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    Автор: Татьяна Вайнман


 

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